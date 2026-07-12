El significado de los colores: la guía de maillots del Tour de Francia con Isaac del Toro como protagonista

Cycling - Tour de France - Stage 7 - Hagetmau to Bordeaux - Hagetmau, France - July 10, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro celebrates on the podium wearing the white jersey after stage 7 REUTERS/Stephanie Lecocq

En el ciclismo de ruta, y especialmente en el Tour de Francia, las camisetas de los líderes no son simples uniformes. Los llamados maillots son los máximos símbolos de estatus dentro del pelotón: reliquias visuales creadas para que los aficionados y los comisarios identifiquen al instante quién domina cada faceta de la carrera más exigente del planeta.

Con el mexicano Isaac del Toro brillando en la parte alta de la competencia y portando con orgullo una de estas prendas sagradas, explicamos qué significa cada color y cómo se ganan en la carrera.

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El Maillot Blanco: el futuro del ciclismo

El jersey que viste actualmente el ensenadense de 22 años, perteneciente al UAE Team Emirates, es el Maillot Blanc.

¿Qué significa? Premia al líder de la Clasificación de los Jóvenes .

¿Cómo se obtiene? Funciona exactamente igual que la Clasificación General por tiempo, pero con una restricción estricta: solo son elegibles los ciclistas que tengan máximo 25 años de edad.

Fue creado en 1975, este jersey es considerado el indicador del “campeón del mañana”. Leyendas como Alberto Contador, Andy Schleck y el propio compañero de equipo de Isaac, Tadej Pogačar, dominaron esta prenda antes de ganar el Tour. Del Toro lidera esta categoría superando a figuras consolidadas de la categoría como Remco Evenepoel y Juan Ayuso.

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Con solo 22 años, el bajacaliforniano se perfila para ser el futuro del ciclismo internacional. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El Maillot Amarillo: el rey de la carrera

Es la prenda más famosa, codiciada e icónica de todo el deporte mundial (Maillot Jaune).

¿Qué significa? Identifica al líder de la Clasificación General .

¿Cómo se obtiene? Al final de cada jornada se suman los tiempos exactos que cada ciclista ha acumulado desde la Etapa 1. El que tenga el menor tiempo total acumulado se lo viste al día siguiente. Quien lo porte al cruzar la meta final en la última etapa se consagra como el campeón absoluto del Tour de Francia.

Su color amarillo nació en 1919 debido a que L’Auto, el periódico deportivo que fundó y organizaba la carrera original, se imprimía en papel de ese color. Actualmente lo porta el esloveno Tadej Pogačar.

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El líder del UAE Team Emirates se perfila para ser el mejor ciclista de esta edición. (EFE/EPA/YOAN VALAT)

El Maillot Verde: El monarca de la regularidad y velocidad

El Maillot Vert está diseñado para un perfil de atleta completamente distinto al de los escaladores: los velocistas o sprinters.

¿Qué significa? Al líder de la Clasificación por Puntos .

¿Cómo se obtiene? A diferencia del amarillo y el blanco, aquí no importa el tiempo, sino las posiciones. Se otorgan puntos a los primeros en cruzar las metas intermedias que hay a mitad de cada trayecto y, sobre todo, a los que ganan los sprints masivos en las llegadas de las etapas llanas. Exige una enorme regularidad diaria.

El mexicano también ha sido portador de este color en su primera participación en el Tour de Francia. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Maillot de Lunares: El rey de la montaña

Blanco con círculos rojos (Maillot à Pois Rouges), es uno de los diseños más queridos por los aficionados.

¿Qué significa? Al líder de la Clasificación de la Montaña .

¿Cómo se obtiene? El Tour otorga puntos en las cimas de los puertos de montaña del recorrido. Las subidas están catalogadas por dificultad desde la 4ª categoría (las más sencillas) hasta el grado Hors Catégorie (Fuera de Categoría, como el mítico Col du Tourmalet). El ciclista que sume más puntos coronando estas cumbres se adueña del jersey.

El esloveno lidera la clasificación general hasta el momento. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

¿Qué pasa si un ciclista lidera más de una clasificación?

Existe un orden de prioridad estricto: Amarillo, Verde, Lunares, Blanco.

Si un ciclista extraordinario es líder general (amarillo) y al mismo tiempo lidera los jóvenes (blanco), al día siguiente saldrá vestido obligatoriamente de amarillo por ser el premio mayor. En ese caso, el maillot blanco lo porta de manera simbólica el corredor que vaya en segundo lugar de esa categoría, justo el panorama que cuida Isaac del Toro al mantenerse en la persecución inmediata de los puestos de honor.

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