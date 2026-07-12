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Isaac del Toro se mantiene como 3ro en la clasificación general tras disputar la etapa 9 del Tour de Francia

El ciclista mexicano también conservó su lugar entre los mejores jóvenes del Tour

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Isaac del Toro marcha como tercero en el Tour de Francia tras disputarse la etapa 9 (REUTERS)
Isaac del Toro marcha como tercero en el Tour de Francia tras disputarse la etapa 9 (REUTERS)

Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates, terminó la etapa 9 del Tour de Francia 2026 bajo condiciones de calor extremo que obligaron a la organización a acortar el recorrido. El joven corredor busca consolidarse como una de las nuevas figuras del pelotón internacional al mantenerse en la pelea por el podio y la camiseta blanca.

La novena etapa se vio afectada por temperaturas elevadas, lo que llevó a los organizadores a modificar la distancia y el trayecto original. Del Toro, el mexicano más joven en la competencia, se mantuvo activo dentro del pelotón principal y conservó su lugar entre los mejores jóvenes del Tour. La adaptación a las condiciones climáticas marcó el ritmo de la jornada, en la que la prioridad fue evitar riesgos para los ciclistas.

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Cycling - Tour de France - Stage 6 - Pau to Gavarnie-Gedre - Pau, France - July 9, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro and other cyclists in action during stage 6 REUTERS/Stephanie Lecocq
Cycling - Tour de France - Stage 6 - Pau to Gavarnie-Gedre - Pau, France - July 9, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro and other cyclists in action during stage 6 REUTERS/Stephanie Lecocq

En la etapa anterior, disputada el 11 de julio, el mexicano terminó en el lugar 46 y subió al podio con la camiseta blanca como líder de los jóvenes. Hasta ese momento, la clasificación general continuaba liderada por Tadej Pogacar, seguido por Jonas Vingegaard, con Del Toro en la tercera posición a 3 minutos y 27 segundos del primer lugar.

Calor extremo modifica el desarrollo de la carrera

El intenso calor registrado en Francia durante la novena etapa provocó que los organizadores tomaran la decisión de reducir el kilometraje para proteger la integridad de los ciclistas. Este ajuste influyó en la estrategia de los equipos y obligó a los favoritos a dosificar esfuerzos. A pesar de esto, Del Toro mantuvo su ritmo y no reportó incidentes.

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Cycling - Tour de France - Stage 9 - Malemort to Ussel - Malemort, France - July 12, 2026 UAE Team Emirates - XRG's Tadej Pogacar wearing the yellow jersey and UAE Team Emirates - XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey in action with other cyclists during stage 9 REUTERS/Gonzalo Fuentes
Cycling - Tour de France - Stage 9 - Malemort to Ussel - Malemort, France - July 12, 2026 UAE Team Emirates - XRG's Tadej Pogacar wearing the yellow jersey and UAE Team Emirates - XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey in action with other cyclists during stage 9 REUTERS/Gonzalo Fuentes

La presencia del ciclista mexicano en el grupo principal refleja su capacidad de adaptación y resistencia en condiciones adversas. El UAE Team Emirates continúa respaldando a Del Toro, quien ha mostrado consistencia tanto en etapas de montaña como en jornadas planas. El equipo mantiene la estrategia de proteger a su líder general, Tadej Pogacar, sin descuidar las aspiraciones del mexicano en la clasificación de los jóvenes.

Del Toro sigue entre los mejores jóvenes del Tour

A pesar de los desafíos derivados del clima y el ritmo impuesto por los equipos punteros, Isaac del Toro conserva la camiseta blanca que lo acredita como el mejor joven de la competencia. En la etapa 8, el mexicano ya había demostrado capacidad para superar recorridos exigentes y mantener su posición en la general.

Cycling - Tour de France - Stage 8 - Perigueux to Bergerac - Bergerac, France - July 11, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro celebrates on the podium wearing the white jersey after stage 8 REUTERS/Gonzalo Fuentes
Cycling - Tour de France - Stage 8 - Perigueux to Bergerac - Bergerac, France - July 11, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro celebrates on the podium wearing the white jersey after stage 8 REUTERS/Gonzalo Fuentes

La clasificación al término de la octava jornada ubicaba a Del Toro a 3 minutos y 27 segundos de Pogacar, con una diferencia mínima respecto al cuarto y quinto lugar. La consistencia del mexicano en las etapas previas, incluyendo un tercer sitio en la exigente etapa de los Pirineos, lo mantiene como referente de América Latina en el Tour de Francia.

Con la mitad de la competencia aún por delante, Del Toro se perfila como una de las sorpresas del Tour 2026 y consolida su presencia en el pelotón internacional. El UAE Team Emirates continúa apostando por su desarrollo en un rol de apoyo y como carta fuerte en la clasificación juvenil.

Siguiente prueba para Del Toro

El Tour de Francia 2026 ha completado ya nueve etapas exigentes, lo que da paso a su primer día de pausa este lunes. La competencia, marcada por un ritmo elevado y varias sorpresas, se prepara para adentrarse en una de sus fases más decisivas.

Isaac del Toro, único mexicano entre los favoritos, ha cerrado la primera semana entre los tres primeros de la clasificación general. El ciclista porta el maillot blanco, símbolo de la mejor joven promesa del pelotón, y se mantiene como uno de los protagonistas destacados.

El martes, la carrera entrará en territorio de alta montaña, donde los aspirantes al título deberán responder frente a los grandes puertos alpinos. Para Del Toro, este tramo representa el mayor reto hasta ahora en la edición, con etapas que podrían redefinir el liderazgo y las estrategias de cada equipo.

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