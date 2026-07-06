México se despide del Mundial 2026: las calificaciones y reprobados 1 x 1 en la derrota ante Inglaterra

La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. (Ulises RUIZ / AFP)

Javier Aguirre presentó una formación 4 - 1 - 2 - 3 con el que agilizó la zona ofensiva, el pilar de esta estrategia fue Erik Lira, su lugar en el medio campo permitió que Romo y Alvarado se lanzaran hacia adelante en el ataque, pero al momento de defender, el jugador de Cruz Azul corría hacia la zona defensiva, lo que lo llevó a ser fundamental en la distribución del campo

Jorge Sánchez cortó la primera de peligro y concedió corner, su participación quedó a deber. Los primeros minutos fue revulsivo pero los goles salieron de la banda izquierda que él protegía, permitió el disparo cruzado que terminó en gol de Jude Bellingham

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La defensa impenetrable de los ingleses limitó a que México solo tuviera un chance de tirar a portería con el disparo de Raúl Jiménez que Pickford frenó. Anderson y O’Reily defendieron y evitaron que Jiménez y Quiñones pudieran atacar.

En cuanto a la zona de defensa, Montes y Vásquez se repartieron el trabajo, en la otra banda con Gallardo

<b>Titulares</b>

El jugador de México Raúl Jiménez (REUTERS/Pawel Kopczynski)

Raúl Rangel 5.0 para este duelo, la actuación del arquero fue deficiente al recibir tres anotaciones, cometió una infracción que terminó penalizada en tiro penal

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Jorge Sánchez 5.5 : en la zona defensiva fue el que más infracciones cometió, con 28 pases adecuados y una tarjeta amarilla, el Vasco le dio solo 78 minutos de juego

César Montes 6.7: con 38 pases concretos, solo jugó la primera parte y descuidó ampliamente el centro, zona donde cayeron los goles

Johan Vásquez 7.0 : el central fue de lo más sobresaliente en la defensiva, pero al verse sobrepasado por los ingleses en él tiempo agregado se llevó una amarilla

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Gilberto Mora in action with England's Nico O'Reilly REUTERS/Henry Romero

Jesús Gallardo 6.9: 34 pases concretos y solo cometió dos faltas, jugó los 90 minutos

Erik Lira 7.5: aunque no registró asistencia, su distribución en el campo fue de las más destacadas

Luis Romo 6: actuación poco notable en el campo, sin asistencias y un solo remate, solo jugó 60 minutos

Gilberto Mora 6.3: el juvenil fue opacado por los ingleses, aunque intentó proponer dinámica, no pudo concretar alguna asistencia o disparo a portería

Raúl Jiménez 7.5: autor de uno de los goles por vía penal, participó activamente en la ofensiva, se quedó esperando un centro para convertirlo en gol, lo más cercano ocurrió en el primer tiempo cuando Pickford detuvo el disparo

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Julián Quiñones 7.9: con 81 minutos jugados logró dos remates a portería y uno terminó en gol, fue el mayor revulsivo y delantero del Tri hasta que Aguirre lo sacó

Roberto Alvarado 7.2: no registró asistencias o remates a portería, también se vio eclipsado por la defensa inglesa

Cambios

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Martinez and teammates look dejected after the match as Mexico are eliminated from the World Cup REUTERS/Henry Romero

Edson Álvarez 6.7:: en cuanto ingresó la organización por las bandas se vio distinta pues al primer intento de ataque los frenaba, además tuvo 23 pases concretos y una sola falta

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Santiago Giménez 5.0 : aunque ingresó para reforzar el ataque, solo tuvo un remate a portería, en sus 30 minutos disputados desaprovechó una oportunidad de gol, en el tiempo agregado se lesionó y quedó tendido en el césped mientras eliminaban al equipo

Brian Gutiérrez 7.0: propositivo en el ataque, pero en todas sus oportunidades se vio acorralado por Inglaterra, provocó que México se fuera al frente en los últimos instantes de partido.

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Álvaro Fidalgo 7.1 : jugó 12 minutos y tuvo un remate a portería, refrescó la zona de ataque

Guillermo Martínez 6.8: con 10 minutos jugados, tuvo poca participación en el ataque pero se lanzó adelante a buscar cualquier oportunidad