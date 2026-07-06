Clara Brugada despide a la Selección Mexicana tras su eliminación del Mundial 2026: “Dejaron su corazón en la cancha”

( FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM.)

Clara Brugada despidió al Tri con un mensaje de orgullo a través de sus redes sociales tras la derrota de la Selección Mexicana 2-3 ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026, eliminación que llegó en el Estadio Ciudad de México ante 80,824 aficionados la noche del domingo 5 de julio.

“Hoy nos quedamos con el alma llena de orgullo”, escribió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. En un segundo mensaje, la mandataria capitalina reconoció “el enorme papel de la Selección Nacional” y afirmó que “su entrega llenó de orgullo a todo el país”.

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“Gracias Selección Mexicana por hacernos soñar. Gracias a la mejor afición del mundo”, se lee en un videoclip que acompañó su mensaje. “Fue un partidazo, un gran reconocimiento a la Selección Mexicana por el papel que han jugado en este Mundial. Dejaron su corazón en la cancha y dejaron el corazón de los mexicanos latiendo. Son un orgullo nacional”.

Un millón 350 mil personas siguieron el partido en la capital

CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- Toma aeréa en el Ángel de la Independencia en donde miles de capitalinos observan el partido entre México e Inglaterra en las pantallas instaladas sobre Paseo de la Reforma. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Brugada también destacó la dimensión del respaldo popular en la ciudad. “Un millón 350 mil personas disfrutaron el partido de la Selección Mexicana”, publicó, en referencia a los aficionados que siguieron el encuentro en espacios públicos y Fan Fests habilitados en distintos puntos de la capital.

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El operativo que montó el Gobierno de la Ciudad de México para el partido fue de gran escala: más de 40,000 servidoras y servidores públicos desplegados en distintos puntos. Además, rigió una Ley Seca desde la medianoche del domingo y hasta las 07:00 horas del lunes en colonias como Juárez, Cuauhtémoc, Centro Histórico, Roma Norte y Condesa.

El dispositivo de seguridad respondía en parte a la presión política que enfrenta Brugada tras la muerte de cuatro personas durante los festejos de México en el Paseo de la Reforma en partidos anteriores del torneo.

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México dominó pero Bellingham liquidó la racha de 396 minutos sin goles

Con un millón 350 mil personas en las calles de la ciudad y un operativo de más de 40,000 servidores públicos, Brugada despidió al Tri tras la eliminación mundialista ante Inglaterra con un mensaje de orgullo en redes sociales. (@CulturaCiudadMx)

El Tri llegaba al partido con un arranque de torneo impecable: cuatro victorias consecutivas, ocho goles a favor y ninguno en contra. El duelo arrancó con una hora de retraso por protocolo de tormenta eléctrica.

Después de media hora con dominio mexicano, Jude Bellingham rompió la racha de 396 minutos de los mexicanos sin recibir goles en el Mundial. En el minuto 36, Bukayo Saka habilitó al jugador del Real Madrid, que remató de cabeza para el 0-1. Dos minutos después, Kane asistió a Bellingham para el 0-2.

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México reaccionó. En el 42, Julián Quiñones aceptó un rebote en el área y de derecha venció al portero Jordan Pickford para poner el 1-2. El Azteca se convirtió en una caldera.

Kane aprovechó la superioridad numérica y el Tricolor no alcanzó el empate

CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- Entre lágrimas y abrazos, aficionados mexicanos asimilan la eliminación de la Selección Mexicana y el fin del sueño de conquistar la Copa del Mundo. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

La segunda mitad comenzó con México al ataque. En el minuto 54, Jarell Quansah fue expulsado por una entrada fuerte contra Jesús Gallardo, y los mexicanos se lanzaron por el empate. En un contraataque, Rangel derribó a Gordon en el área y Harry Kane cobró el penal para el 1-3 en el 60.

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El partido se tensó. Bellingham cometió falta en el área y Raúl Jiménez acercó a México con el 2-3 desde los once pasos en el 69. Los mexicanos mantuvieron el acoso hasta el pitido final, pero Inglaterra resistió.

Con la eliminación del Tri, los ingleses avanzan a cuartos de final, donde enfrentarán a Noruega el 11 de julio en Miami.