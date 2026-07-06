Memo Ochoa se despide entre lágrimas: así fue su último momento en la cancha tras la eliminación de México del Mundial 2026

Guillermo Ochoa se retiró del futbol profesional este 5 de julio, cuando el estadio donde escribió buena parte de su historia todavía guardaba el eco del partido que selló la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026.
México cayó 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México y quedó fuera en octavos de final. Para Ochoa, que observó el encuentro desde la banca porque el “Tala” Rangel ocupa hoy el arco titular del Tri, el pitazo final no fue el cierre de un partido: fue el último minuto de su carrera.
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Ochoa entró solo a la cancha cuando las gradas ya estaban casi vacías
Cuando la mayoría de los aficionados había abandonado las tribunas, el portero tapatío sin poder contener el llanto bajó al césped. Caminó despacio hacia el centro, se detuvo, miró alrededor. Luego se agachó y fue entonces que se quitó los tacos. Los sostuvo un momento y salió de la cancha. Sus compañeros, que lo vieron desde los laterales, corrieron hacia él. Lo rodearon, lo abrazaron, lo consolaron.
No hubo discurso ni ceremonia. Solo un hombre de 40 años despidiéndose del oficio que practicó durante más de dos décadas.
Seis Mundiales y un parche que la FIFA tardó en concederle
La trayectoria de “Memo” Ochoa con la selección abarca desde un amistoso ante Hungría en 2005 hasta este sexto Mundial. En sus dos primeros Mundiales (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) no jugó: fue tercer portero detrás de Oswaldo Sánchez en 2006, y Javier Aguirre prefirió a Óscar Pérez en 2010. Sus Mundiales con minutos efectivos fueron solo cuatro: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y México 2026. En ese recorrido acumuló convocatorias, atajadas que se volvieron parte del repertorio colectivo del país y también ausencias que generaron debate.
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Hace apenas diez días, el 25 de junio, la FIFA le entregó el Legacy Patch durante el partido México-República Checa, un parche bordado en el uniforme que distingue a quienes han disputado al menos un torneo mundialista. La entrega no estuvo exenta de dudas: circuló la versión de que no lo recibiría porque, pese a figurar en seis convocatorias, solo tuvo minutos en cuatro Mundiales. La FIFA resolvió a su favor y lo colocó junto a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Manuel Neuer como portadores del reconocimiento.
Fue el único portero mexicano en recibirlo.
“Me voy con la cabeza en alto, me voy vacío”
Esa misma noche del 25 de junio, tras la victoria 3-0 sobre República Checa que le dio a México nueve puntos en fase de grupos —el mejor registro en sus 18 participaciones mundialistas—, Ochoa ya se había despedido del Tri. Caminó hasta su portería, besó el poste y se hincó en el pasto del Azteca. Sus compañeros lo cargaron.
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En los videos que la Selección Nacional difundió después de ese partido, el portero habló sin rodeos: “Me voy con la cabeza en alto, me voy vacío. Entregué todo por esta playera, por este país”.
Habló también de lo que la selección representó para él a lo largo de su carrera: “La selección siempre ha sido mi brújula”, dijo. Y agradeció a la afición que lo siguió desde el principio: “Reconocen el esfuerzo, la entrega, el sacrificio. Gracias por seguirme desde el día uno hasta el último día”.
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El sueño mundialista terminó en el Estadio Azteca
La eliminación ante Inglaterra cerró el ciclo mundialista del Tricolor en casa. México había llegado a los octavos con nueve puntos, su mejor arranque en la historia del torneo, y cayó 3-2 en el mismo estadio que lo vio ganar la fase de grupos.
Para Guillermo Ochoa, el resultado no cambió la forma en que eligió despedirse: sin tacos, con las manos vacías y el pasto del Azteca todavía en los dedos.
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