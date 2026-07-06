Los memes más crueles y divertidos que dejó la eliminación de México del Mundial 2026 tras perder contra Inglaterra

(Redes sociales)

México cayó 3-2 ante Inglaterra este domingo en el Estadio Azteca y quedó eliminado en octavos de final del Mundial 2026. La ilusión de la frase “¿Y si sí?” se apagó con un doblete de Jude Bellingham en tres minutos y un penal de Harry Kane, y las redes sociales se llenaron de memes que retrataron el dolor de una afición que había soñado en grande.

Fue la tercera derrota de México en juego oficial dentro de su propio estadio y la séptima eliminación consecutiva en octavos de final. La racha de imbatibilidad del Tri en el torneo llegó a 396 minutos antes de romperse.

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Así fue la noche que rompió el sueño del Tri

El partido arrancó con una hora de retraso por tormenta, pero eso no enfrió al Azteca. Ante 80,000 aficionados, las tribunas entonaron “Cómo te voy a olvidar” de Los Ángeles Azules, “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel y “Triste canción” de El Tri, y se cimbraron con los bailes de la afición motivada por la frase viral “¿Y si sí?”. Abuchearon los temas de Oasis, Blur y Queen. El himno nacional se cantó con una intensidad que estremeció el recinto, en especial las estrofas “Mexicanos al grito de guerra” y “un soldado en cada hijo te dio”.

La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. (Ulises RUIZ / AFP)

Fue una de las noches más mexicanas vividas en esa cancha. En cuanto México lograba una secuencia de pases, la afición respondía con “oles”. El apoyo fue constante desde el primer minuto, el mismo que estuvo presente desde la inauguración del torneo, cuando el Tri venció 2-0 a Ecuador.

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México dominó los primeros 30 minutos. Al 15′, Raúl Jiménez conectó un cabezazo rinconero que obligó a Jordan Pickford —el portero al que más goles le ha marcado en la Liga Premier— a responder con un manotazo. El Tri encajonó a Inglaterra en su propio campo.

Entonces llegó el golpe. Bukayo Saka desbordó por la derecha y centró para que Bellingham anotara de palomita al 36′. Dos minutos después, Bellingham volvió a marcar para el 2-0. Dos goles en 98 segundos. El estadio enmudeció. Antes del descanso, César Montes casi empató, pero Bellingham estiró la pierna para despejar sobre la línea.

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La reacción fue inmediata. El “Sí se puede” retumbó en las tribunas y Julián Quiñones descontó al 42′ para el 2-1 tras aprovechar un rebote de Ezri Konsa. Al 54′, Inglaterra quedó con diez por la expulsión de Jarell Quansah por una plancha sobre Jesús Gallardo. El Tri tenía todo para remontar.

No pudo. El portero Raúl Rangel cometió penal sobre Anthony Gordon y Kane cobró al 60′ para el 3-1, su sexto gol en el torneo. El mismo Kane provocó el 3-2: una falta en el área sobre Brian Rodríguez que Jiménez —especialista en penales— convirtió desde los once pasos al 69′. No hubo más.

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Los memes que resumieron el dolor de México

La afición mexicana procesó la eliminación como sabe hacerlo: con humor y con tristeza a partes iguales. Apenas sonó el pitido final, las redes sociales se convirtieron en un mural de memes que retrataron el golpe de quedar fuera del Mundial en casa, ante su propia gente, en su propio estadio.

Aquí los mejores:

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Lo que dijeron los protagonistas

Javier Aguirre no esquivó el dolor ni la responsabilidad. “Es muy doloroso soñar y perder”, dijo el técnico de 67 años en rueda de prensa. “Los jugadores dejaron la piel en el campo. Si hay una crítica debe ser al entrenador”, añadió.

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Reconoció que no pudo hacer “el partido perfecto” que se necesitaba para vencer a Inglaterra y fue directo sobre la diferencia entre ambas selecciones: “Ellos son cuatro del mundo y nosotros, nueve”. Antes de hablar con la prensa, se despidió abrazando a todos sus jugadores y a su sucesor Rafael Márquez.

El delantero Memo Martínez pidió levantar la cara. “Si teníamos que caer, íbamos a caer de pie”, dijo. “La conexión que se tuvo con la gente fue impresionante. Cuando los mexicanos nos juntamos hay cosas inigualables”, agregó. Sus últimas palabras fueron directas: “Falta poco”.

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Del lado inglés, el entrenador Thomas Tuchel elevó el triunfo a otra categoría. “No se siente como un partido de octavos, se siente como si hubiéramos ganado la final”, dijo. Y tuvo palabras para la afición mexicana: “Casi siento que tenemos que pedir perdón porque vimos la pasión y la emoción de su gente”.

Jude Bellingham habló en español en zona mixta. “México fue un equipo muy, muy fuerte, juegan con mucho corazón. El Azteca, un estadio muy histórico, era un placer jugar aquí contra ellos”, dijo el mediocampista del Real Madrid. Antes de salir del estadio, buscó a Gilberto Mora entre los jugadores mexicanos, lo consoló mientras lloraba y le pidió su camiseta.

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Harry Kane, casi sin voz tras los festejos, cerró la noche con una frase: “Fue un partido de locos. Tuvimos que luchar y tuvimos que sacar algo de dentro. Todo estaba en contra de nosotros, pero encontramos la manera”.

Inglaterra enfrentará a Noruega el 11 de julio en Miami por un pase a semifinales del Mundial 2026.