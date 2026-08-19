Buscan a veterano de la marina de EEUU desaparecido en Puerto Vallarta, Jalisco: su hermana señaló que atraviesa una crisis

Sammy Daniel Pérez Rojas, veterano de EEUU, desapareció en Puerto Vallarta, Jalisco desde el 31 de julio de este año Foto: Ficha de búsqueda

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La desaparición de Sammy Daniel Pérez Rojas mantiene abierta una investigación en Puerto Vallarta después de que su familia reportó que lo vio por última vez el 31 de julio y advirtió que el hombre de 34 años atraviesa una crisis por la que necesitaba atención médica.

El caso se insertó además en un contexto local marcado por reportes de personas no localizadas en ese destino de Jalisco. A lo largo de 2025, en Puerto Vallarta se registraron 29 personas desaparecidas: 24 hombres y cinco mujeres, mientras que el grupo de 25 a 39 años concentró 14 casos.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que ya había recibido la denuncia por la desaparición y abrió una investigación para tratar de establecer el paradero del hombre. Hasta ese momento, la autoridad no había informado públicamente una línea de investigación específica ni había dado a conocer qué ocurrió después de su última aparición.

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La familia perdió contacto con Sammy Daniel Pérez Rojas cuando se encontraba en Puerto Vallarta. Desde entonces, sus familiares mantuvieron la difusión de imágenes y mensajes de auxilio para ampliar el alcance de la búsqueda dentro del municipio y en otros puntos del estado.

La familia dijo que Sammy atravesaba una crisis y requería atención médica

Paloma, hermana del hombre, difundió el caso en redes sociales y pidió apoyo para compartir la ficha de búsqueda. En su mensaje escribió: “Mi hermano Sammy está desaparecido. Está atravesando una crisis y también es veterano de la Marina de los Estados Unidos”.

En otra publicación, la familia insistió en la urgencia del caso con una frase que resumió su preocupación: “Está pasando por una crisis y necesita ayuda médica. Estamos muy angustiados por su vida. Cada minuto cuenta”.

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La madre de Sammy también publicó un video con fotografías del joven y un mensaje directo para su hijo. “Hijo, no sabes cuánto te amamos ni cuánto duele tu ausencia. Sólo queremos que estés bien, que recibas la ayuda que necesitas y que regreses a casa”.

Los familiares solicitaron a la población que, si alguien lo había visto o tenía cualquier dato sobre su posible ubicación, se comunicara con las autoridades o con su entorno cercano. También pidieron que la información fuera compartida entre personas con familiares o conocidos en Puerto Vallarta y en otras zonas de Jalisco.

La denuncia formal quedó en manos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, cuyo personal con sede en Puerto Vallarta ya tenía conocimiento del caso. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco contaba además con mecanismos para recibir reportes y realizar acciones de búsqueda, y la dependencia señalaba que no era necesario esperar un periodo determinado para presentar una denuncia por desaparición.

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La ficha de búsqueda describió su aspecto físico y una seña particular

De acuerdo con la ficha difundida por sus familiares, Sammy Daniel Pérez Rojas tenía 1.75 metros de estatura y complexión delgada. Su cabello era castaño oscuro, largo y lacio; sus ojos eran café, y llevaba barba y bigote cortos.

La ficha y los mensajes familiares circularon acompañados de tres fotografías para facilitar su identificación. En ese material no se incluyó la ropa que llevaba el día de su desaparición.

Como seña particular, sus familiares señalaron un tatuaje en la pantorrilla izquierda con las letras R y P y un diseño semejante al emblema del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, con un águila, un globo terráqueo y un ancla. En otra descripción del caso también se mencionó un tatuaje en una de sus piernas con las letras P y R en diseño oscuro.

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La familia afirmó que Sammy era veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Hasta la tarde del 18 de agosto, no existía certeza pública de que hubiera estado matriculado en esa institución, aunque en el video difundido por su madre aparecían fotografías de años atrás en las que portaba un uniforme similar al de las fuerzas armadas estadounidenses.

Puerto Vallarta ya había registrado búsquedas de extranjeros y personas reportadas en otros estados

Las autoridades de Jalisco ya habían documentado búsquedas de personas extranjeras en Puerto Vallarta. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó en otro momento sobre un operativo en el municipio para localizar a una persona originaria de Canadá.

La misma dependencia también había reportado localizaciones de personas con denuncias iniciadas fuera de la entidad. En julio de 2023, informó que ubicó en Puerto Vallarta a un hombre cuyo reporte de desaparición se presentó en Guanajuato.

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En el caso de Sammy Daniel Pérez Rojas, la investigación permaneció abierta mientras no existía un reporte público sobre su localización. La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco contaba con un Registro Estatal de Personas Desaparecidas y con un sistema para consultar cédulas de búsqueda emitidas en la entidad.

Sammy Daniel Pérez Rojas desapareció en Puerto Vallarta el 31 de julio y su familia dijo que necesitaba atención médica por una crisis.

La Fiscalía del Estado de Jalisco recibió la denuncia, abrió una investigación y no informó una línea pública sobre lo ocurrido.

En 2025, Puerto Vallarta acumuló 29 desapariciones; el grupo de 25 a 39 años concentró 14 casos.

