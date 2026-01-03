Extranjero en CDMX se vuelve viral tras cuestionar el “bolillo para el susto” tras el sismo

Usuarios le explicaron que estas creencias no se cuestionan, solo se siguen.

La madrugada del 2 de enero comenzó de forma abrupta para millones de personas en la Ciudad de México, luego de que un sismo de magnitud 6.5, con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, activara la alerta sísmica y provocara que la capital del país despertara en medio del sobresalto. El movimiento telúrico no solo generó evacuaciones preventivas, sino también una intensa conversación en redes sociales, donde usuarios compartieron desde anécdotas hasta momentos cargados de humor.

Entre los contenidos que rápidamente se volvieron virales destacó el testimonio de un extranjero que reside en la CDMX, quien utilizó TikTok para relatar su experiencia durante el temblor y expresar su sorpresa ante algunas creencias populares mexicanas. El video fue publicado por el usuario @paulelaleman, quien narró cómo la alerta sísmica interrumpió su sueño mientras se encontraba en su departamento.

De acuerdo con su relato, aunque la alarma sonó con varios segundos de anticipación, al salir de su vivienda se encontró con una escena que lo dejó desconcertado: prácticamente todos sus vecinos ya estaban afuera del edificio, incluidos adultos mayores que vivían en los pisos más altos.

La alerta sísmica y el famoso bolillo se robaron la atención en redes sociales.

“Llego abajo y ya están todos los vecinos en la calle y los ancianos del cuarto piso, también bajaron más rápido que yo… ¿Cómo lo hacen?”, se preguntó el extranjero en el video, comentario que generó miles de reacciones entre los usuarios.

La anécdota no terminó ahí. Según explicó, una vez reunidos en la calle, varios vecinos le sugirieron aplicar uno de los remedios más conocidos tras un susto provocado por un sismo: comprar un bolillo. El creador de contenido siguió el consejo, aunque cometió un error que rápidamente fue señalado.

El joven explicó que adquirió un pan dulce, decisión que provocó risas y una corrección inmediata por parte de quienes lo rodeaban, ya que —según la creencia— el remedio solo funciona si se trata específicamente de un bolillo.

“Por qué tiene que ser un bolillo ¿quién hace esas reglas? que alguien me explique”, expresó al final del clip, comentario que detonó una avalancha de respuestas en la sección de comentarios.

Tras el sismo de este viernes 2 de enero de 2026 que sorprendió a los capitalinos, las reacciones de usuarios en redes sociales se volvieron tendencia Crédito: TikTok / @paulelaleman

Entre las reacciones más destacadas se leyeron mensajes como: “Son reglas de ancestrales abuelitas mexicanas, no cuestiones el método”, “No busques explicaciones solo obedece y estarás a salvo y sano”, “Que mal plan de los que le vendieron el pan.. No le dijeron que eran bolillo y no de dulce”, “Apenas te iba a regañar por que no era bolillo pero ya escuche que ya te regañaron”, “Son reglas de México no las cuestionas solo las sigues y punto” y “Regla de oro en CDMX, siempre dormir con pijama para salir más rápido”.

El video se sumó así a la larga lista de historias que, tras cada sismo, reflejan cómo la cultura, el humor y la solidaridad se entrelazan en la vida cotidiana de la capital del país.