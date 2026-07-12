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Los acuerdos de Ovidio y Joaquín Guzmán: así negoció EEUU la cooperación de dos hijos de “El Chapo”

Ovidio y Joaquín Guzmán López firmaron acuerdos de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que contemplan colaborar con las autoridades a cambio de buscar una reducción en sus sentencias

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Primer plano de dos hombres con barba y camisas celestes, de pie frente a una bandera de Estados Unidos. Uno lleva dos collares con dijes.
Ovidio y Joaquín Guzmán firmaron acuerdos de culpabilidad para colaborar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Estados Unidos logró que Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, aceptaran declararse culpables y colaborar con las autoridades estadounidenses como parte de una estrategia legal que busca fortalecer los casos abiertos contra integrantes del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales.

Los acuerdos, firmados por separado ante la Corte Federal para el Distrito Norte de Illinois, en Chicago, contemplan que ambos proporcionen información, rindan testimonios y colaboren con el Departamento de Justicia cuando les sea requerido, a cambio de que los fiscales puedan solicitar una reducción en las sentencias que enfrentarán por delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

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Los documentos judiciales indican que Ovidio Guzmán formalizó su acuerdo de culpabilidad el 11 de julio de 2025, mientras que Joaquín Guzmán López hizo lo propio meses después, el 1 de diciembre del mismo año. Ambos comparten, junto con su padre Joaquín Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada, el expediente federal 1:09-cr-00383, uno de los procesos más importantes contra el Cártel de Sinaloa en Estados Unidos.

La estrategia de la Fiscalía: culpabilidad a cambio de cooperación

De acuerdo con los documentos del caso, la estrategia del Departamento de Justicia consistió en presentar cargos que implicaban penas extremadamente severas, incluida la cadena perpetua obligatoria por el delito de empresa criminal continua, conocido como crimen organizado.

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Ante ese escenario, los fiscales ofrecieron a ambos acusados la posibilidad de solicitar una reducción de condena únicamente si aceptaban declararse culpables y brindaban una cooperación considerada “completa y veraz” por las autoridades estadounidenses.

Joaquín Guzmán reconoció en su acuerdo haber participado en el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada. REUTERS/Paul Ratje
Joaquín Guzmán reconoció en su acuerdo haber participado en el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada. REUTERS/Paul Ratje

En el caso de Ovidio Guzmán, conocido como “El Ratón”, el acuerdo incluye cuatro cargos derivados de procesos abiertos tanto en Illinois como en Nueva York.

Los delitos comprenden tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo, además del cargo de crimen organizado.

El convenio establece que, al momento de dictarse sentencia, el gobierno estadounidense informará al juez el nivel de cooperación proporcionado por el acusado.

Si la Fiscalía considera que la colaboración fue suficiente, podrá solicitar una reducción respecto de la pena mínima obligatoria prevista para algunos de los delitos imputados.

Joaquín Guzmán reconoció el secuestro de “El Mayo”

Por su parte, Joaquín Guzmán López firmó un acuerdo similar en diciembre de 2025.

En su caso aceptó responsabilidad por delitos relacionados con el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, así como por crimen organizado.

Uno de los aspectos más relevantes del documento es que reconoció haber participado en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024 en Culiacán, Sinaloa.

Según el acuerdo judicial, Joaquín admitió haber realizado esa acción con la expectativa de obtener mayores beneficios dentro de su negociación con las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, el propio documento precisa que el gobierno de Estados Unidos nunca solicitó, autorizó ni aprobó esa operación y que dicho episodio no será considerado como parte de su cooperación para obtener una reducción en la sentencia.

Esta aclaración cobra relevancia debido a que la captura de Zambada provocó una fuerte tensión diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que autoridades mexicanas cuestionaran la forma en que ocurrieron los hechos.

A photo of former Sinaloa Cartel leader Ismael "El Mayo" Zambada being detained by federal agents is displayed next to a Beechcraft King Air aircraft, used in July 2024 to transport to the U.S. Zambada and Joaquin Guzman Lopez, the son of notorious narco leader "El Chapo" Guzman, at the War Eagles Air Museum, where the plane is on loan from the FBI, in Santa Teresa, New Mexico, U.S. July 9, 2026. REUTERS/Paul Ratje
A photo of former Sinaloa Cartel leader Ismael "El Mayo" Zambada being detained by federal agents is displayed next to a Beechcraft King Air aircraft, used in July 2024 to transport to the U.S. Zambada and Joaquin Guzman Lopez, the son of notorious narco leader "El Chapo" Guzman, at the War Eagles Air Museum, where the plane is on loan from the FBI, in Santa Teresa, New Mexico, U.S. July 9, 2026. REUTERS/Paul Ratje

El precedente de Vicente Zambada Niebla

La estrategia utilizada con los hijos de “El Chapo” no representa un hecho aislado dentro de los procesos judiciales contra el Cártel de Sinaloa.

Uno de los antecedentes más relevantes es el de Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

En 2013 firmó un acuerdo de culpabilidad por delitos relacionados con el tráfico de cocaína y heroína y aceptó convertirse en testigo colaborador del gobierno estadounidense.

Gracias a esa cooperación obtuvo una reducción de condena y posteriormente recuperó su libertad bajo un programa de protección de testigos.

Además, participó como uno de los principales testigos durante el juicio que culminó con la condena de Joaquín “El Chapo” Guzmán a cadena perpetua.

Próximas audiencias

De acuerdo con el calendario judicial, Ovidio Guzmán comparecerá nuevamente el próximo 27 de julio en una audiencia en la que la Fiscalía podría informar al juez sobre el nivel de cooperación que ha brindado hasta el momento.

Dependiendo de la valoración realizada por el Departamento de Justicia, los fiscales podrán solicitar una reducción en la sentencia que finalmente le sea impuesta.

En el caso de Joaquín Guzmán López, la siguiente audiencia fue programada para el 31 de agosto, cuando también podrían darse a conocer avances sobre el cumplimiento del acuerdo de cooperación.

Mientras ambos procesos continúan abiertos, las autoridades estadounidenses mantienen la expectativa de que la información proporcionada por los hijos de “El Chapo” fortalezca las investigaciones que aún permanecen activas contra integrantes del Cártel de Sinaloa y presuntas redes de corrupción vinculadas con esa organización criminal.

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