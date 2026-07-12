Felicia Mercado es acusada de pedir extensiones gratis: estilista revela audios de la negociación fallida

La especialista en extensiones Betzy Cherry aseguró que fue contactada por el equipo de la actriz para corregir un trabajo capilar

La actriz Felicia Mercado quedó en medio de una controversia luego de que la extensionista profesional Betzy Cherry difundiera fragmentos de una conversación en la que expuso una negociación fallida por la aplicación de extensiones de cabello.

De acuerdo con el testimonio de la estilista, el primer acercamiento ocurrió por medio de una persona cercana al equipo de la actriz, quien presuntamente buscaba corregir un trabajo anterior que había sido realizado de manera deficiente.

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Cherry relató que fue citada en un restaurante para revisar el estado del cabello, hacer una valoración y presentar una cotización. Tras analizar las extensiones que Mercado llevaba en ese momento, la especialista concluyó que estaban mal aplicadas y explicó las alternativas disponibles para sustituirlas.

La profesional aseguró que mostró la calidad del cabello que utiliza, habló sobre las 15 técnicas de colocación que domina y destacó que su prioridad es proteger la salud capilar de sus clientas. Sin embargo, el desacuerdo comenzó cuando llegó el momento de definir el costo del servicio.

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La especialista en extensiones Betzy Cherry aseguró que fue contactada por el equipo de la actriz para corregir un trabajo capilar

Estilista asegura que le propusieron una colaboración y pagos diferidos

Según Betzy Cherry, la contraparte le indicó que no contaba con el dinero completo en ese momento, pese a tener compromisos laborales, viajes y presentaciones. Posteriormente, le habrían propuesto realizar una colaboración a cambio de la exposición que implicaría trabajar con una actriz reconocida.

La estilista aclaró que no está en contra de este tipo de intercambios comerciales, pero sostuvo que deben existir condiciones claras y un beneficio para ambas partes.

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“Yo no puedo ir por la vida dándole extensiones de cabello a todas las personas que me lo piden”, expresó en declaraciones al sitio Ernesto Buitron News. También defendió que tiene una familia y un negocio que mantener, por lo que no puede regalar materiales ni servicios profesionales.

Cherry afirmó que la actriz buscaba “una cabellera de revista, pero con un presupuesto de chicle”. Además, señaló que después le propusieron una especie de financiamiento, con pagos parciales sujetos a que Televisa realizara un depósito.

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La especialista rechazó esa posibilidad y comparó el planteamiento con los esquemas de pagos pequeños de tiendas departamentales. Su principal preocupación, explicó, era que la actriz reside en Miami, lo que habría complicado cualquier intento de cobrar las cantidades pendientes.

“El maquillista de Thalía no le cobra”: el argumento que habría surgido durante la negociación

Uno de los momentos que más molestó a la extensionista fue cuando, según su relato, le dijeron que el maquillista de Thalía no cobraba por sus servicios y que, por esa razón, no entendían por qué ella sí pretendía hacerlo.

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La profesional respondió que desconocía los acuerdos de otros trabajadores del medio artístico, pero remarcó que ella ya no regala su trabajo. También aseguró que su experiencia, la garantía de sus materiales y su trayectoria le permiten establecer sus propios precios.

En otra parte de la conversación, integrantes del equipo habrían señalado que “solo existe una Felicia Mercado”, mientras que extensionistas había muchas. Cherry replicó que también solo existe una Betzy Cherry y que su trabajo se distingue por utilizar cabello humano y técnicas enfocadas en evitar daños.

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La estilista sostuvo que incluso redujo considerablemente el costo y que finalmente ambas partes acordaron realizar el pago el día de la cita.

Betzy Cherry afirma que la cita fue cancelada horas antes

La negociación no llegó a concretarse. De acuerdo con la versión de Cherry, el equipo confirmó la fecha del servicio, por lo que ella compró y personalizó las extensiones conforme a las necesidades de la actriz.

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No obstante, la cita fue cancelada pocas horas antes. La explicación que recibió fue que Mercado iniciaría una gira, que diciembre complicaba la agenda y que no existía una fecha definida para reagendar.

La extensionista aseguró que la cancelación le provocó pérdidas, ya que el cabello había sido preparado especialmente y resulta difícil reutilizarlo con otra clienta.

Tras exponer el caso, cuestionó si realmente no existía dinero para pagar o si simplemente no querían cubrir el costo. También calificó como una falta de compromiso que no le notificaran con anticipación, pese a que ya había invertido tiempo, insumos y recursos.

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Hasta el momento, las afirmaciones corresponden a la versión difundida por Betzy Cherry. En la información proporcionada no aparece una respuesta pública de Felicia Mercado o de su equipo sobre las acusaciones relacionadas con la negociación y la cancelación del servicio.