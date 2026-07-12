SEP abre registro para la Universidad a Distancia de México 2026: conoce los requisitos

La SEP abre la convocatoria 2026 de la UnADM para ingresar a licenciatura en modalidad abierta y a distancia. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió oficialmente la convocatoria 2026 para ingresar a la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, anunció que este año se ofrecerán 20 mil 40 espacios gratuitos distribuidos en 20 programas educativos de nivel licenciatura.

Esta ampliación de matrícula, detalló el funcionario, forma parte de la estrategia para alcanzar la meta establecida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de generar 330 mil nuevos lugares en educación superior para el año 2030.

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Fechas clave para el registro

El registro y la obtención de folio estarán disponibles del 20 de julio al 2 de agosto de 2026 en el sitio oficial de la UnADM: www.unadmexico.mx/convocatoria2026/

Las personas aspirantes deben completar cuatro etapas obligatorias: obtención del folio y carga documental, Encuesta de Aspirantes, Cuestionario Único de Habilidades y Curso de Ingreso. Cada fase es indispensable para avanzar en el procedimiento:

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2 de agosto de 2026 a las 11:55 de la noche, hora del Centro de México. En esta etapa, el aspirante sube su documentación digitalizada y obtiene su folio personal.

La ampliación de matrícula se integra a la meta de Claudia Sheinbaum de crear 330 mil nuevos lugares en educación superior para 2030.

Las fases posteriores se distribuyen así: la encuesta de aspirantes va del 10 al 16 de agosto; el Cuestionario Único de Habilidades —con una duración de cuatro horas y media en una sola sesión— se aplica del 24 de agosto al 6 de septiembre; y el curso de ingreso, de aprobación obligatoria, corre del 28 de septiembre al 18 de octubre.

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Los folios aceptados se publicarán el 9 de noviembre de 2026 a las 9:00 horas en el portal oficial. Quienes resulten admitidos recibirán instrucciones de inscripción por correo institucional entre el 9 y el 15 de noviembre.

Requisitos y documentos para el registro en línea

Para completar el registro, el aspirante necesita:

CURP certificada (con la leyenda “Verificada con el registro civil” o versión biométrica actualizada).

El certificado de bachillerato .

Constancia de curso en línea aprobado : SanaMente LibreMente a través de Saberes MX o cualquier curso de las plataformas Aprende.mx o UnADM.

Quienes aspiren a los programas de Seguridad Pública o Enseñanza de la Matemática deben agregar una constancia laboral vigente del sector correspondiente.

Una credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) de México se muestra sobre un escritorio, destacando su importancia como documento de identidad y derecho cívico en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la inscripción definitiva se requiere también acta de nacimiento e identificación oficial.

Inicio de clases y beneficios para estudiantes aceptados

Los estudiantes aceptados podrán participar en un curso propedéutico optativo a partir del 4 de enero de 2027, con el inicio formal del semestre programado para el 11 de enero de 2027. Al ingresar, recibirán cuenta de correo institucional, licencia de Office 365 en versión web y seguro de salud estudiantil.

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Una mujer joven de cabello rizado se concentra en su trabajo frente a dos monitores de computadora, rodeada por otros colegas en un espacio de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toda comunicación entre aspirantes e institución se realiza exclusivamente a través de la Mesa de Servicio en mesadeservicio.unadmexico.mx, donde también se atienden dudas técnicas y aclaraciones.

l trámite es completamente gratuito y solo válido en portales oficiales. La UnADM advierte que proporcionar documentación falsa constituye delito y deriva en baja inmediata y denuncia ante las autoridades.

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