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El desayuno tradicional mexicano que los expertos en nutrición recomiendan para llenarte de energía sin subir de peso

Hay un desayuno que tiene el respaldo de las principales autoridades de salud del país y no es lo que la mayoría come cada mañana

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Ilustración de mujer lavando vegetales bajo el grifo en una cocina luminosa con olla humeante. Se ven botellas, tabla de cortar y árboles por la ventana.
Un desayuno mal elegido no solo deja sin energía: también contribuye al sobrepeso y a enfermedades crónicas, según las autoridades de salud mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que se come en las primeras horas del día define en gran medida cómo responde el cuerpo durante el resto de la jornada.

Un desayuno mal elegido no solo deja sin energía, sino que contribuye al sobrepeso, a enfermedades crónicas y a un deterioro progresivo de la salud digestiva y cardiovascular, según la publicación ‘’Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana 2025-20230′'.

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La publicación está a cargo de instituciones expertas en salud y nutrición, como la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Ilustración 3D de un cuerpo humano translúcido con esqueleto azul brillante. Muestra el sistema digestivo verde y turquesa, microorganismos y un escudo en el abdomen.
Lo que se come en las primeras horas del día define cómo responde el cuerpo durante el resto de la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pan dulce, cereales de caja, jugos de fruta y bebidas azucaradas son los protagonistas de millones de mesas mexicanas cada mañana, y también los principales responsables del déficit nutricional que las Guías buscan revertir.

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Frente a ese patrón, los especialistas no proponen suplementos ni dietas importadas: la solución ya existe en la cocina tradicional mexicana y lleva siglos ahí.

Qué debe tener un desayuno para ser verdaderamente saludable

Las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles establecen que un desayuno saludable debe combinar tres elementos: verduras y frutas frescas de temporada, cereales integrales o de grano entero y leguminosas como frijoles, habas, lentejas o garbanzos.

Ilustración plana de una persona en la cama recibiendo luz de una ventana, con un despertador, desayuno, zapatillas y un libro en la mesita de noche.
Un desayuno saludable debe combinar verduras frescas, cereales integrales y leguminosas, según la Secretaría de Salud, el INSP y UNICEF. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta combinación aporta carbohidratos complejos para sostener la energía, proteínas de alta calidad, fibra, vitaminas y minerales esenciales, sin los picos de glucosa que generan los alimentos ultraprocesados.

Un desayuno que cuida la salud y el medio ambiente

Elegir alimentos frescos, locales y de temporada no solo protege el peso corporal: también reduce el impacto ambiental.

Las Guías destacan que los patrones alimentarios basados en la milpa —maíz, frijol, chile, calabaza, nopal— requieren menos recursos para su producción y generan menos contaminación que las dietas centradas en alimentos industrializados.

Una mujer sonriente lava verduras en un colador bajo el grifo de una cocina moderna. Al fondo, dos ollas humean en la hornalla. Luz natural entra por la ventana.
Elegir alimentos frescos y locales en el desayuno reduce el impacto ambiental además de proteger la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al incorporar estos alimentos en el desayuno de manera regular, la Secretaría de Salud, el INSP y la UNICEF sostienen que se protege al corazón, se previene la obesidad y se fomenta la salud digestiva, sin renunciar al sabor ni a la tradición.

El desayuno que reúne los elementos recomendados por los expertos

Uno de los desayunos que reúne los criterios recomendados por los expertos en un solo plato, con ingredientes de mercado y en menos de 30 minutos, son los huevos navegantes con nopales: un guiso caldoso de la Ciudad de México donde los huevos se cuecen enteros —sumergidos, como si navegaran— en una salsa roja de jitomate.

Ilustración de una persona con brazos extendidos y corazón en el pecho, rodeada de una gota de agua, hojas y una manzana, sobre un fondo blanco.
Las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la población mexicana recomiendan acompañar siempre el desayuno con agua natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación es sencilla y el resultado delicioso: un caldillo rojo con cuerpo, huevos de yema suave y nopales tiernos que se sirven acompañados de tortillas de maíz.

El nopal, pieza central del plato, forma parte de la identidad culinaria de México tanto como el maíz o el frijol.

Su fibra regula el apetito y favorece la salud digestiva; su densidad de micronutrientes lo convierte en uno de los ingredientes más eficientes del patrón alimentario mexicano.

Una mujer adulta de cabello oscuro pica pepino en una tabla de cortar, con una olla humeante en una estufa y un tazón de verduras frescas al lado.
Las Guías Alimentarias advierten que el pan dulce, los cereales de caja y las bebidas azucaradas contribuyen al sobrepeso y a enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de huevos navegantes

Ingredientes (6 porciones):

  • 10 nopales tiernos, limpios y cortados en trozos.
  • 6 huevos.
  • 2 tazas de caldo de pollo o de verduras.
  • 2 jitomates.
  • ½ cebolla.
  • 1 diente de ajo.
  • 1 rama de cilantro.
  • Chile seco al gusto (morita o de árbol).
  • Aceite, únicamente el necesario.
  • Sal al gusto.
Infografía de receta de Huevos Navegantes. Muestra ingredientes como nopales, huevos, jitomates y ajos, y los pasos de preparación en una sartén.
Infografía detallada de la receta de huevos navegantes, mostrando los ingredientes clave como nopales, huevos y jitomate, junto con los pasos esenciales para su preparación culinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación (25 minutos en total: 10 de preparación activa y 15 de cocción):

  1. Se limpian los nopales, se retiran las espinas y se cortan en trozos o tiras. Se cuecen en agua con sal hasta que estén tiernos. Se escurren y reservan.
  2. En la licuadora se colocan los jitomates, el ajo, la cebolla y los chiles secos. Se licúa hasta obtener una salsa uniforme.
  3. Se cuela la salsa para retirar semillas y pieles. Este paso garantiza un caldillo limpio y de textura suave.
  4. Se calienta un poco de aceite en una cacerola a fuego medio. Se vierte la salsa colada y se fríe durante 3 minutos, moviendo constantemente. Se sazona con sal.
Primer plano de un tazón blanco con huevos escalfados en salsa roja, nopales y cilantro, con vapor ascendiendo. Dos tortillas de maíz al lado sobre una superficie clara.
Los huevos navegantes con nopales reúnen proteína, fibra y minerales en un solo plato listo en 25 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Se añaden los nopales cocidos, el cilantro y las 2 tazas de caldo. Se revuelve y se lleva a hervor.
  2. Se baja la flama al mínimo. Se rompe cada huevo con cuidado y se deposita entero dentro del caldillo, sin revolver.
  3. Se tapa la cacerola y se dejan cocer los huevos a fuego bajo hasta que la clara esté cuajada y la yema aún suave, aproximadamente 4 o 5 minutos.
  4. Se sirve de inmediato, caliente, con tortillas de maíz.

El caldillo de jitomate con nopales (sin los huevos) se conserva hasta 3 días en el refrigerador en recipiente con tapa.

Ilustración dibujada a mano de un refrigerador retro con las puertas abiertas, mostrando su interior organizado con leche, huevos, frascos, verduras y botellas.
Esta receta rinde 6 porciones y requiere 10 minutos de preparación activa y 15 minutos de cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda guardar la salsa por separado y cocer los huevos frescos directamente en el caldillo al momento de servir. No se recomienda congelar esta preparación.

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