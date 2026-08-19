Locura en la Conference League: el presidente del club entró al vestuario con una bolsa de dinero para celebrar la clasificación del equipo

Locura en el vestuario del Dinamo de Tirana: ingresó regalando dinero a sus jugadores tras la clasificación

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La reciente clasificación del Dinamo City de Tirana a los play-offs de la Conference League ha dejado una imagen que recorrió el mundo: el presidente del club, Ardian Bardhi, ingresó al vestuario con una bolsa llena de billetes y la arrojó al centro de la sala para recompensar a sus jugadores. La escena, documentada en video y difundida por diversos medios europeos, puso al fútbol albanés en el centro de la atención internacional por la forma poco convencional de premiar el esfuerzo deportivo.

La acción de Bardhi tuvo lugar tras la victoria de su equipo frente al Auda de Letonia, resultado que dejó al conjunto albanés a un paso de la fase de grupos del torneo continental. El presidente ingresó al vestuario en medio de la euforia y, sin mediar palabras, lanzó la bolsa sobre el suelo, desatando una reacción inmediata: varios jugadores se apresuraron a recoger los fajos de billetes, mientras otros saltaban y celebraban el gesto. De acuerdo con la cobertura del medio español Cadena Ser, el propio dirigente ofreció después un discurso ante el plantel, recibido por una ovación.

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La viralización de las imágenes en plataformas sociales y medios deportivos amplificó el episodio. El momento superó los límites del vestuario, convirtiéndose en un fenómeno en redes.

El presidente del Dinamo City de Tirana ingresó al vestuario con un bolso de dinero

El siguiente objetivo del Dinamo City de Tirana es el enfrentamiento ante el Pafos de Chipre, una serie que definirá el acceso a la fase de grupos de la Conference League. El propio Bardhi prometió a la plantilla un bono de 500.000 euros en caso de eliminar al equipo chipriota.

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Las imágenes del vestuario muestran a Bardhi liderando cánticos junto a sus jugadores y lanzándose a sus brazos en medio del júbilo colectivo. Tras el reparto del dinero, el presidente dirigió unas palabras al grupo, motivando a la plantilla para el desafío siguiente. Vale destacar que la suma de medio millón de euros está condicionada al pase a la siguiente ronda, lo que añade una dimensión competitiva al gesto.

La atención mediática se ha centrado en la espectacularidad de la recompensa y la reacción festiva de los jugadores. Según destacó Cadena SER, el Dinamo City de Tirana se encuentra “a solo dos partidos de hacer historia” y sus futbolistas ya conocen la magnitud de la celebración que espera si logran el objetivo. El club, que ya ha superado tres rondas previas, encara la fase decisiva con un respaldo económico inusual, en un contexto donde la visibilidad internacional del fútbol albanés es limitada. El desarrollo del desenlace frente al Pafos definirá si la promesa de Bardhi se materializa en una nueva escena viral.

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El Dinamo City comenzó su camino en el certamen internacional enfrentando al FC Astana de Kazajistán. En la ida cayó por 1-0, pero luego dio vuelta la serie en tiempo suplementario para imponerse por un global de 4-2. En la segunda ronda pisó fuerte y eliminó al Aluminij de Eslovenia (1-1 en la ida y 3-0 en la vuelta). En la tercera ronda sacó al Auda de Letonia. Pese a la derrota por 1-0 en el primer juego, luego goleó 4-0 a su adversario en la vuelta.

La suerte del equipo albanés se definirá en una serie contra el Pafos de Chipre. El primer compromiso será el 20 de agosto, en el Elbasan Arena. Luego definirá como visitante en territorio chipriota el 27 de agosto. En el medio, el 23 de agosto, recibirá al Vora, por la primera jornada de la Superliga de Albania.

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