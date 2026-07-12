¿Cómo sobrevivir si un edificio colapsa? Esto recomienda el Topo Mayor tras el terremoto de Venezuela

El fundador de Topos Azteca, con más de 40 años en búsqueda entre escombros, recomienda subir a la azotea si el inmueble cede y acostarse boca abajo para reducir riesgos durante la caída (Héctor Méndez "Topo Mayor")

Con más de 40 años de experiencia buscando sobrevivientes entre los escombros, el rescatista mexicano Héctor Méndez, conocido como el “Topo Mayor”, compartió una serie de recomendaciones clave para sobrevivir en caso de que un edificio colapse. El fundador de Topos Azteca difundió estas claves poco después de liderar labores de búsqueda tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

Las claves de supervivencia del Topo Mayor

Según explicó Méndez, la posición del cuerpo y la ubicación dentro del inmueble son determinantes para sobrevivir a un derrumbe:

Pisos superiores: si el edificio comienza a ceder, lo más recomendable es subir a la azotea , ya que al quedar en la parte más alta de los escombros aumentan las probabilidades de sobrevivir.

Postura clave: acostarse boca abajo , en lo que describió como “posición de estrella de mar” , para evitar rodar durante la caída.

El riesgo de quedar boca arriba: la flexibilidad de los brazos puede provocar que la persona ruede y caiga desde gran altura , o quede expuesta si el edificio se derrumba encima.

Pisos intermedios: buscar los llamados “espacios vitales” o “triángulo de la vida”, zonas donde, por la disposición de la estructura, es más probable que quede un hueco libre tras el colapso.

FOTO DE ARCHIVO- Los equipos de rescate transportan una bolsa con el cadáver de una víctima entre los escombros de un edificio, tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira (Venezuela), el 8 de julio de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

Un rescatista con 40 años de trayectoria

Méndez, de 80 años, fundó Topos Azteca tras el terremoto de 1985 en Ciudad de México, cuando llegó a Tlatelolco en busca de su hermano y terminó por dedicar su vida al rescate voluntario. Desde entonces, su brigada ha participado en labores de auxilio en más de 22 países.

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Su más reciente misión lo llevó a Caracas y La Guaira, donde los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron más de mil 400 personas fallecidas y miles de heridos, además del colapso total de al menos tres edificios en el municipio de Chacao. Ahí, el “Topo Mayor” trabajó en la remoción de escombros del edificio Petunia, enfocado en la recuperación de cuerpos para entregarlos con dignidad a sus familias.

La funcionaria señala cerca de la medianoche de este sábado 28 de junio que el menor tiene 11 años y que fue localizado en La Guaira, la entidad con mayores daños tras dos sismos del miércoles. (Infoabe-Itzallana)

La polémica que lo hizo viral

Durante su estadía en Venezuela, Méndez también se volvió tendencia luego de confrontar a una reportera local que, según relató, intentó que agradeciera públicamente a las presidentas de México y Venezuela durante una entrevista. “Yo no soy político, soy rescatista”, fue la frase con la que respondió, negándose a que su labor humanitaria fuera utilizada con fines políticos.

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El episodio generó un amplio debate en redes sociales y llevó a la organización Topos Tlatelolco a deslindarse públicamente de Méndez, aclarando que se trata de una agrupación distinta e independiente.