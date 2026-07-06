Memo Ochoa se despide entre lágrimas: así fue su último momento en la cancha tras la eliminación de México del Mundial 2026

La derrota ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026 fue también el último partido de “Memo” Ochoa como futbolista profesional. REUTERS/Raquel Cunha

Guillermo Ochoa se retiró del futbol profesional este 5 de julio, cuando el estadio donde escribió buena parte de su historia todavía guardaba el eco del partido que selló la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026.

México cayó 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México y quedó fuera en octavos de final. Para Ochoa, que observó el encuentro desde la banca porque el “Tala” Rangel ocupa hoy el arco titular del Tri, el pitazo final no fue el cierre de un partido: fue el último minuto de su carrera.

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Ochoa entró solo a la cancha cuando las gradas ya estaban casi vacías

Guillermo Ochoa se quitó los tacos en el Azteca casi vacío, lloró y abrazó a sus compañeros tras la eliminación de México ante Inglaterra. El portero tapatío cerró así una carrera de más de dos décadas y seis Mundiales con la selección. REUTERS/Eloisa Sanchez

Cuando la mayoría de los aficionados había abandonado las tribunas, el portero tapatío sin poder contener el llanto bajó al césped. Caminó despacio hacia el centro, se detuvo, miró alrededor. Luego se agachó y fue entonces que se quitó los tacos. Los sostuvo un momento y salió de la cancha. Sus compañeros, que lo vieron desde los laterales, corrieron hacia él. Lo rodearon, lo abrazaron, lo consolaron.

No hubo discurso ni ceremonia. Solo un hombre de 40 años despidiéndose del oficio que practicó durante más de dos décadas.

Seis Mundiales y un parche que la FIFA tardó en concederle

La trayectoria de “Memo” Ochoa con la selección abarca desde un amistoso ante Hungría en 2005 hasta este sexto Mundial. En sus dos primeros Mundiales (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) no jugó: fue tercer portero detrás de Oswaldo Sánchez en 2006, y Javier Aguirre prefirió a Óscar Pérez en 2010. Sus Mundiales con minutos efectivos fueron solo cuatro: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y México 2026. En ese recorrido acumuló convocatorias, atajadas que se volvieron parte del repertorio colectivo del país y también ausencias que generaron debate.

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Cuando el Azteca ya estaba casi desierto, Guillermo Ochoa bajó al césped, acarició el pasto y lloró. Con ese gesto, el portero mexicano más veces mundialista de la historia cerró su carrera profesional tras la eliminación del Tri ante Inglaterra. REUTERS/Eloisa Sanchez

Hace apenas diez días, el 25 de junio, la FIFA le entregó el Legacy Patch durante el partido México-República Checa, un parche bordado en el uniforme que distingue a quienes han disputado al menos un torneo mundialista. La entrega no estuvo exenta de dudas: circuló la versión de que no lo recibiría porque, pese a figurar en seis convocatorias, solo tuvo minutos en cuatro Mundiales. La FIFA resolvió a su favor y lo colocó junto a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Manuel Neuer como portadores del reconocimiento.

Fue el único portero mexicano en recibirlo.

“Me voy con la cabeza en alto, me voy vacío”

Esa misma noche del 25 de junio, tras la victoria 3-0 sobre República Checa que le dio a México nueve puntos en fase de grupos —el mejor registro en sus 18 participaciones mundialistas—, Ochoa ya se había despedido del Tri. Caminó hasta su portería, besó el poste y se hincó en el pasto del Azteca. Sus compañeros lo cargaron.

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En los videos que la Selección Nacional difundió después de ese partido, el portero habló sin rodeos: “Me voy con la cabeza en alto, me voy vacío. Entregué todo por esta playera, por este país”.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez

Habló también de lo que la selección representó para él a lo largo de su carrera: “La selección siempre ha sido mi brújula”, dijo. Y agradeció a la afición que lo siguió desde el principio: “Reconocen el esfuerzo, la entrega, el sacrificio. Gracias por seguirme desde el día uno hasta el último día”.

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El sueño mundialista terminó en el Estadio Azteca

La eliminación ante Inglaterra cerró el ciclo mundialista del Tricolor en casa. México había llegado a los octavos con nueve puntos, su mejor arranque en la historia del torneo, y cayó 3-2 en el mismo estadio que lo vio ganar la fase de grupos.

Para Guillermo Ochoa, el resultado no cambió la forma en que eligió despedirse: sin tacos, con las manos vacías y el pasto del Azteca todavía en los dedos.

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