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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 19 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar sobre el avance en la discusión sobre la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, asimismo, podría detallar el Plan Binacional, en el que participan México y Guatemala.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.

12:37 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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