EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 19 de agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar sobre el avance en la discusión sobre la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, asimismo, podría detallar el Plan Binacional, en el que participan México y Guatemala.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.