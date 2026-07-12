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Caifanes hace historia con 65 mil fans en el Estadio GNP: emociona con homenaje a madres y padres buscadores

La banda liderada por Saúl Hernández ofreció un concierto lleno de nostalgia, mensajes sociales y grandes éxitos ante un estadio completamente abarrotado

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Caifanes segundo concierto Estadio GNP CDMX
Caifanes, segundo concierto en el Estadio GNP, CDMX (especial)

Caifanes confirmó que sigue siendo una de las bandas más influyentes del rock mexicano al reunir a 65 mil personas en un Estadio GNP completamente lleno, en una noche donde la música, la nostalgia y los mensajes sociales marcaron cada momento del espectáculo.

Desde su aparición sobre el escenario, el grupo encabezado por Saúl Hernández sorprendió al público al portar la camiseta de la Selección Mexicana de Futbol, cuyo plantel adoptó recientemente “Aquí No Es Así” como himno antes de su compromiso frente a Inglaterra en la Copa del Mundo.

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La ovación fue inmediata. Miles de voces acompañaron cada interpretación, confirmando que el legado de Caifanes continúa vigente entre distintas generaciones de seguidores.

Tras interpretar “Miedo”, Saúl Hernández agradeció la respuesta del público con un mensaje que desató una nueva ovación.

“Muchas gracias, es un lleno total; seguimos haciendo historia. El aplauso es para ustedes y para Caifanes”.

La energía continuó con “Aviéntame”, tema que el cantante dedicó a las nuevas bandas mexicanas. “La fórmula es tocar y creer en ti mismo”, expresó, alentando a los jóvenes músicos a perseguir sus proyectos.

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El momento más emotivo del concierto

Cobertura de concierto en vivo de la banda Caifanes. Una gran multitud de 65 mil asistentes se reunieron en el Estadio GNP de la Ciudad de México (video: @ocesa_total)

Uno de los instantes que más conmovió al público llegó con “Antes de que nos olviden”.

Antes de comenzar la interpretación, Hernández reconoció la lucha de las mujeres y dedicó unas palabras de agradecimiento.

“Gracias a todas las mujeres por enseñar un camino de justicia, evolución y paz”.

Posteriormente explicó que la canción estaba dedicada a las madres y padres buscadores que continúan recorriendo el país para encontrar a sus familiares desaparecidos.

El cantante señaló que estas familias realizan una labor que muchas veces corresponde a las autoridades, provocando una larga ovación de los asistentes, quienes iluminaron el estadio con las luces de sus teléfonos celulares.

Un recorrido por los grandes clásicos de Caifanes

Caifanes segundo concierto Estadio GNP CDMX
Zoey Hernández, Mariano Herrera y Julián André, hijos de los músicos interpretaron la canción "No dejes que" (especial)

Durante más de dos horas, la agrupación interpretó algunos de los temas más representativos de su carrera, incluyendo canciones de Caifanes, El Diablito, El Silencio y El Nervio del Volcán, discos que marcaron la historia del rock nacional.

El concierto también dejó uno de sus momentos más especiales cuando los hijos de Saúl Hernández, Alfonso André y Diego Herrera subieron al escenario para compartir la presentación con los integrantes de la banda, generando una emotiva reacción entre el público.

Un concierto que reunió a varias generaciones

Caifanes segundo concierto Estadio GNP CDMX
Caifanes segundo concierto Estadio GNP CDMX (especial)

Entre los asistentes estuvo Alejandro Vázquez, quien destacó que el ambiente reflejaba el alcance que ha tenido la música de Caifanes durante cuatro décadas.

“Había muchas generaciones mezcladas; desde personas con el cabello plateado hasta niños de unos seis años. Todos cantaban las canciones. El homenaje a madres y padres buscadores fue uno de los momentos más conmovedores y el cierre con ‘La Célula que Explota’ y ‘La Negra Tomasa’ hizo vibrar a todo el estadio”, comentó.

Precisamente, “La Célula que Explota” y “La Negra Tomasa” fueron las encargadas de cerrar una velada en la que las más de 65 mil personas cantaron de principio a fin, confirmando que Caifanes mantiene una conexión única con su público.

Con este segundo sold out en solitario en el Estadio GNP Seguros, la agrupación reafirma su vigencia y su capacidad para convocar a miles de seguidores, consolidando una noche que ya forma parte de los conciertos más memorables del rock mexicano en los últimos años.

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