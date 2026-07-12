Pagos Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias reciben su dinero del lunes 13 al viernes 17 de julio

La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México que comenzó a ponerse en marcha desde 2025 enfocado exclusivamente en adultas mayores de 60 a 64 años de edad.

La iniciativa se encuentra habilitada en todo el territorio nacional, y en este 2026 cada beneficiaria recibe un apoyo económico de 3,100 pesos entregado de manera directa sin intermediarios mediante la tarjeta del Bienestar.

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Una mujer mexicana de mediana edad sonríe cálidamente en una concurrida acera de la Ciudad de México, con puestos de comida y transeúntes al fondo, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo principal de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores radica en reconocer la trayectoria laboral de las mujeres, cuya vida ha estado marcada por responsabilidades domésticas y de cuidado familiar que, en la mayoría de los casos, no reciben el valor que merecen. Al llegar a los 65 años, las mujeres adquieren automáticamente el derecho a recibir este beneficio.

¿Qué beneficiarias reciben la Pensión Mujeres Bienestar del lunes 13 al viernes 17 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial, las beneficiarias que recibirán el pago de la Pensión Mujeres Bienestar serán aquellas cuyo primer apellido inicie con las letras G, H, I, J, K, L y M.

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Una mujer mexicana adulta mayor sostiene la tarjeta del Banco del Bienestar, símbolo del apoyo del programa Pensión Mujeres Bienestar para la inclusión financiera de las mujeres en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe recordar que los depósitos correspondientes al bimestre julio-agosto comenzaron a distribuirse desde el pasado lunes 6 de julio y terminarán el próximo 29 del mismo mes.

Letra G: lunes 13 de julio

Letra G: martes 14 de julio

Letras H, I, J, K: miércoles 15 de julio

Letra L : jueves 16 de julio

Letra M: viernes 17 de julio

Asimismo, estas beneficiarias serán las últimas en cobrar la pensión: quienes tengan apellidos que inicien con las letras W, X, Y o Z recibirán el pago el miércoles 29 de julio. El martes 28 corresponderá a quienes tengan iniciales T, U o V. El lunes 27 se asignará el turno a los apellidos con la S.

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La letra R estará distribuida en dos días: jueves 23 y viernes 24 de julio. Los apellidos que comiencen con P o Q tendrán su turno el miércoles 22, mientras que el martes 21 será el momento para las letras N, Ñ y O. El cronograma inicia el lunes 20 de julio con quienes lleven la letra M como inicial de su apellido.

Formas de comprobar si ya llegó el pago

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto en Google Play Store como en App Store, permite a las personas beneficiarias consultar su saldo y movimientos directamente desde dispositivos Android o iOS. El sistema asegura la protección de los datos personales y ofrece acceso inmediato a la información financiera.

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Además, quienes prefieren la atención presencial pueden acudir a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. Allí, es posible revisar el saldo de la tarjeta siguiendo las indicaciones que muestra el sistema una vez insertado el plástico.

El calendario oficial brinda a los beneficiarios la fecha exacta de pago de las pensiones, lo que facilita la planificación y elimina la incertidumbre sobre la disponibilidad de los fondos.

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La inscripción para mujeres de 60 a 64 años de edad será en el mes de agosto. Crédito: Youtube/Gobierno de México.

Consultar el saldo y movimientos a través de la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store para dispositivos Android o iOS. Revisar el saldo directamente en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, insertando la tarjeta y siguiendo las instrucciones del sistema. Consultar el calendario oficial de pagos, donde se indica el día exacto en que se realiza el depósito de la pensión.

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez, titular de la misma.