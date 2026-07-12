México

Pagos Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias reciben su dinero del lunes 13 al viernes 17 de julio

Los depósitos se realizan de forma ordenada y directa a través de la tarjeta Bienestar

Guardar
Google icon
La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)
La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México que comenzó a ponerse en marcha desde 2025 enfocado exclusivamente en adultas mayores de 60 a 64 años de edad.

La iniciativa se encuentra habilitada en todo el territorio nacional, y en este 2026 cada beneficiaria recibe un apoyo económico de 3,100 pesos entregado de manera directa sin intermediarios mediante la tarjeta del Bienestar.

PUBLICIDAD

Mujer mexicana de cabello gris sonríe en una acera urbana con puestos de tacos y gente, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar.
Una mujer mexicana de mediana edad sonríe cálidamente en una concurrida acera de la Ciudad de México, con puestos de comida y transeúntes al fondo, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo principal de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores radica en reconocer la trayectoria laboral de las mujeres, cuya vida ha estado marcada por responsabilidades domésticas y de cuidado familiar que, en la mayoría de los casos, no reciben el valor que merecen. Al llegar a los 65 años, las mujeres adquieren automáticamente el derecho a recibir este beneficio.

¿Qué beneficiarias reciben la Pensión Mujeres Bienestar del lunes 13 al viernes 17 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial, las beneficiarias que recibirán el pago de la Pensión Mujeres Bienestar serán aquellas cuyo primer apellido inicie con las letras G, H, I, J, K, L y M.

PUBLICIDAD

Mujer mestiza adulta mayor con cabello canoso y suéter neutro, sosteniendo una tarjeta verde del Banco del Bienestar. Fondo lila con logo "Pensión Mujeres Bienestar".
Una mujer mexicana adulta mayor sostiene la tarjeta del Banco del Bienestar, símbolo del apoyo del programa Pensión Mujeres Bienestar para la inclusión financiera de las mujeres en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe recordar que los depósitos correspondientes al bimestre julio-agosto comenzaron a distribuirse desde el pasado lunes 6 de julio y terminarán el próximo 29 del mismo mes.

  • Letra G: lunes 13 de julio
  • Letra G: martes 14 de julio
  • Letras H, I, J, K: miércoles 15 de julio
  • Letra L: jueves 16 de julio
  • Letra M: viernes 17 de julio

Asimismo, estas beneficiarias serán las últimas en cobrar la pensión: quienes tengan apellidos que inicien con las letras W, X, Y o Z recibirán el pago el miércoles 29 de julio. El martes 28 corresponderá a quienes tengan iniciales T, U o V. El lunes 27 se asignará el turno a los apellidos con la S.

Imagen BBFGEXAB25CD3EYWIOTQCWOE5A

La letra R estará distribuida en dos días: jueves 23 y viernes 24 de julio. Los apellidos que comiencen con P o Q tendrán su turno el miércoles 22, mientras que el martes 21 será el momento para las letras N, Ñ y O. El cronograma inicia el lunes 20 de julio con quienes lleven la letra M como inicial de su apellido.

Formas de comprobar si ya llegó el pago

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto en Google Play Store como en App Store, permite a las personas beneficiarias consultar su saldo y movimientos directamente desde dispositivos Android o iOS. El sistema asegura la protección de los datos personales y ofrece acceso inmediato a la información financiera.

Además, quienes prefieren la atención presencial pueden acudir a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. Allí, es posible revisar el saldo de la tarjeta siguiendo las indicaciones que muestra el sistema una vez insertado el plástico.

El calendario oficial brinda a los beneficiarios la fecha exacta de pago de las pensiones, lo que facilita la planificación y elimina la incertidumbre sobre la disponibilidad de los fondos.

La inscripción para mujeres de 60 a 64 años de edad será en el mes de agosto. Crédito: Youtube/Gobierno de México.
  1. Consultar el saldo y movimientos a través de la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store para dispositivos Android o iOS.
  2. Revisar el saldo directamente en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, insertando la tarjeta y siguiendo las instrucciones del sistema.
  3. Consultar el calendario oficial de pagos, donde se indica el día exacto en que se realiza el depósito de la pensión.

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez, titular de la misma.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres Bienestarpagos2026pensionesProgramas socialesProgramas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes

La conductora ecuatoriana compartió una imagen relacionada con Inglaterra pocas horas después de pedir perdón por celebrar la eliminación de la Selección Mexicana

Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes

¿Cómo sobrevivir si un edificio colapsa? Esto recomienda el Topo Mayor tras el terremoto de Venezuela

Héctor Méndez, el “Topo Mayor”, revela técnicas de supervivencia ante colapsos de edificios, basadas en su experiencia

¿Cómo sobrevivir si un edificio colapsa? Esto recomienda el Topo Mayor tras el terremoto de Venezuela

Operadores de RTP denuncian extorsiones del Tren de Aragua en la CDMX: autoridades capitalinas investigan

Trabajadores del transporte público denunciaron presuntas extorsiones, amenazas y cobro de piso; autoridades capitalinas analizan si los hechos están relacionados con la organización criminal de origen venezolano

Operadores de RTP denuncian extorsiones del Tren de Aragua en la CDMX: autoridades capitalinas investigan

SEP abre registro para la Universidad a Distancia de México 2026: conoce los requisitos

El registro y la obtención de folio para la convocatoria UnADM 2026 se realizan del 20 de julio al 2 de agosto en www.unadmexico.mx/convocatoria2026/.

SEP abre registro para la Universidad a Distancia de México 2026: conoce los requisitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: procesan a dos por extorsión agravada a comerciante en CDMX, le exigían 300 mil pesos bajo amenazas

Los imputados habrían recibido depósitos por 50 mil pesos tras intimidar a la víctima con daños contra su familia y enviarle imágenes de su negocio para aparentar vigilancia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: procesan a dos por extorsión agravada a comerciante en CDMX, le exigían 300 mil pesos bajo amenazas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: procesan a dos por extorsión agravada a comerciante en CDMX, le exigían 300 mil pesos bajo amenazas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: procesan a dos por extorsión agravada a comerciante en CDMX, le exigían 300 mil pesos bajo amenazas

Los acuerdos de Ovidio y Joaquín Guzmán: así negoció EEUU la cooperación de dos hijos de “El Chapo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Rinden homenaje a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán asesinado a balazos

Detienen a “El Kino”, hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas

ENTRETENIMIENTO

Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes

Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes

Felicia Mercado es acusada de pedir extensiones gratis: estilista revela audios de la negociación fallida

Andrea Legarreta no se guarda nada al hablar de quienes critican la apariencia de Galilea Montijo

Lucía Méndez rompe el silencio sobre Verónica Castro y aclara si realmente existió una rivalidad

Caifanes hace historia con 65 mil fans en el Estadio GNP: emociona con homenaje a madres y padres buscadores

DEPORTES

Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes

Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes

Isaac del Toro se mantiene como 3ro en la clasificación general tras disputar la etapa 9 del Tour de Francia

El significado de los colores: la guía de maillots del Tour de Francia con Isaac del Toro como protagonista

Inglaterra vs Argentina: a quién apoya la afición mexicana en las Semifinales del Mundial 2026: “No hay rencores”

Clara Brugada celebra el Medio Maratón CDMX 2026 y envía mensaje a los 30 mil corredores