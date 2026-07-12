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Ni jugo de naranja ni pan dulce: el alimento típico mexicano que los especialistas piden sacar del desayuno

Casi todas las calorías que el cuerpo necesita en un día caben en uno de los desayunos más populares de México

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Hombre de mediana edad sentado de espaldas en una silla de madera frente a una mesa con mantel de encaje, con un aparador y una ventana detrás.
Los hábitos del desayuno pueden determinar el riesgo de desarrollar obesidad y diabetes, advierte el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno de millones de mexicanos puede representar, en un solo platillo, casi la totalidad de las calorías que el cuerpo necesita en un día.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte a través de su portal oficial que ciertos alimentos tradicionales, consumidos con frecuencia y sin moderación, elevan el riesgo de obesidad, diabetes descontrolada y enfermedades cardiovasculares.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El tipo de grasa que se consume en el desayuno puede elevar el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, según una revisión publicada en Annals of Internal Medicine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grasas saturadas en el desayuno: el riesgo que la ciencia confirma

El consumo frecuente de grasas saturadas eleva el colesterol LDL y aumenta el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, especialmente en personas con antecedentes cardiovasculares.

Así lo concluye una revisión publicada en la revista médica Annals of Internal Medicine, con datos de 17 ensayos clínicos y 66 mil 337 participantes.

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Esta revisión encontró que reducir este tipo de grasa disminuye la mortalidad cardiovascular en personas de alto riesgo.

Un diagrama médico 3D de los intestinos. Muestra segmentos del intestino grueso y delgado en azul y blanco, con varias áreas destacadas en rojo brillante.
Un estudio publicado en Annals of Internal Medicine con 66 mil 337 participantes confirmó que reducir grasas saturadas disminuye el riesgo de infarto en personas de alto riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) señala a través de un documento publicado en la página oficial del gobierno de México que la manteca de cerdo, ingrediente base en la preparación tradicional de varios platillos mexicanos, es una fuente importante de grasas saturadas.

Su consumo excesivo, advierte el organismo, representa un riesgo para la salud cardiovascular.

Mujer de mediana edad sentada en un sofá gris, con una camiseta clara, lleva su mano derecha al pecho y muestra una expresión de malestar.
Respetar horarios de comida e incorporar actividad física reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad, recomienda el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alimento que miles desayunan y que los especialistas no recomiedan incluir en la dieta

Una sola pieza aporta alrededor de 600 calorías, según el IMSS.

Si se consume dentro de un bolillo —la popular guajolota— y se acompaña con atole, la ingesta sube a entre mil y mil 100 kilocalorías en una sola comida.

Para que el organismo gaste esa energía, tendría que correr aproximadamente 15 kilómetros a una velocidad de 7 kilómetros por hora: más de dos horas de carrera continua, de acuerdo con el Instituto.

Tamales de diferentes envolturas (hojas de maíz y plátano) apilados dentro de una vaporera de aluminio, con vapor blanco ascendiendo.
Una guajolota con atole puede sumar entre mil y mil 100 kilocalorías en una sola comida, de acuerdo con el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los hombres adultos requieren alrededor de 2 mil calorías diarias, y las mujeres entre mil 600 y mil 800.

Una guajolota con atole puede cubrir ese requerimiento completo en un solo tiempo de comida.

El tamal tiene casi un tercio del sodio que puedes comer en todo el día

El IMSS registra entre 5 mil y 7 mil casos de intoxicación alimentaria solo durante las festividades del Día de la Candelaria

De los pacientes atendidos en esa fecha, entre el 10 y el 20 por ciento presenta diabetes descontrolada directamente relacionada con el consumo excesivo de tamales.

Tamal, masa de maíz, platillo tradicional, relleno, hoja de maíz, cocido al vapor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un tamal aporta alrededor de 600 calorías, según el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema se agrava cuando se acompañan con chocolate, atole o café con azúcar, combinaciones habituales en el desayuno mexicano que incrementan aún más la carga calórica, según la Profeco.

El organismo también advierte sobre el contenido de sodio: un tamal puede superar los 600 miligramos por pieza, lo que representa cerca de un tercio del límite diario recomendado para un adulto.

Una mujer sentada en un sofá, con una mano en la frente, parece incómoda, junto a una jarra de agua, un vaso y un medidor de glucosa sobre una mesa.
Un tamal puede superar los 600 miligramos de sodio por pieza, cerca de un tercio del límite diario recomendado, advierte la Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tamales más ligeros: lo que propone la Universidad Autónoma de Guadalajara

La maestra Paulina Ochoa Moreno, académica de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara, explica que sustituir parcialmente la manteca por aceites vegetales o reducir su cantidad es una estrategia para hacer tamales más ligeros sin sacrificar el sabor.

Ochoa Moreno señala que los rellenos con carnes magras, frijoles, lentejas, quelites o verduras mejoran el perfil nutricional del platillo.

Tamal de elote con queso crema -México- 30 enero
Entre 5 mil y 7 mil casos de intoxicación alimentaria registra el IMSS cada Día de la Candelaria. (Gemini)

Las versiones vegetarianas o con menor proporción de grasa, dice, permiten integrar el tamal a una alimentación equilibrada.

La especialista también apunta a la bebida como variable determinante: el atole y el champurrado generan picos de glucosa.

Acompañar el tamal con agua simple o una infusión sin azúcar es, según la académica, una de las decisiones más directas para reducir el daño.

Infografía con título "¿Cómo comer tamales de forma más saludable?", texto explicativo y seis ilustraciones sobre ingredientes y hábitos saludables.
Infografía de Infobae detalla las recomendaciones de expertos y del Instituto Mexicano del Seguro Social para preparar y consumir tamales de manera saludable en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS recomienda limitar el consumo a uno solo cuando se decida incluir tamales en la dieta.

El instituto también propone respetar horarios de comida, seguir el método del plato saludable e incorporar actividad física para reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad.

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