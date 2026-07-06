Las emotivas palabras que Jude Bellingham dedicó a la afición mexicana y a Erik Lira

Jude Bellingham habló sobre la afición mexicana en el Estadio Azteca y la actuación del mediocampista Erik Lira. (X/Yuri CORTEZ / AFP)

Jude Bellingham habló en español este domingo para elogiar a la afición mexicana y al mediocampista Erik Lira tras el triunfo 3-2 de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

“Son increíbles, juegan con mucho corazón. Es un placer jugar aquí contra ellos”, dijo el jugador del Real Madrid en zona mixta.

Bellingham anotó dos goles en 98 segundos —al 36′ y al 38′— para poner a Inglaterra 2-0 arriba en la primera mitad. Fue el primer doblete de su carrera con la selección inglesa y su cuarto y quinto gol en el torneo. La racha de imbatibilidad de México en cuatro partidos, que llegó a 396 minutos en el torneo, quedó atrás con el primero de esos dos goles.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El inglés Jude Bellingham celebra tras marcar el primer gol. REUTERS/Eloisa Sánchez IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El partido terminó 3-2. Harry Kane anotó de penal al 60′ para el 3-1, su sexto gol en el Mundial, tras el penal que cometió Raúl Rangel sobre Anthony Gordon. El mismo Kane provocó el 3-2: una falta en el área sobre Brian Rodríguez que Raúl Jiménez convirtió desde los once pasos al 69′. Julián Quiñones también había descontado para el Tri al 42′, pero México no pudo revertir el marcador y quedó eliminado en octavos por tercera vez en su propio estadio.

Bellingham habló en español

Antes de abandonar el Estadio Azteca, Bellingham se detuvo ante los micrófonos y habló en español. Preguntado sobre el equipo mexicano, respondió sin dudar: “Increíbles, son increíbles”. Se refirió en particular a un mediocampista del Tri. “Ese medio centro corre mucho, muy fuerte”, dijo sobre Erik Lira.

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El jugador madridista también se rindió ante el ambiente del recinto. “El ambiente era magnífico, los fanáticos de México increíbles también, los de Inglaterra. Fue una noche inolvidable”, declaró.

El mexicano Erik Lira (i) en una jugada con el inglés Jude Bellingham durante el partido que ganaron los ingleses por 2-3 en el Estadio Azteca. EFE/ José Méndez

La noche había arrancado con una hora de retraso por tormenta, ante 80,000 aficionados que entonaron canciones de Los Ángeles Azules, Juan Gabriel y El Tri, y abuchearon los temas de Oasis, Blur y Queen que sonaron en la previa. El grito homofóbico acompañó cada despeje del portero Jordan Pickford. México nunca había perdido en sus diez participaciones mundialistas en casa.

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Bellingham reconoció que México nunca fue un rival menor. “Fue un partido caótico, pero hay que darle mérito a México, estuvieron a otro nivel. Nunca los subestimamos ni un minuto, sabíamos que iban a ser exactamente tan buenos como pensábamos”, dijo en inglés tras el pitido final.

Inglaterra también tuvo que sobreponerse a más de 45 minutos con diez jugadores, tras la expulsión de Jarell Quansah al 54′ por una plancha sobre Jesús Gallardo.

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“Es la mejor noche de mi carrera con Inglaterra”

A sus 23 años y en su cuarto torneo mayor con Inglaterra, Bellingham asumió el partido como un parteaguas personal. “Es la mejor noche de mi carrera con Inglaterra. Simplemente increíble. Ahora mismo no puedo ponerlo en palabras”, afirmó. Inglaterra había perdido las dos últimas finales de la Eurocopa y cayó ante Francia en cuartos del Mundial hace cuatro años.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Jude Bellingham, Harry Kane and Reece James celebrate after the match REUTERS/Paul Childs

El mediocampista también realizó una intervención providencial en defensa. Cuando César Montes parecía empatar antes del descanso, Bellingham estiró la pierna para despejar sobre la línea.

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Bellingham también lanzó un mensaje sobre el liderazgo del equipo. “Soy consciente de la responsabilidad y de la presión que cargo junto con todos los demás jugadores”, dijo. Y fue más lejos: “No deberíamos esperar 40, 50, 60 minutos para darnos cuenta de que somos un muy buen equipo”.

El pitido final sonó pasadas las 4:00 am en Inglaterra, pero Bellingham llamó a los aficionados a celebrar desde casa. “Niños, no vayan a la escuela. Padres, no vayan al trabajo. Disfruten el día. Estas noches no llegan seguido”, dijo.

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Kane, por su parte, describió la noche con tres palabras: “Fue un partido loco”. Casi sin voz tras los festejos, el capitán inglés añadió: “Tuvimos que luchar y tuvimos que sacar algo de dentro. La ocasión, el equipo, todo en contra de nosotros, pero encontramos la manera”.

Los jugadores ingleses cerraron la noche cantando “Wonderwall” de Oasis junto con su afición en uno de los fondos del Azteca, la misma banda cuyos temas la afición mexicana había abucheado horas antes.

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Inglaterra enfrentará a Noruega el 11 de julio en Miami por un pase a semifinales del Mundial 2026.