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Noah Centineo recordó cómo arruinó su audición para Interstelar al meterse en la piscina del set

Tras contar en Happy Sad Confused cómo un insólito chapuzón terminó perjudicando su prueba para la película de Christopher Nolan, el actor también repasó sus tropiezos en los castings, su sobriedad y los grandes proyectos que prepara

Union County sigue a dos hermanos de crianza en un programa de rehabilitación de drogas en Ohio, en medio de la crisis de opioides en Estados Unidos (YouTube: Franklg)
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En el podcast Happy Sad Confused, Noah Centineo relató que, después de terminar la prueba para Interstelar, se metió en la piscina del set y eso hizo que echara a perder la audición.

Además, durante la entrevista mencionó su sobriedad, el lanzamiento de Union County y tres proyectos de gran envergadura que actualmente está desarrollando.

La piscina de Nolan y otras catástrofes

Según relató en Happy Sad Confused, Centineo llegó a la audición de Interstelar —rodada en un predio cercado con muros de hormigón y un portón metálico— acompañado de su amigo de infancia Aviad Bernstein.

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Al ver una pila de toallas junto a la piscina, preguntó a la asistente de casting si podían nadar. “Nadie lo había hecho antes —le respondieron—, pero hay toallas”. El actor lo interpretó como una invitación.

Noah Centineo contó en Happy Sad Confused que se metió en la piscina del set después de su audición para Interstelar y arruinó la prueba (REUTERS/Mike Blake)
Noah Centineo contó en Happy Sad Confused que se metió en la piscina del set después de su audición para Interstelar y arruinó la prueba (REUTERS/Mike Blake)

Tras completar su prueba —de la que salió convencido de haberlo hecho “muy bien”—, se quitó la ropa y se lanzó al agua. El actor que entró al casting a continuación, quien más tarde se convirtió en amigo de Centineo, le confesaría tiempo después que encontró el ambiente “totalmente destrozado” y que tuvo que rodar su escena con el set en caos.

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“Autoboicot 101”, resumió Centineo entre carcajadas. La misma lógica, dijo, se repitió cuando se presentó a las audiciones de A todos los chicos de los que me enamoré en sandalias, medias y shorts de básquet, y llegó tarde al llamado de vuelta, aunque en ese caso sí consiguió el papel que lo catapultó a la fama internacional.

Union County: un rodaje dentro del juzgado real

Lejos de aquellas anécdotas, Centineo habló con Josh Horowitz sobre el proceso de filmación de Union County, un filme que sigue a dos hermanos de crianza —Cody y Jack Parsons— mientras atraviesan un programa de rehabilitación de drogas ordenado judicialmente en el condado homónimo de Ohio, considerado uno de los epicentros de la crisis de opioides en Estados Unidos.

El director y guionista del filme, Adam Meeks, optó por una metodología: con excepción de cinco actores, todos los participantes del programa son personas reales. Las escenas de audiencia en el juzgado se rodaron los lunes, el día real de comparecencia de los involucrados. “Estábamos literalmente rodeados de personas cuyas vidas cambiaban de momento a momento”, afirmó Centineo en el podcast.

El actor Noah Centineo tiene cabello rizado oscuro, barba y bigote. Viste sudadera con capucha negra, camiseta blanca con estampado y cadena plateada
Adam Meeks filmó Union County con personas reales del programa y rodó las audiencias en el juzgado durante el día verdadero de comparecencia (YouTube: Oscilloscope Laboratories)

Annette Leo, una de las coordinadoras del programa real, se interpreta a sí misma en la película. El actor destacó que la propuesta de Meeks no se limitó a extraer información de la comunidad, sino a construir confianza dentro de ella para narrar sus historias junto a sus protagonistas.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance a principios de 2026 y fue adquirida por Oscilloscope Pictures, distribuidora de cine independiente, para su distribución en salas.

Adicciones, noche oscura y la vuelta al ruedo

Parte de la conversación abordó el vínculo personal de Centineo con la temática del filme. El actor, que habló con anterioridad sobre sus años de consumo problemático de sustancias, describió el período previo a sus 21 años como un momento bisagra: “Vi lo que pasaba conmigo y con los patrones de destrucción que seguía reforzando”, señaló.

Decidió entonces dejar de consumir, una decisión que consideró posible gracias a una red de apoyo familiar y al acceso a recursos que, reconoció, no todos tienen.

Noah Centineo dijo que su sobriedad es un ejercicio cotidiano y que la mayor dificultad aparece en los períodos de descanso entre rodajes (REUTERS/Caroline Brehman)
Noah Centineo dijo que su sobriedad es un ejercicio cotidiano y que la mayor dificultad aparece en los períodos de descanso entre rodajes (REUTERS/Caroline Brehman)

En Happy Sad Confused, Centineo admitió que la sobriedad sigue siendo un ejercicio cotidiano. Describió que su mayor dificultad no aparece durante los rodajes —en los que afirmó ser estricto consigo mismo— sino en los períodos de descanso entre proyectos. “Me digo que me lo gané, que fui tan disciplinado durante meses”, explicó, y añadió que esa lógica puede convertirse en una trampa.

Tres grandes franquicias en marcha

La segunda mitad del episodio estuvo dominada por los proyectos de mayor envergadura que Centineo tiene en distintas etapas de producción.

El más inminente es Street Fighter, la adaptación del videojuego clásico dirigida por Kitao Sakurai y producida por Legendary Pictures, productora cinematográfica para Paramount, estudio cinematográfico. El filme, rodado en formato IMAX, sitúa la acción en 1993 y reúne a Ken Masters —el personaje de Centineo— con Ryu (Andrew Koji) y Chun-Li (Callina Liang) en el torneo World Warrior.

El reparto incluye además a Jason Momoa, David Dastmalchian, Eric André, 50 Cent, Cody Rhodes y Roman Reigns. Centineo describió a André como un improvisador que trabaja “como el jazz”, y recordó que un miembro del equipo de seguridad, fanático del juego desde la infancia, reaccionó al ver el corte con tal euforia que lo empujó contra una pared.

El actor también concluyó en Australia la filmación de Gundam, una adaptación de acción real con Sydney Sweeney que mezcla romance y acción en el espacio (REUTERS/Caroline Brehman)
El actor también concluyó en Australia la filmación de Gundam, una adaptación de acción real con Sydney Sweeney que mezcla romance y acción en el espacio (REUTERS/Caroline Brehman)

En paralelo, el actor acaba de terminar el rodaje de John Rambo, la precuela de la saga protagonizada por Sylvester Stallone, dirigida por Jalmari Helander —el cineasta finlandés detrás de Sisu— y producida por los hermanos Anthony y Joe Russo, entre otros.

Las filmaciones se realizaron en distintas locaciones de Tailandia, entre Bangkok, Krabi, Phang Nga y Kanchanaburi. Centineo afirmó que el monólogo de Stallone al final de First Blood, en el que Rambo describe su incapacidad para reintegrarse a la vida civil, fue su “norte” durante todo el proceso: “Quería que el público entendiera visceralmente el dolor que llevó a ese hombre a convertirse en lo que es”, señaló en el podcast.

El tercer proyecto es la adaptación de acción real de Gundam, también producida por Legendary Pictures, productora cinematográfica, con Sydney Sweeney como coprotagonista. Centineo describió el filme como una historia de romance y acción ambientada en el espacio, comparable —dijo— a “Romeo y Julieta en el universo Universal Century de Gundam, pero sin Shakespeare”. El rodaje acaba de concluir en Australia.

La película de Gundam fue la última producción filmada por Centineo antes de su visita a Nueva York para promocionar Union County, que se estrena este viernes.

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