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El arquero de la selección argentina que podría protagonizar un “trueque” en el mercado europeo para recalar en Napoli

Juan Musso figura en carpeta del club italiano, que ofrecería al serbio Vanja Milinković-Savić

Juan Musso podría marcharse del Atlético Madrid (REUTERS/Carlos Barria)
Juan Musso podría marcharse del Atlético Madrid (REUTERS/Carlos Barria)
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Luego de lo que fue su participación en el Mundial 2026 con la selección argentina, donde igualmente no sumó minutos de forma activa ya que corrió de atrás frente al Dibu Martínez, Juan Musso podría ser protagonista de un trueque en el mercado europeo y cambiar de liga. El guardameta de 32 años, que milita en Atlético Madrid, donde es suplente de Jan Oblak, figura en carpeta del Napoli y existen chances de que arme las valijas en la recta final de esta ventana de pases veraniega en el Viejo Continente.

Según la información vertida por el periodista especializado en mercado de pases europeos Fabrizio Romano hay posibilidades reales de que Atlético y Napoli enroquen goleros: Musso firmaría con el club italiano y el serbio Vanja Milinković-Savić lo haría en el elenco madrileño. “El Napoli y el Atlético de Madrid han negociado un posible intercambio entre Juan Musso y Vanja Milinković-Savić. Se llevaron a cabo conversaciones con intermediarios, pero existe una discrepancia en la valoración. Juan Musso figura en la lista de prioridades del Napoli desde julio”, aseguró el reportero.

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Vanja Milinković-Savić (29 años) debutó en el Vojvodina de su país, fue fichado por el Manchester United, militó en el Lechia de Polonia y cimentó una carrera en el fútbol italiano con las camisetas del Torino, SPAL, Ascoli y Napoli, con un paso a préstamo en medio en Standard Lieja de Bélgica. Aunque tiene ascendencia serbia, nació en Orense (España) en 1997, cuando su padre, el ex futbolista Nikola Milinkovic, jugaba para el CD Ourense del ascenso español.

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Lo cierto es que independientemente del posible canje, la entidad del sur de Italia hace rato tiene en lista a Musso. El ex Racing, que tomó protagonismo y ganó la titularidad en el elenco dirigido por Diego Simeone la temporada pasada en el Aleti cuando debió reemplazar al esloveno Jan Oblak por lesión, se convirtió en la primera alternativa de de los napolitanos si se concreta la salida de Milinkovic-Savic, según el periodista Matteo Moretto. A priori, ese escenario le abriría la chance de disputar la Champions League de titular en un equipo de mayor calibre que Udinese y Atalanta, en los que ya militó.

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El año pasado, el nicoleño ya había aparecido como opción para el equipo napolitano, pero finalmente continuó en el conjunto de Madrid. En esa etapa, se destacó en la serie de Champions ante Barcelona, que Atlético de Madrid ganó por 3-2 en el global para avanzar a cuartos de final. Musso fue convocado para la Copa América 2021 y la Finalissima 2022 con la selección argentina, aunque no integró el plantel que ganó el Mundial de Qatar 2022 ni la Copa América 2024. Lionel Scaloni lo volvió a citar en la ventana de marzo y lo incluyó en la convocatoria para el Mundial junto a Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli.

El apodo que le designó Enzo Fernández a Juan Musso
Musso, en carpeta del Napoli (Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP)

Por lo pronto, Simeone convocó a su compatriota para el compromiso ante Málaga de esta tarde, válido por la primera fecha de la liga española 2026/2027. Se presume que Musso será suplente y tendrá que aguardar por una chance detrás de Oblak, lo que podría motivarlo a cambiar de aire para ganar protagonismo. Su vínculo con el club español culmina en junio de 2028. En la temporada pasada, el argentino completó 18 partidos, recibió 26 goles y cosechó 7 vallas invictas.

Con la camiseta de los Azzurri, Milinkovic Savic disputó un total de 38 encuentros (contabilizando todas las competiciones), recibió la misma cantidad de goles y aportó 15 vallas invictas. Viene de sumar minutos en los amistosos de pretemporada contra Arezzo, Osasuna, Celta y Aris Salónica. Hay que mencionar que el mercado de pases europeos cerrará definitivamente el martes 1° de septiembre.

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NapoliSelección ArgentinaJuan MussoAtlético MadridVanja Milinković-Savić

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