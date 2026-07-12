Inglaterra vs Argentina: a quién apoya la afición mexicana en las Semifinales del Mundial 2026: “No hay rencores”

La afición mexicana prefiere que gane Inglaterra (AFP)

La Semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina ha intensificado la conversación entre los aficionados mexicanos, quienes ya han elegido a su favorito para avanzar. En páginas y grupos de redes sociales, la comunidad mexicana ha sorprendido al mostrar su respaldo a Inglaterra, el mismo equipo que dejó fuera a México en Octavos de Final.

Entre publicaciones y comentarios, los seguidores mexicanos han dejado claro su deseo de ver a la selección europea en la final, a pesar de la reciente eliminación.

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El partido entre Argentina e Inglaterra se disputará el miércoles 15 de julio en el Estadio de Atlanta, Georgia, y determinará al segundo finalista del torneo.

En las redes sociales distintas páginas de fans mexicanos han mostrado su total apoyo para la Selección de Inglaterra (Captura de pantalla)

En las redes sociales distintas páginas de fans mexicanos han mostrado su total apoyo para la Selección de Inglaterra (Captura de pantalla)

Manifestaciones de apoyo y tensiones en redes sociales

El respaldo mexicano a Inglaterra ha generado debates intensos en el entorno digital. Muchos aficionados han expresado abiertamente sus motivos, que van desde rivalidades deportivas hasta recientes polémicas mediáticas entre ambos países latinoamericanos.

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En respuesta a la pregunta sobre la existencia de una rivalidad entre México y Argentina, los propios jugadores han señalado que no hay tal enemistad sobre el terreno de juego. Sin embargo, en el ámbito de la afición sí se han desarrollado discusiones y enfrentamientos verbales en plataformas digitales.

zzzzinte1Argentina's striker Lionel Messi fends off a challenge by Mexico's defender Rafael Marquez (R) and midfielder Gerardo Torrado during the 2010 World Cup round of 16 football match Argentina vs. Mexico on June 27, 2010 at Soccer City Stadium in Soweto, a suburb of Johannesburg. Argentina won 3-1. - NO PUSH TO MOBILE / MOBILE USE SOLELY WITHIN EDITORIAL ARTICLE - AFP PHOTO / PEDRO UGARTEzzzz

Un episodio reciente avivó la controversia: el periodista argentino Eduardo Feinmann declaró públicamente su antipatía hacia los mexicanos, lo que generó reacciones y comentarios cruzados en ambos países. A este hecho se suman los antecedentes de enfrentamientos en Copas del Mundo, donde la selección argentina eliminó a la mexicana en dos ocasiones anteriores.

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El vínculo con Inglaterra y las percepciones cruzadas

Mientras tanto, la prensa y los aficionados ingleses han manifestado una percepción positiva hacia México tras el encuentro en el Estadio Azteca. Incluso, varios periodistas europeos han sugerido la posibilidad de un nuevo enfrentamiento, esta vez en el mítico estadio de Wembley.

Para quienes buscan entender la reacción de la afición mexicana, la preferencia por Inglaterra en la semifinal se explica por una combinación de factores recientes: la eliminación a manos de Argentina en ediciones anteriores del torneo y las declaraciones polémicas que circularon en redes. Así, el próximo partido no solo definirá al finalista, sino que también ha puesto en evidencia las complejas dinámicas de simpatía y rivalidad entre las hinchadas.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El árbitro Alireza Faghani muestra tarjeta roja a Jarell Quansah de Inglaterra. REUTERS/Henry Romero

La semifinal entre Inglaterra y Argentina ha dejado ver que, más allá de los resultados deportivos, existen lazos, tensiones y afinidades que se reflejan en la conversación digital, donde cada partido es también una batalla de opiniones y emociones.