La jamaica: por qué los especialistas en salud cardiovascular la recomiendan sobre los refrescos y los jugos industriales

El consumo de bebidas azucaradas es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública calculan que más de un millón de eventos cardiovasculares podrían prevenirse en los próximos diez años si se normalizara la presión arterial en adultos mexicanos.

La estimación proviene del estudio “Hipertensión arterial en adultos y brechas de atención a nivel nacional y estatal”, elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021-2024.

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La flor de jamaica se consume en México desde hace siglos y actualmente cuenta con respaldo científico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis, basado en 34 mil 954 participantes, encontró que el 29.1% de los adultos en México vive con hipertensión arterial. De ese universo, el 40.5% desconoce tenerla.

El refresco y los jugos industriales elevan el riesgo de hipertensión, obesidad y diabetes

Refrescos, jugos procesados, tés industrializados y bebidas energéticas contienen niveles de azúcar que favorecen el aumento de peso y elevan el riesgo de obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.

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Esto lo indica la médica Tatiana Van Der Heyden Pardo, adscrita al IMSS Estado de México Oriente, a través de un comunicado de prensa del instituto.

Los especialistas en salud cardiovascular señalan a los refrescos y jugos industriales como un riesgo para el corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sola lata puede tener entre 30 y 50 gramos de azúcar, equivalente a seis cucharadas cafeteras, cantidad que supera las recomendaciones diarias de organismos internacionales de salud, precisó Van Der Heyden Pardo.

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El mecanismo de daño está documentado. Las bebidas azucaradas se digieren rápido, generan menor saciedad y elevan la ingesta calórica.

Las dosis altas de fructosa activan la síntesis de grasa en el hígado, lo que deriva en resistencia a la insulina e inflamación vascular y, con el tiempo, en infartos y accidentes cerebrovasculares.

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Una lata de refresco puede contener hasta 50 gramos de azúcar, el equivalente a seis cucharadas cafeteras, advierte el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo documenta el estudio publicado en Nature Medicine por investigadores de la Universidad Tufts, que procesó datos de 184 países y 2.9 millones de individuos.

En América Latina y el Caribe, estas bebidas son responsables del 11.3% de todos los nuevos casos de enfermedad cardiovascular, según los especialistas.

Tres de cada diez adultos mexicanos tienen hipertensión y casi la mitad no lo sabe

La prevalencia de hipertensión fue mayor en hombres que en mujeres: 31.6% frente a 27.0%, según el estudio del INSP.

La condición es 5.4 veces más frecuente en personas de 60 años o más en comparación con adultos jóvenes.

En América Latina, las bebidas azucaradas causan el 11.3% de los nuevos casos de enfermedad cardiovascular, según Nature Medicine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico no garantiza el control. Aunque el 62.9% de quienes viven con hipertensión ya recibían tratamiento, solo el 60.1% logró mantener niveles controlados de presión arterial, de acuerdo con la Ensanut.

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Qué dice la evidencia científica sobre beber jamaica para controlar la presión arterial

Un meta-análisis publicado en la revista médica Complementary Therapies in Medicine revisó 26 ensayos clínicos controlados con mil 797 participantes.

El Hibiscus sabdariffa es el nombre científico de la flor de jamaica, la planta de cálices rojos cuya infusión se consume de forma habitual en México.

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El Hibiscus sabdariffa redujo la presión arterial sin diferencias significativas respecto a los antihipertensivos, según 26 ensayos clínicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El meta-análisis demostró que la jamaica reduce la presión arterial: tanto el número alto —la presión sistólica— como el número bajo —la diastólica—. A mayor cantidad consumida, mayor es la reducción.

Beber jamaica tuvo un efecto comparable al de los medicamentos que se recetan para bajar la presión arterial, de acuerdo con el mismo análisis.

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Los efectos son más pronunciados en personas mayores de 50 años y en quienes mantienen el consumo por más de cuatro semanas.

Tres vasos de vidrio transparentes con Más de un millón de eventos cardiovasculares podrían prevenirse en diez años si se normalizara la presión arterial en México, estima el INSP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para respaldar la solidez de esos hallazgos, los autores verificaron la calidad de los estudios incluidos con tres herramientas internacionales: Cochrane Risk of Bias, AMSTAR-II y el sistema GRADE.

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Además de disminuir la presión, la jamaica mejora el colesterol y el azúcar en sangre

El beneficio de la jamaica no se limita a la presión arterial.

El mismo meta-análisis documentó que el consumo de jamaica reduce el colesterol total y la glucosa en ayuno.

También baja el LDL, conocido como el colesterol “malo” porque se acumula en las arterias y las obstruye, y eleva el HDL, el colesterol “bueno” que las limpia y protege.

La jamaica reduce el colesterol LDL y eleva el HDL, según un meta-análisis publicado en Complementary Therapies in Medicine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS recomienda sustituir los refrescos y jugos industriales por bebidas sin azúcar añadida. El agua de jamaica sin endulzantes entra en esa categoría.

Preparada sin endulzantes, la infusión no activa las vías metabólicas que dañan el sistema cardiovascular.

Los autores del meta-análisis advierten que, aunque la jamaica se considera segura, el consumo terapéutico prolongado requiere monitoreo médico.

Beber jamaica tuvo un efecto comparable al de los medicamentos para bajar la presión arterial, según un análisis de mil 797 pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)