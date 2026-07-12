Detienen a “El Kino”, hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas

Un operativo conjunto derivó en la captura. Crédito: Especial

Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan Nancy Gómez, fue detenido la noche del viernes 10 de julio de 2026, según datos confirmados por Infobae México en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Un segundo registro apareció con fecha del sábado 11 de julio a las 11:30 de la mañana, ambos con estatus de traslado informativo, por lo que surge la interrogante de si fue liberado y detenido por segunda vez en menos de 24 horas.

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La aprehensión habría ocurrido en el estado de Chiapas.

El periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como c4jimenez, reportó tras el arresto que en el operativo participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución encabezada por Omar García Harfuch, y el Grupo Especial Mandamientos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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Fotografía de la exalcaldesa de Chicoloapan. | Foto: Facebook Nancy Gómez

La detención cerró un ciclo que Jiménez había documentado desde 2022, cuando comenzó a señalar públicamente a Marco Antonio como un operador criminal que actuaba con impunidad mientras su hermana ocupó la presidencia municipal.

Según información documentada por diversos medios, “El Kino” estaba identificado como operador de La Familia Michoacana en el oriente del Estado de México. La red criminal que encabezaba habría estado vinculada a extorsiones, distribución de drogas y al menos ocho asesinatos en Chicoloapan y municipios aledaños.

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El RND registró dos fichas con alias distintos y diferencia de horas

El Registro Nacional de Detenciones muestra dos entradas a nombre de Gómez Vargas. El primer reporte lo identifica como “El Quino” y describe a un hombre de aproximadamente 32 años, 1.65 metros de estatura, complexión robusta, tez blanca, cabello negro, con un tatuaje en el brazo derecho con la leyenda “Familia” y una rosa dibujada.

Las fichas de detenciones no revelaron el estado donde se realizó el operativo. Crédito: RND

El segundo lo registra como “El Kino”, con una estatura de 1.70 metros y complexión media, aunque coincide en la ropa —playera verde, pants negro, tenis negros— y en los tatuajes en ambos antebrazos.

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El antecedente: su hermano Alexis fue detenido en 2023 y liberado

La captura de “El Kino” ocurrió tres años después de que otro hermano de Nancy Gómez, Alexis Gómez Vargas, alias “El Honda”, fuera detenido en Texcoco en de julio de 2023.

Los uniformados lo encontraron en un auto deportivo junto a José Miguel “N”, con un arma corta, cartuchos y aproximadamente 4 kilogramos de marihuana.

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Alexis "N" fue asegurado en el Edomex (Foto: @c4jimenez)

Al momento de su detención, Alexis se identificó como hermano de la alcaldesa y pidió “atención” para continuar su camino. Ante el Ministerio Público argumentó que las armas y la droga pertenecían a su acompañante. Autoridades lo liberaron en menos de 48 horas sin formularle cargos.

El caso de “El Honda” ilustró el patrón que Jiménez señaló en sus publicaciones de este 11 de julio de 2026: presuntamente durante la gestión de Nancy Gómez, sus hermanos operaron con impunidad en Chicoloapan.

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Nancy Gómez, militante de Morena con dos periodos en Chicoloapan, negó vínculos con el crimen cuando era alcaldesa

Nancy Gómez Vargas fue presidenta municipal de Chicoloapan en dos periodos consecutivos: el primero a partir de 2018 y el segundo como administración de continuidad.

La militante de Morena, gobernó un municipio colindante con la Ciudad de México en el oriente del Estado de México.

Los señalamientos en su contra se intensificaron en noviembre de 2024, cuando el Operativo Enjambre —coordinado por la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, la SSPC y la Fiscalía del Edomex— detuvo al director y al subdirector de la policía municipal de Chicoloapan por presuntos vínculos con el crimen organizado. Los reportes señalaban que la alcaldesa era uno de los objetivos prioritarios del operativo, aunque no fue detenida.

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Mensaje de Nancy Gómez respecto a las acusaciones en su contra que la vincularon con el crimen organizado. | Crédito: Facebook Nancy Gómez

Ante esos señalamientos, Gómez publicó un video a través de Facebook. Sin mencionar el Operativo Enjambre por nombre ni a los periodistas que la señalaban, aseguró que su silencio previo se debía a no afectar las investigaciones en su contra.

“Desde hace mucho tiempo se me ha atacado con diferentes temas, pero sobre todo temas que son sensibles para las familias mexicanas, temas que tienen que ver con delincuencia. Soy responsable por mis acciones, no por acciones de terceras personas o por familiares”, declaró. En el mismo video, de poco más de ocho minutos, aseguró haberse manejado siempre como “una mujer muy recta”.

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