Cómo hacer tamales sin harina refinada y bajos en grasa

Te damos una alternativa que puedes preparar desde casa

Una porción de tamal de amaranto de color hueso, espolvoreado con canela y decorado con fresas, arándanos y gajos de mandarina, se presenta en un plato artesanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamal dulce es sinónimo de celebración y tradición en México, pero también puede renovarse con ingredientes más nutritivos y originales.

Los tamales dulces de amaranto y arándanos son una versión moderna, llenos de fibra, antioxidantes y sabor, ideales para desayunos, meriendas o para sorprender en celebraciones especiales.

Esta receta aprovecha el amaranto, uno de los cereales ancestrales de México, junto a los arándanos que aportan un toque ácido y colorido. Es fácil de preparar, no lleva harinas refinadas y puede adaptarse para público vegano.

Receta de tamales dulces de amaranto y arándanos

Estos tamales dulces de amaranto y arándanos combinan amaranto inflado, masa de maíz nixtamalizado, leche vegetal (o de vaca), endulzante, canela y arándanos frescos o deshidratados. Se cocinan al vapor y se disfrutan tibios o fríos.

Tamales frescos apilados en una vaporera tradicional de aluminio, liberando vapor caliente que sugiere su reciente preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 45 minutos
  • Preparación: 40 minutos
  • Cocción: 1 hora 5 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de masa de maíz nixtamalizado para tamal
  2. 1 taza de amaranto inflado
  3. 3/4 taza de leche vegetal (almendra, coco o arroz) o leche descremada
  4. 1/2 taza de aceite de coco o vegetal (puede usarse manteca vegetal)
  5. 1/2 taza de azúcar mascabo, miel o endulzante a gusto
  6. 1 cucharada de canela en polvo
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  8. 1 taza de arándanos frescos o deshidratados (si son deshidratados, hidratarlos en agua 10 minutos)
  9. 1 pizca de sal
  10. Hojas de maíz remojadas para envolver
antojito matutino, frijoles refritos, piloncillo, café artesanal, canela aromática, cocina rural, alimento cotidiano, preparación hogareña, tradición culinaria, desayuno popular, comida caliente, herencia gastronómica, sabor casero, cocina mexicana antigua, bebida especiada - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tamal de frijol acompañado con café de olla caliente, una combinación clásica del desayuno tradicional mexicano llena de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tamales dulces de amaranto y arándanos, paso a paso

  1. Remojar las hojas de maíz en agua caliente por al menos 30 minutos, hasta que estén flexibles.
  2. En un bol grande, mezclar la masa de maíz con el aceite de coco, la leche, la canela, el azúcar y la pizca de sal. Integrar bien hasta obtener una masa suave, húmeda y maleable.
  3. Agregar el amaranto inflado, la esencia de vainilla y los arándanos. Mezclar de forma envolvente.
  4. Tomar cada hoja de maíz y colocar 2-3 cucharadas de masa en el centro, formando un rectángulo.
  5. Doblar los lados de la hoja sobre la masa y luego cerrar los extremos, formando el clásico tamal.
  6. Colocar los tamales en una vaporera, de pie, cuidando que queden bien apretados para que no se abran.
  7. Cocinar al vapor durante 1 hora a 1 hora 15 minutos, revisando que siempre haya agua en la vaporera.
  8. Dejar entibiar 10 minutos antes de servir. Se pueden comer tibios o fríos.

Consejos técnicos:

  • Si la masa está muy seca, agregar un poco más de leche.
  • Para versión vegana, asegurate de usar leche y aceite vegetal.
  • Puedes sumar ralladura de naranja o un toque de clavo molido para más aroma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 tamales medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 160 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 26 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días, bien tapados. En congelador, hasta 2 meses, envueltos individualmente.

