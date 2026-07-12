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Andrea Legarreta no se guarda nada al hablar de quienes critican la apariencia de Galilea Montijo

La conductora de Hoy pidió frenar las descalificaciones en redes sociales

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Fotografía de Andrea Legarreta con cabello castaño mirando de lado, y un recorte circular de Galilea Montijo con joyas doradas y expresión seria
Andrea Legarreta y Galilea Montijo aparecen en una composición que ilustra las reacciones de Legarreta a las críticas sobre los cambios en el rostro de Montijo. (Infobae México Especial)

Andrea Legarreta salió en defensa de Galilea Montijo tras la ola de comentarios que la conductora ha recibido por su apariencia física y los procedimientos estéticos que, según ha reconocido, forman parte de su rutina de cuidado personal.

La presentadora de Hoy pidió frenar las descalificaciones en redes sociales y defendió el derecho de cada persona a decidir sobre su imagen.

Las críticas hacia Montijo aumentaron después de su aparición en el arranque de La Casa de los Famosos, donde usuarios en plataformas digitales cuestionaron los cambios en su rostro. Ante ese escenario, Legarreta expresó su respaldo a su compañera y lamentó el tono de los ataques.

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“A mi Gali la quiero mucho, me parece muy triste porque cada quien, al final, está en su derecho de hacerse lo que quiera... pero no hay que ser crueles”, declaró.

La conductora sostuvo que cualquier tratamiento estético, desde el uso de una crema hasta procedimientos especializados, forma parte de una decisión personal que no debería convertirse en motivo de burlas.

“Creo que todas, incluso desde una cremita, una cosita, lo que cada mujer se haga o cada hombre se haga para verse linda o lindo, no tenemos por qué ser así”, afirmó.

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Legarreta también consideró que muchas agresiones en redes sociales reflejan problemas personales de quienes las emiten.

“Yo creo que viene de seres que sufren mucho o que tienen alguna situación en la vida que les incomoda... como sociedad tenemos que pensar bien antes de tomar una computadora o un celular y escribir esas cosas tan fuertes”, expresó.
Qué cirugías plásticas o tratamientos estéticos se habría realizado Galilea Montijo: “Se le va el labio de lado”
Qué cirugías plásticas o tratamientos estéticos se habría realizado Galilea Montijo: “Se le va el labio de lado”

Andrea Legarreta revela los tratamientos estéticos que utiliza

Durante el encuentro con la prensa, la conductora también habló sobre los cuidados que sigue para mantener su apariencia y aclaró que prefiere resultados discretos.

“Tengo mi doctora que hace cositas leves dentro de todo. A mí me gusta estar natural, dentro de todo, lo más natural que se pueda”, comentó.

Explicó que suele recurrir a bioestimuladores y otros procedimientos que ayudan a mejorar la calidad de la piel sin modificar de forma drástica sus facciones.

A unos días de cumplir 55 años, Legarreta aseguró que disfruta cada etapa de su vida y considera que el paso del tiempo representa un privilegio.

“Todos somos humanos y tenemos diferentes etapas, y la edad llega, y ojalá llegue para muchos. Yo no me siento vieja, siento que es una bendición llegar a esta edad sintiéndome como me siento”, señaló.

También reaccionó a la controversia que rodea a Pedro Sola

Andrea Legarreta también fue cuestionada sobre la polémica que protagonizó Pedro Sola tras sus comentarios relacionados con los llamados “perrhijos”, declaraciones que generaron críticas de organizaciones animalistas y usuarios de redes sociales.

Sin entrar en una confrontación directa, la conductora subrayó la responsabilidad que tienen las figuras públicas al expresar sus opiniones.

“Yo creo que hay que tener mucho cuidado, ser responsables. También se los digo a ustedes, muchachos”, comentó al referirse al papel de los medios de comunicación y al impacto que pueden tener ciertas declaraciones.

Un hombre con bigote, lentes y bufanda a rayas junto a una mujer de cabello corto, frente a una pantalla de red social X con cintas de advertencia que dicen "CANCELADOS"
Pedro Sola y Pati Chapoy enfrentan la cancelación digital. (Infobae México especial)

Legarreta reiteró su amor por los animales y dejó clara su postura sobre el tema. “Yo respeto mucho la vida, respeto mucho a los animales, saben que los amo y yo siento que ellos a mí”, afirmó.

Al referirse a las palabras del conductor de Ventaneando, añadió: “Me parece que se le fueron las cabras. No me parece que esté bien. Sí, hay que aceptar”.

Finalmente, insistió en que quienes cuentan con un espacio en los medios deben ser conscientes de la influencia que ejercen sobre la audiencia. “Hay que tener este compromiso, saber cómo influimos también de pronto en algunas personas”, concluyó.

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