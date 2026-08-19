El avance de las megatormentas tropicales: advierten que el clima global enfrenta una reorganización inédita

Los sistemas convectivos de mesoescala producen más de la mitad de las lluvias tropicales y podrían intensificarse y retrasarse con el calentamiento global (Foto: Twitter @Astro_SEAL)

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El planeta atraviesa una transformación en la dinámica de lluvias tropicales, con un protagonista central: los sistemas convectivos de mesoescala (SCM). Estos gigantes son enormes cúmulos de tormentas eléctricas que, según un nuevo estudio, pronto remodelarán la estacionalidad y la intensidad de las precipitaciones en los trópicos.

El hallazgo, publicado en Nature Geoscience por un equipo internacional, revela que el calentamiento global no solo intensifica las lluvias, sino que las concentra en periodos más cortos y tardíos, desencadenando riesgos hidroclimáticos inéditos para millones de personas.

Durante los últimos diez milenios, la relativa estabilidad climática permitió la prosperidad de civilizaciones humanas y la planificación de actividades agrícolas, infraestructuras y gestión del agua.

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Una infografía detalla cómo los sistemas convectivos de mesoescala amplifican y retrasan la estacionalidad de las precipitaciones tropicales, con aumentos de hasta el 45% en su amplitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese escenario, sostienen los especialistas, se desvanece ante un clima que se vuelve más variable, impredecible y extremo. Los sistemas convectivos de mesoescala, o SCM, se perfilan como actores principales de este nuevo régimen atmosférico.

Los SCM abarcan cientos de kilómetros y persisten durante horas, generando más de la mitad de las precipitaciones tropicales en muchas regiones.

Producen tormentas intensas, lluvias torrenciales y episodios de inundaciones repentinas que pueden afectar a millones de personas. De acuerdo con el estudio, “los sistemas convectivos de mesoescala dominarían los cambios futuros tanto en la amplitud como en la fase del ciclo estacional de las precipitaciones tropicales”.

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El papel de la nueva dinámica de lluvias

Gigantescos cúmulos de nubes de tormenta descargan fuertes lluvias y rayos sobre un río serpenteante rodeado de exuberante selva tropical y montañas distantes, teñido por los colores del atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo empleó simulaciones globales de alta resolución, capaces de representar con realismo la física de las tormentas organizadas, para analizar cómo los SCM responderán a un escenario de calentamiento intensificado.

El modelo, desarrollado por investigadores de China y Estados Unidos, cubre una década de proyecciones en los trópicos, tanto en el hemisferio norte como en el sur, y utiliza un marco de modelado multiescala que simula la convección profunda de manera explícita.

Los resultados muestran que, bajo un escenario de altas emisiones, el ciclo estacional de lluvias asociadas a los SCM se amplifica entre un 38% y un 45% y se retrasa entre 10 y 15 días.

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Esta modificación supera los cambios proyectados para la precipitación tropical promedio, lo que indica que los SCM serán el canal principal a través del cual el calentamiento global reorganizará la distribución de las lluvias en los trópicos.

El retraso en el inicio de las lluvias se debe a una menor frecuencia de SCM al principio de la temporada, fenómeno vinculado a la migración estacional más lenta de las células de Hadley, grandes corrientes atmosféricas responsables del transporte de calor y humedad entre los trópicos y los subtrópicos.

Un radar de navegación marítima muestra el seguimiento de un huracán y ciclones en formación, bajo un cielo de tormenta con relámpagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los autores, “el retraso se debe a la menor cantidad de sistemas convectivos de mesoescala al inicio de la temporada, asociados a una migración estacional más lenta de la célula de Hadley, mientras que la amplificación se debe principalmente al aumento de la intensidad de las precipitaciones dentro de estos sistemas”.

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Cuando finalmente comienza la temporada de lluvias, las tormentas llegan con más fuerza. Los indicadores de intensidad de tormenta muestran aumentos notables: la energía potencial convectiva disponible (CAPE) sube entre un 35% y un 40%, lo que implica una mayor reserva de energía convectiva durante la estación lluviosa, y la inhibición convectiva (CIN) se incrementa entre un 90% y un 130%, lo que favorece eventos más intensos una vez que se desencadena la convección.

Este cambio no significa simplemente más lluvia, sino una redistribución profunda: una mayor proporción del total anual cae en lapsos breves y en fechas más tardías.

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Un estudio de alta resolución reveló que el ciclo estacional de lluvias en los trópicos se amplifica hasta un 45 por ciento y se retrasa hasta 15 días (Instituto de Investigaciones Sísmicas y volcánicas)

En los trópicos del norte, por ejemplo, la frecuencia de SCM disminuye al principio de la temporada —especialmente antes de agosto—, mientras que la humedad atmosférica adicional se traduce en lluvias más intensas cuando la temporada finalmente se activa.

“Estos resultados indican que la convección organizada es una vía principal a través de la cual el calentamiento modifica la estacionalidad de las precipitaciones tropicales, afectando el momento y la intensidad de los riesgos hidroclimáticos”, afirman los autores.

Este fenómeno podría agravar el riesgo de inundaciones y modificar la disponibilidad de agua para agricultura y consumo humano, ya que “la misma cantidad de lluvia anual puede tener consecuencias muy diferentes dependiendo de si llega en forma de tormentas intensas y organizadas o como precipitaciones más débiles repartidas durante un período más prolongado”.

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Implicancias para la gestión del agua y la vida en los trópicos

Las megatormentas tropicales abarcan cientos de kilómetros y persisten durante horas generando lluvias intensas e inundaciones repentinas en varias regiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias prácticas del fenómeno son directas: en muchas regiones tropicales, el momento y la intensidad de la temporada de lluvias determinan cuándo se siembra, cuándo se cosecha y el riesgo de inundaciones o sequías. Un ciclo de lluvias más corto, tardío y violento puede afectar la seguridad alimentaria, la infraestructura y la vida cotidiana.

Los científicos advierten que “las precipitaciones tropicales, un regulador clave del ciclo hidrológico global, están siendo remodeladas en su estructura estacional bajo el calentamiento global en lugar de simplemente aumentar o disminuir”.

El trabajo subraya la importancia de utilizar modelos climáticos de alta resolución, capaces de simular la física de los SCM, para anticipar cambios regionales. Los modelos convencionales, de baja resolución, no logran captar la organización y la intensidad real de estos sistemas, lo que limita la precisión de las proyecciones. El avance logrado al acoplar un modelo del sistema terrestre de alta resolución con un marco multiescala representa un salto en la capacidad de anticipar riesgos hidroclimáticos.

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El huracán María durante su paso por el Caribe fotografiado desde la Estación Espacial Internacional (Paolo Nespoli, ESA/NASA)

Los investigadores destacan que el escenario de altas emisiones utilizado en el estudio debe entenderse como un experimento de sensibilidad, más que como una predicción exacta del futuro. La rápida transformación de los sistemas energéticos hacia fuentes renovables vuelve improbable el peor de los escenarios, pero el análisis alerta sobre los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos, cuya variabilidad e intensidad pueden superar los valores promedio de lluvia anual.

El estudio aporta ejemplos concretos: las inundaciones del Sahel en 2020, provocadas por un SCM, afectaron a más de 2 millones de personas, destruyeron casi 200.000 viviendas y causaron 417 muertes en 18 países africanos. Estos eventos ilustran cómo la reorganización de la estacionalidad y la intensidad de las lluvias puede tener consecuencias inmediatas y devastadoras para sociedades enteras.

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Los investigadores precisan: “El calentamiento global está reorganizando la circulación atmosférica y el hidroclima, y las precipitaciones tropicales son una manifestación clave de esta respuesta. Sin embargo, aún no se sabe con certeza cómo se traducen estos cambios a gran escala en el ciclo estacional de las precipitaciones tropicales, ya que la convección organizada, que produce una gran parte de las precipitaciones tropicales y suele ocurrir en sistemas convectivos de mesoescala, está poco representada en los modelos climáticos convencionales”.

En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, rescatistas evacúan profesores y alumnos varados en un recinto educativo de Xijiang tras el paso de la tormenta tropical Maysak en la ciudad de Guigang, en la región autónoma china de Guangxi, el 8 de julio de 2026. (Zhou Hua/Xinhua via AP)

La reorganización atmosférica no solo se manifiesta en la cantidad de agua caída, sino en su distribución temporal y espacial. Estudios previos ya mostraban que el calentamiento tiende a amplificar la diferencia entre estaciones secas y húmedas, y a retrasar el momento del máximo o mínimo estacional, pero este análisis demuestra que la reorganización de los SCM será el motor principal de esos cambios en los próximos años.

“Los sistemas convectivos de mesoescala, cúmulos organizados de nubes convectivas que cubren áreas de varios cientos de kilómetros y pueden persistir durante horas, producen más de la mitad de las precipitaciones tropicales, actuando como los arquitectos naturales del ciclo de lluvias tropicales”, concluyen los autores.

El nuevo paradigma climático obliga a repensar la gestión de recursos hídricos, la planificación agrícola y la preparación ante emergencias. Comprender cómo los sistemas meteorológicos extremos se ven afectados por el cambio climático puede tener “impactos profundos”, incluyendo consecuencias de vida o muerte según el contexto local.