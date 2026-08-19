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Nueva York prueba herramientas de inteligencia artificial para mejorar la autonomía de personas con discapacidad visual

Un laboratorio de NYU Langone desarrolla sistemas para comprar en supermercados, orientarse en el subte y moverse dentro de edificios sin asistencia directa

NYU Langone prueba herramientas de inteligencia artificial para ampliar la autonomía de personas con discapacidad visual en Nueva York
NYU Langone prueba herramientas de inteligencia artificial para ampliar la autonomía de personas con discapacidad visual en Nueva York
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En Nueva York, un grupo de especialistas de NYU Langone trabaja en nuevas herramientas de inteligencia artificial para personas con discapacidad visual con un objetivo concreto: facilitar tareas cotidianas y ampliar la autonomía de quienes enfrentan barreras para desplazarse, comprar o ubicarse dentro de edificios. La iniciativa fue presentada por CBS News New York, que mostró varios desarrollos creados en ese centro médico y tecnológico de Manhattan.

De acuerdo con CBS News New York, el proyecto está encabezado por el doctor John-Ross Rizzo, un médico que tiene ceguera legal y que impulsa junto a su equipo sistemas pensados para resolver problemas de orientación y acceso en espacios urbanos. La propuesta del laboratorio apunta a trasladar la inteligencia artificial a escenas de la vida diaria, con dispositivos y aplicaciones que puedan asistir a usuarios en tiempo real.

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Un sistema para comprar en supermercados sin depender de terceros

Shopscout ayuda a personas ciegas o con baja visión a encontrar productos en supermercados mediante una cámara portátil y señales auditivas
Shopscout ayuda a personas ciegas o con baja visión a encontrar productos en supermercados mediante una cámara portátil y señales auditivas

Uno de los desarrollos presentados es Shopscout, un dispositivo portátil con cámara incorporada que se lleva como una mochila y que ayuda a personas ciegas o con baja visión a encontrar productos dentro de un supermercado. El sistema utiliza señales auditivas para guiar la mano del usuario hasta el artículo buscado.

Rizzo aseguró, en declaraciones recogidas por CBS News New York, que las opciones de compra digital no resuelven por completo la necesidad de independencia. “Hay quienes dicen que, con servicios de entrega como Instacart, las personas ciegas deberían comprar por internet, pero eso no respalda la autonomía ni la capacidad de decidir”, afirmó. En esa misma línea, agregó: “A mí me gusta elegir mi propia fruta y verdura”.

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Tal y como explicó el médico, la lógica del sistema se parece a un juego de aproximación por sonido. Las señales auditivas cambian a medida que la persona se acerca al producto correcto, lo que permite localizarlo sin asistencia directa de otra persona. La herramienta busca responder a una demanda frecuente dentro de la comunidad con discapacidad visual: poder hacer compras de manera independiente y con control sobre cada elección.

Aplicaciones para moverse en el subte y dentro de edificios

Commute Booster es una aplicación para teléfonos inteligentes que lee carteles del sistema de transporte y orienta a los usuarios dentro del subte de la ciudad
Commute Booster es una aplicación para teléfonos inteligentes que lee carteles del sistema de transporte y orienta a los usuarios dentro del subte de la ciudad

El reporte de CBS News New York también mostró Commute Booster, una aplicación para teléfonos inteligentes diseñada para leer carteles del sistema de transporte y orientar a los usuarios dentro del subte de la ciudad. El equipo puso el foco en una dificultad habitual: la complejidad de las estaciones, donde el ruido, la señalización y la circulación de personas suelen volver más difícil la orientación.

El doctor Giles Hamilton Fletcher, integrante del laboratorio, afirmó que el entorno del subte representa un desafío particular para viajeros ciegos o con baja visión. Para probar la herramienta, el equipo incluso armó una estación simulada. A partir de una foto tomada con el celular, la aplicación informa al usuario en qué lugar se encuentra y hacia dónde debe dirigirse.

Fletcher aseguró que las personas que participaron en las pruebas completaron sus recorridos un 33% más rápido con Commute Booster. Ese dato, difundido por CBS News New York, aparece como uno de los resultados más concretos del trabajo del laboratorio hasta ahora.

A esa línea de desarrollos se suma Unav, una aplicación de navegación en interiores que funciona como una especie de GPS para edificios. Según mostró el informe televisivo, el sistema no depende de señal celular y permite que el usuario tome una imagen del lugar para recibir indicaciones sobre su ubicación y sobre el camino hacia su destino. La herramienta podría resultar útil en hospitales, oficinas, centros comerciales o cualquier espacio con recorridos complejos.

Tecnología accesible con impacto más amplio

El trabajo del equipo no se limita a la población con ceguera o baja visión. CBS News New York indicó que estas herramientas también podrían tener aplicaciones futuras para adultos mayores o para cualquier persona que encuentre dificultades al desplazarse por entornos interiores confusos.

Rizzo planteó que muchas innovaciones tecnológicas que hoy usa el público general tuvieron un origen vinculado a la accesibilidad. En declaraciones reproducidas por el medio, sostuvo: “La comunidad ciega muchas veces experimenta el futuro antes que el resto”. Luego citó casos concretos y remarcó que los sistemas de dictado por voz y hasta el cepillo de dientes eléctrico surgieron, de una u otra forma, en laboratorios orientados a resolver necesidades de accesibilidad.

La idea central del grupo, tal y como la resumió el propio especialista ante CBS News New York, es que cuando se diseña para la discapacidad, se diseña para todos. Esa definición condensa el enfoque de un trabajo que busca ampliar la independencia personal a partir de tecnología aplicada a problemas concretos de movilidad, orientación y acceso.

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