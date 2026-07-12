Rinden homenaje a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán asesinado a balazos

El oficial fue asesinado la noche del pasado 9 de julio. Crédito: FGE Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán rindió homenaje póstumo a Julio Meza Gaona, excoordinador general de la Policía de Investigación de la institución, asesinado a balazos la noche del jueves 9 de julio en la avenida Acueducto de Morelia. En publicaciones realizadas tras el evento, la dependencia reconoció su entrega, profesionalismo y vocación de servicio.

Según datos oficiales compartidos luego del crimen, los seis elementos de seguridad asignados a Meza Gaona no se encontraban con él al momento del ataque porque previamente les había dado por concluido el servicio.

PUBLICIDAD

Tras las diligencias realizadas, la FGE apuntó al posible intento de robo del vehículo de la víctima como principal línea de investigación sobre el móvil de la agresión. Reportes extraoficiales señalaron la noche del día 9 que cerca de su cuerpo había una camioneta de la marca GMC, modelo Sierra, una pickup de alto costo. El tipo de automóvil vinculado al crimen también está sustentado por imágenes reveladas tras los hechos.

FGE, SSP Michoacán y autoridades militares se unieron al homenaje

La ceremonia luctuosa reunió a diversas instituciones de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán acompañó el acto y difundió un mensaje en redes sociales en el que expresó solidaridad con los familiares, amistades y compañeros del servidor público. Autoridades militares también estuvieron presentes.

PUBLICIDAD

Autoridades presentes en el homenaje de este 11 de julio. Crédito: SSP Michoacán

“Honramos su memoria y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares, amistades y compañeros, deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida”, publicó la SSP Michoacán en sus redes sociales.

La FGE destacó que Meza Gaona se desempeñó como docente del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera al momento de su muerte, labor mediante la cual participaba en la formación del personal de la institución.

PUBLICIDAD

Más de seis años al frente de la Policía de Investigación

Julio Meza Gaona fue nombrado coordinador general de la Policía de Investigación en junio de 2019, durante la gestión del exfiscal Adrián López Solís. Permaneció al frente de esa corporación durante más de seis años, periodo en el que supervisó investigaciones ministeriales y el cumplimiento de órdenes de aprehensión en el estado.

El excoordinador general de la Policía de Investigación de la FGE fue atacado a balazos mientras cenaba en la avenida Acueducto de Morelia. (@Tipitapas/Facebook: Julio Meza)

Tras dejar el cargo operativo, se incorporó como docente al Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la FGE. Su trayectoria abarcó tanto la conducción de operaciones de campo como la transmisión de conocimiento a los cuadros en formación de la corporación.

PUBLICIDAD

Atacado a balazos en la avenida Acueducto de Morelia

El ataque ocurrió la noche del jueves 9 de julio en la avenida Acueducto de Morelia. Testigos que se encontraban en la zona reportaron detonaciones de arma de fuego. El cuerpo de Meza Gaona quedó a un costado de su vehículo, cuya propiedad fue confirmada por la FGE.

Elementos de diversas corporaciones de seguridad acudieron al lugar tras los reportes de emergencia. La FGE activó sus protocolos de investigación y desplegó unidades especializadas para el procesamiento de la escena del crimen.

PUBLICIDAD

Según reportes emitidos el pasado 10 de julio, la FGE Michoacán mantiene un operativo en coordinación con la Guardia Civil de Michoacán, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para la localización y detención del o los probables responsables.

La institución continúa con diligencias periciales, ministeriales y de inteligencia, así como con el análisis de indicios recabados. La fiscalía afirmó que los avances serán dados a conocer conforme el desarrollo de las investigaciones lo permita, con el propósito de preservar el debido proceso y la eficacia de las indagatorias.

PUBLICIDAD