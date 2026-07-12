México

Clara Brugada celebra el Medio Maratón CDMX 2026 y envía mensaje a los 30 mil corredores

La afectación vial incluye el tramo de El Caballito a la Torre Mayor, además de calles internas de Chapultepec y Avenida Toluca, por lo que se piden rutas alternas durante la mañana

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Mujer con cabello castaño, vestido floral rosa, blanco y verde, y aretes largos de cuentas rosas y blancas, mira de perfil hacia la derecha. Fondo borroso con personas
Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anuncia 300 registros adicionales para el Medio Maratón de la capital. (Gobierno de la Ciudad de México)

La jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, deseó éxito a todas las personas que participan en el Medio Maratón de la Ciudad de México, desde su cuenta oficial en ‘X’ publicó:

“¡Mucho éxito a todas y todos los participantes del @21KCDMX! Disfruten esta gran fiesta deportiva que une a nuestra ciudad. ¡Que tengan una excelente carrera!“.

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La carrera se lleva a cabo este domingo 12 de julio, en donde participan alrededor de 35 mil corredores locales, con una ruta que irá del Hemiciclo a Juárez al Ángel de la Independencia, nacionales e internacionales que disfrutan de la ruta del Medio Maratón de la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

La novedad de esta edición es el ingreso a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, un tramo que añade pendientes, curvas y zonas boscosas al trayecto. El trazado avanza por Paseo de la Reforma y se interna en el bosque con pasos por Calzada Chivatito y Fernando Alencastre en ambas secciones.

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Entre las vialidades afectadas estarán Paseo de la Reforma desde El Caballito hasta la Torre Mayor, calles internas de Chapultepec y Avenida Toluca. Las autoridades recomiendan evitar la zona durante la mañana y usar rutas alternas.

La edición 19 llega después de un récord varonil roto en 2025

El Medio Maratón Ciudad de México se celebra cada julio y forma parte de la tradición atlética de la capital. Según el diario, la prueba nació en 2008 como desprendimiento del Maratón de la Ciudad de México, cuya primera edición se corrió en 1983.

La edición 18, disputada en julio de 2025, dejó una nueva marca en la rama varonil. El ugandés Martin Magengo Kiprotich ganó con un tiempo de 1:03:22 y superó el récord que el mexicano Juan Luis Barrios mantenía desde 2010.

Numerosos corredores transitan por una calle arbolada de la Ciudad de México, llevan dorsales, camisetas deportivas y hay edificios de fondo
Corredores participan en la carrera de 21 kilómetros en un bulevar arbolado de la Ciudad de México el 12 de julio. (@SSaludCdMx)

En la rama femenil, la mejor marca vigente pertenece a la keniata Joyce Chepkemoi Tele, con 1:10:34 desde la edición 2024. Desde 2002 ningún mexicano gana la prueba varonil y desde 2010 ninguna mexicana conquista el título femenil.

La secretaria de Turismo de la ciudad, Alejandra Frausto, señaló que el evento forma parte de una estrategia de internacionalización para posicionar a la capital como destino de turismo deportivo.

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