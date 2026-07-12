Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes

La conductora ecuatoriana compartió una imagen relacionada con Inglaterra pocas horas después de pedir perdón por celebrar la eliminación de la Selección Mexicana

Alejandra Jaramillo, quien es panelista del programa de espectáculos ¡Siéntese quien pueda!, de TelevisaUnivision, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital durante el Mundial 2026. La presentadora ecuatoriana, conocida también como “La Caramelo”, publicó una fotografía relacionada con las selecciones de Inglaterra y Noruega poco después de ofrecer disculpas públicas por haber celebrado la eliminación de México, lo que desató una nueva ola de críticas entre usuarios mexicanos.

La imagen fue difundida desde su cuenta verificada de Instagram. En ella, Jaramillo aparece frente a un espejo acompañada del noruego Earling Haalang y el inglés Jude Bellingham.

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La conductora añadió un mensaje en el que preguntó a sus seguidores qué equipo creían que apoyaría durante el encuentro. “Mis amiguitos pasaron por mi casa visitándome antes del partido. Adivinen a quién le voy hoy. No les voy a decir para no salar el partido”, escribió la presentadora.

La nueva publicación también llamó la atención porque se produjo después de varios días de ausencia de Jaramillo en ¡Siéntese quien pueda!, tras la polémica por celebrar la eliminación de México en el Mundial 2026, la conductora no apareció al aire durante el resto de la semana.

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La publicación incluyó además las etiquetas “#haaland” y “#bellingham”, en referencia a dos de los futbolistas más reconocidos de las selecciones involucradas. Aunque el contenido no mencionó directamente a México ni hizo referencia expresa a la controversia anterior, numerosos internautas consideraron que el momento elegido para compartirlo tenía un tono irónico.

La reacción adquirió relevancia porque el mensaje apareció después de que Jaramillo difundiera un video en el que pidió disculpas por haber celebrado la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra. Para parte de la afición, la nueva publicación contrastó con el tono conciliador que la conductora había mostrado horas antes.

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La conductora ecuatoriana compartió una imagen relacionada con Inglaterra pocas horas después de pedir perdón por celebrar la eliminación de la Selección Mexicana

Alejandra Jaramillo había pedido disculpas por celebrar la eliminación de México

La controversia comenzó luego de que la presentadora expresara su entusiasmo por el triunfo de Inglaterra sobre México en el Mundial. Sus reacciones fueron interpretadas por diversos usuarios como una burla contra el equipo nacional y provocaron llamados en redes sociales para que Univision tomara medidas en su contra.

Ante la magnitud de las críticas, Jaramillo publicó un mensaje en video para ofrecer disculpas. La panelista señaló que México es un país al que ama y respeta profundamente, además de reconocer la importancia que ha tenido la audiencia mexicana y mexicoamericana en su carrera profesional.

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“Quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial”, declaró.

También explicó que su reacción se originó en la rivalidad deportiva generada después de que México eliminara a Ecuador del torneo. Según su versión, trató de continuar con la misma dinámica de bromas y pasión futbolística, pero admitió que la situación se salió de control.

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“Cuando celebré la derrota de México, que perdió ante Inglaterra, yo estaba intentando seguir con esa misma pasión con la que todo había iniciado. La verdad es que se salió un poco de control, se pudo malinterpretar”, afirmó.

Jaramillo insistió en que nunca buscó insultar a México como país ni faltar al respeto a sus ciudadanos. También agradeció a TelevisaUnivision por acompañarla durante los días de polémica y reiteró sus disculpas a quienes se sintieron agraviados por sus comentarios.

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Usuarios cuestionan la sinceridad de sus disculpas

Pese a su mensaje, las disculpas no convencieron a una parte de los aficionados mexicanos. En redes sociales continuaron los cuestionamientos sobre la actitud de la conductora, así como las peticiones para que la empresa televisiva evaluara su permanencia.

La fotografía relacionada con Inglaterra y Noruega reavivó esas críticas. Algunos usuarios interpretaron el posteo como una forma de minimizar el conflicto o responder con ironía a quienes habían rechazado sus disculpas.

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Otros seguidores defendieron que la presentadora tiene derecho a apoyar a cualquier selección y consideraron que la publicación únicamente formaba parte del ambiente futbolístico.

La publicación acumuló decenas de miles de reacciones y miles de comentarios, convirtiéndose en un nuevo episodio de una controversia que ya había trascendido el ámbito deportivo.

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El caso ha abierto también una discusión sobre los límites de las expresiones personales de las figuras públicas durante eventos que movilizan emociones nacionales. Mientras Jaramillo sostiene que celebrar a una selección no constituye una falta de respeto, sus críticos consideran que el contexto y el tono de sus mensajes resultaron insensibles hacia una audiencia que forma parte importante del público de Univision.

Por ahora, la conductora no ha ofrecido una nueva explicación sobre la fotografía. La conversación permanece dividida entre quienes consideran que sus disculpas fueron suficientes y quienes ven en sus publicaciones posteriores una contradicción con el arrepentimiento que expresó públicamente.