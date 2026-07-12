Operadores de RTP denuncian extorsiones del Tren de Aragua en la CDMX: autoridades capitalinas investigan

Entre las rutas señaladas dentro de las indagatorias se encuentran: Iztapalapa–Centro Histórico; Cuautepec–Indios Verdes; Aragón–Martín Carrera y Santa Martha–Central de Abasto. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Autoridades capitalinas investigan denuncias sobre la posible presencia del Tren de Aragua, organización criminal originaria de Venezuela, en algunas rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México, luego de que operadores reportaron presuntos casos de extorsión, amenazas y cobro de piso.

Las primeras indagatorias se activaron tras los testimonios de trabajadores del transporte público que señalaron haber recibido exigencias económicas a cambio de permitirles continuar con sus actividades. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) analiza los reportes para determinar si los responsables tienen algún vínculo con dicha organización o si se trata de otros grupos delictivos que operan en la capital.

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Hasta ahora, la dependencia no ha confirmado que el Tren de Aragua tenga una estructura operando dentro de las rutas de RTP. Sin embargo, mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables de las presuntas amenazas y establecer el origen de las actividades denunciadas.

Rutas bajo investigación

De acuerdo con los reportes recibidos por las autoridades, la vigilancia se concentra en corredores con alta movilidad de usuarios y conexiones con estaciones del Metro, Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y zonas limítrofes con municipios del Estado de México.

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Entre las rutas señaladas dentro de las indagatorias se encuentran:

Iztapalapa–Centro Histórico.

Cuautepec–Indios Verdes.

Aragón–Martín Carrera.

Santa Martha–Central de Abasto.

Como parte de las acciones preventivas, autoridades reforzaron la presencia de elementos de seguridad en puntos considerados estratégicos para inhibir posibles actividades delictivas.

También revisan posibles agresiones contra usuarios

Las investigaciones no se limitan a los trabajadores del transporte. Algunos reportes indican que personas presuntamente relacionadas con grupos criminales podrían abordar unidades para identificar posibles víctimas y posteriormente intentar intimidarlas o extorsionarlas.

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Además, las autoridades analizan versiones sobre el posible uso de transporte irregular, como mototaxis y taxis sin autorización, para realizar labores de vigilancia o facilitar actividades ilícitas en determinadas zonas de la ciudad.

La SSC pidió a operadores y usuarios no enfrentar directamente a personas sospechosas y reportar cualquier amenaza o situación de riesgo a través de los números de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima.

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¿Cómo opera el Tren de Aragua?

El Tren de Aragua es una organización criminal surgida en Venezuela que ha sido señalada por autoridades de distintos países por su presunta participación en delitos como extorsión, trata de personas, tráfico de drogas y otros hechos violentos.

En México, instituciones de seguridad han documentado investigaciones sobre la posible actividad de integrantes o células relacionadas con este grupo en algunas entidades. En la Ciudad de México, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar si las denuncias relacionadas con el transporte público tienen conexión con esta organización o corresponden a otros grupos delictivos.

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