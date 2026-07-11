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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: incautan 50 mil armas tras reclamo de Sheinbaum

El dato surge en respuesta al llamado del gobierno mexicano para reforzar la cooperación bilateral y detener el tráfico de armas que alimenta la violencia en el país

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La jornada de ayer estuvo marcada por una decisión judicial de peso: el Departamento de Justicia de Estados Unidos descartó cualquier acuerdo de culpabilidad con Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas apodados Z-40 y Z-42, y confirmó que los llevará a juicio por cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, posesión de armas y lavado de dinero. La audiencia tuvo lugar en la Corte de Distrito de Washington D.C., donde se fijó el 10 de septiembre como fecha para definir el inicio del proceso.

En paralelo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó un balance de la cooperación bilateral en materia de seguridad: entre enero de 2025 y julio de 2026, la ATF aseguró cerca de 50 mil armas de fuego, decomisó casi 2.9 millones de cartuchos y realizó más de 10 mil arrestos vinculados al tráfico de armamento. El diplomático atribuyó los resultados al trabajo conjunto de los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

En territorio mexicano, el día dejó varios golpes al crimen organizado. Seis integrantes de la célula CJNG “Delta 4” recibieron sentencias de 60 años de prisión cada uno por secuestro exprés en Toluca, mientras que en Ciudad Juárez las autoridades federales hallaron más de 7 mil cartuchos ocultos en un tractocamión de una empresa de paquetería. También se confirmó el asesinato del exalcalde de Fresnillo Benjamín Medrano Quezada, ocurrido el 7 de julio en Guadalajara.

La jornada cerró con dos noticias desde Sinaloa: la Secretaría de Seguridad Pública estatal reconoció atravesar una etapa de reorganización con respaldo federal, y la Fiscalía aprehendió en Sonora a un presunto asesino de un chofer con apoyo del Consulado estadounidense en Hermosillo. El estado, epicentro de la violencia del último año, sigue bajo la lupa de ambos gobiernos.

A continuación, los hechos relevantes de este sábado, 11 de julio.

14:02 hsHoy

Ronald Johnson destaca incautación de 50 mil armas luego del reclamo de Sheinbaum sobre el tráfico ilegal

El embajador Ronald Johnson aseguró que durante la administración de Donald Trump se han confiscado 50 mil armas de fuego y realizado más de 10 mil arrestos relacionados con el tráfico ilegal de armamento

Ronald Johnson aseguró que Estados Unidos ha confiscado 50 mil armas durante la administración de Donald Trump. Crédito: EFE/ José Méndez
Ronald Johnson aseguró que Estados Unidos ha confiscado 50 mil armas durante la administración de Donald Trump. Crédito: EFE/ José Méndez

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este viernes las acciones emprendidas por su país para combatir el tráfico ilegal de armas, un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera un llamado a reforzar los esfuerzos para impedir que estos artefactos crucen la frontera y alimenten la violencia en territorio mexicano.

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14:02 hsHoy

Paola Rojas cuestiona respaldo del gobierno a Rubén Rocha Moya: “Si él cayera solo, ya lo habrían entregado”

En el pódcast Cuarto para las Cuatro, Rojas, Gina Jaramillo, Carolina Hernández Solís y Yuriria Sierra cuestionaron el blindaje al gobernador con licencia ante acusaciones de EEUU de supuestos nexos con el narco

Durante el programa Cuarto para las Cuatro, Paola Rojas sostuvo que el costo político de mantener la defensa de Rocha Moya resulta cada vez más elevado.

Las investigaciones sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se mantienen en el debate público después de que la periodista Paola Rojas cuestionara el respaldo que, a su juicio, mantiene el Gobierno de México hacia el mandatario señalado por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con el crimen organizado.

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