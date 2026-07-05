Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma, el Centro y el resto de la CDMX en VIVO

En pocas líneas:
La Selección Mexicana se prepara para una día histórico frente a la poderosa Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre llega motivado tras eliminar a Ecuador y ahora buscará dar uno de los golpes más importantes del torneo ante una escuadra inglesa llena de estrellas y tradición futbolística.
El encuentro promete intensidad, pasión y un ambiente espectacular con miles de aficionados mexicanos soñando con el pase a Cuartos de Final.
México intentará imponer su velocidad, entrega y conexión con la afición, mientras Inglaterra buscará hacer valer su experiencia internacional y poder ofensivo. Será un duelo de estilos, emociones y orgullo nacional en un escenario donde cualquier error puede marcar la diferencia.
El gobierno de la Ciudad de México instaló módulos de atención ciudadana, pantallas y sanitarios, son 14 puntos de apoyo desde Estela de Luz a Bellas Artes para que disfrutes seguro.