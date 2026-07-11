EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: incautan 50 mil armas tras reclamo de Sheinbaum

La jornada de ayer estuvo marcada por una decisión judicial de peso: el Departamento de Justicia de Estados Unidos descartó cualquier acuerdo de culpabilidad con Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas apodados Z-40 y Z-42, y confirmó que los llevará a juicio por cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, posesión de armas y lavado de dinero. La audiencia tuvo lugar en la Corte de Distrito de Washington D.C., donde se fijó el 10 de septiembre como fecha para definir el inicio del proceso.

En paralelo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó un balance de la cooperación bilateral en materia de seguridad: entre enero de 2025 y julio de 2026, la ATF aseguró cerca de 50 mil armas de fuego, decomisó casi 2.9 millones de cartuchos y realizó más de 10 mil arrestos vinculados al tráfico de armamento. El diplomático atribuyó los resultados al trabajo conjunto de los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

En territorio mexicano, el día dejó varios golpes al crimen organizado. Seis integrantes de la célula CJNG “Delta 4” recibieron sentencias de 60 años de prisión cada uno por secuestro exprés en Toluca, mientras que en Ciudad Juárez las autoridades federales hallaron más de 7 mil cartuchos ocultos en un tractocamión de una empresa de paquetería. También se confirmó el asesinato del exalcalde de Fresnillo Benjamín Medrano Quezada, ocurrido el 7 de julio en Guadalajara.

La jornada cerró con dos noticias desde Sinaloa: la Secretaría de Seguridad Pública estatal reconoció atravesar una etapa de reorganización con respaldo federal, y la Fiscalía aprehendió en Sonora a un presunto asesino de un chofer con apoyo del Consulado estadounidense en Hermosillo. El estado, epicentro de la violencia del último año, sigue bajo la lupa de ambos gobiernos.

A continuación, los hechos relevantes de este sábado, 11 de julio.