Cómo hacer tamales sin harina refinada y bajos en grasa

El tamal dulce es sinónimo de celebración y tradición en México, pero también puede renovarse con ingredientes más nutritivos y originales.
Los tamales dulces de amaranto y arándanos son una versión moderna, llenos de fibra, antioxidantes y sabor, ideales para desayunos, meriendas o para sorprender en celebraciones especiales.
Esta receta aprovecha el amaranto, uno de los cereales ancestrales de México, junto a los arándanos que aportan un toque ácido y colorido. Es fácil de preparar, no lleva harinas refinadas y puede adaptarse para público vegano.
Receta de tamales dulces de amaranto y arándanos
Estos tamales dulces de amaranto y arándanos combinan amaranto inflado, masa de maíz nixtamalizado, leche vegetal (o de vaca), endulzante, canela y arándanos frescos o deshidratados. Se cocinan al vapor y se disfrutan tibios o fríos.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 45 minutos
- Preparación: 40 minutos
- Cocción: 1 hora 5 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de masa de maíz nixtamalizado para tamal
- 1 taza de amaranto inflado
- 3/4 taza de leche vegetal (almendra, coco o arroz) o leche descremada
- 1/2 taza de aceite de coco o vegetal (puede usarse manteca vegetal)
- 1/2 taza de azúcar mascabo, miel o endulzante a gusto
- 1 cucharada de canela en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 taza de arándanos frescos o deshidratados (si son deshidratados, hidratarlos en agua 10 minutos)
- 1 pizca de sal
- Hojas de maíz remojadas para envolver
Cómo hacer tamales dulces de amaranto y arándanos, paso a paso
- Remojar las hojas de maíz en agua caliente por al menos 30 minutos, hasta que estén flexibles.
- En un bol grande, mezclar la masa de maíz con el aceite de coco, la leche, la canela, el azúcar y la pizca de sal. Integrar bien hasta obtener una masa suave, húmeda y maleable.
- Agregar el amaranto inflado, la esencia de vainilla y los arándanos. Mezclar de forma envolvente.
- Tomar cada hoja de maíz y colocar 2-3 cucharadas de masa en el centro, formando un rectángulo.
- Doblar los lados de la hoja sobre la masa y luego cerrar los extremos, formando el clásico tamal.
- Colocar los tamales en una vaporera, de pie, cuidando que queden bien apretados para que no se abran.
- Cocinar al vapor durante 1 hora a 1 hora 15 minutos, revisando que siempre haya agua en la vaporera.
- Dejar entibiar 10 minutos antes de servir. Se pueden comer tibios o fríos.
Consejos técnicos:
- Si la masa está muy seca, agregar un poco más de leche.
- Para versión vegana, asegurate de usar leche y aceite vegetal.
- Puedes sumar ralladura de naranja o un toque de clavo molido para más aroma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 tamales medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 160 kcal
- Grasas: 5 gr
- Carbohidratos: 26 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 4 días, bien tapados. En congelador, hasta 2 meses, envueltos individualmente.
