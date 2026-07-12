México

Lucía Méndez rompe el silencio sobre Verónica Castro y aclara si realmente existió una rivalidad

La enemistad entre ambas figuras habría comenzado en la década de 1970, alimentada por la competencia profesional, las constantes comparaciones y el interés por el actor Jorge Martínez

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Una mujer con cabello oscuro y blazer dorado habla en primer plano junto a un círculo con el rostro de una mujer de cabello gris rizado
Lucía Méndez se expresa en un programa televisivo con una imagen de Verónica Castro superpuesta, abordando la rivalidad entre ambas artistas. (YouTube: Imagen Televisión / Facebook: Verónica Castro)

Durante décadas, la supuesta rivalidad entre Lucía Méndez y Verónica Castro ha ocupado titulares en la prensa de espectáculos. Sin embargo, la actriz y cantante aseguró que nunca ha considerado a la protagonista de Los ricos también lloran como una enemiga y afirmó que el distanciamiento nunca nació de su parte.

En una entrevista para El Minuto que cambió mi destino sin censura, con Gustavo Adolfo Infante, Méndez rechazó que ambas hayan sostenido un enfrentamiento directo, aunque reconoció que, desde su perspectiva, Castro sí tuvo actitudes que buscaron perjudicar su imagen pública.

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“Nunca me he peleado con Verónica Castro. Nunca”, respondió de forma categórica cuando el periodista le preguntó por el origen de la conocida rivalidad. Después añadió: “A mí no me cae mal. Creo que más bien es de aquella parte... De allá para acá, porque a mí no me cae mal, nunca le he tirado bronca”.

De acuerdo con versiones difundidas durante años por la prensa especializada, la enemistad entre ambas figuras habría comenzado en la década de 1970, alimentada por la competencia profesional, las constantes comparaciones mediáticas, rumores sobre diferencias durante una campaña publicitaria y una presunta disputa sentimental por el actor argentino Jorge Martínez.

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Lucía Méndez y Verónica Castro
Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez, intentó capitalizar su rivalidad con Verónica Castro. (Captura de pantalla/YouTube)

¿Cómo inició su rivalidad?

Aunque Lucía Méndez reconoció que el público ha mantenido viva esa historia durante décadas, insistió en que jamás buscó alimentar el conflicto ni utilizarlo para atraer atención.

La actriz aseguró que nunca promovió ataques contra Verónica Castro ni recurrió a terceros para desacreditarla.

“Nunca le he tirado bronca, nunca he puesto a gente a que: ‘Ay, tírale en redes’. No, nunca, nunca en mi vida”, sostuvo.

Su versión contrasta con la narrativa que durante años presentó a ambas artistas como dos de las grandes rivales de la televisión mexicana.

Su incómodo encuentro en la presentación de Mujeres Asesinas

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la presentación de la serie Mujeres Asesinas, producción de Pedro Torres en la que ambas coincidieron.

Lucía Méndez reveló que, antes de la conferencia de prensa, producción le informó que Verónica Castro quería escenificar una discusión frente a los medios para generar impacto.

“Me hablaron de producción y me dijeron: ‘Ella quiere que tú y ella finjan un pleito frente a los medios, que se peleen y se digan de todo’. Le dije: ‘No, yo no lo voy a hacer. Definitivamente, no lo voy a hacer’”.

Según relató, cuando ambas fueron llamadas al frente de la conferencia, ella decidió romper con la expectativa y dirigirse cordialmente a la prensa. “Estoy muy contenta... ustedes nos querían ver juntas”, recordó que expresó ante los reporteros.

La reacción, afirmó, fue inmediata. “Ella muy enojada volteó y se me quedó viendo y me dijo: ‘No captas’. Me dejó parada y se fue”.

Para Méndez, aquel momento confirmó que nunca ha estado interesada en construir polémicas artificiales. “No me gustan las broncas”, puntualizó.

Una mujer con cabello oscuro, chaqueta y collar en primer plano, con un círculo insertado que muestra a dos mujeres con ropa clara en una imagen borrosa
Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la presentación de la serie Mujeres Asesinas, producción de Pedro Torres en la que ambas coincidieron. (YouTube)

El reciente cruce de declaraciones con Angélica María

Las declaraciones sobre Verónica Castro llegaron apenas unos días después de otro conflicto mediático, esta vez con Angélica María.

La llamada “Novia de México” afirmó recientemente que un romance entre Lucía Méndez y Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo habría influido en un supuesto veto contra ella dentro de Televisa hace más de cuatro décadas.

La protagonista de Colorina negó tajantemente esa versión durante una llamada al programa De Primera Mano. “Esto pasó hace 44 años... realmente esto es absolutamente falso”, aseguró.

Primer plano de Angélica María, una mujer de piel clara y cabello rubio rizado, con maquillaje oscuro en los ojos y una camisa azul
Angélica María se encuentra activa, esperando volver a las telenovelas. (Angélica María: Instagram)

Méndez sostuvo que nunca tuvo interés ni poder para afectar la carrera de otra actriz y atribuyó el veto a una decisión tomada por Emilio Azcárraga después de que Raúl Vale vendiera una producción a otra televisora, pese a una advertencia previa de la empresa.

“Yo no tenía necesidad de ocupar el lugar de nadie porque yo ya tenía mi lugar”, afirmó.

Además, confirmó que analiza emprender acciones legales si Angélica María no presenta pruebas de sus declaraciones. “Si ella no tiene pruebas, entonces tendré que proceder legalmente porque eso se llama difamación”, advirtió.

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