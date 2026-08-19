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Lilly Téllez celebra cancelación de visa de Andy López Beltrán: “millones de mexicanos festejamos con una sonrisa”

La senadora del PAN lanzó críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, al afirmar que temen a las acciones de las autoridades estadounidenses

Lilly Téllez, senadora del PAN
Lilly Téllez, senadora del PAN
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Lilly Téllez celebró la cancelación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que millones de mexicanos festejaron esta decisión por parte del gobierno de Estados Unidos con una “sonrisa”.

Por medio de un comunicado en su cuenta oficial de X, la senadora del PAN señaló que los familiares de AMLO se creía intocables “porque su papi los dejó robar sin castigo” durante su sexenio al frente del país.

Asimismo, lanzó críticas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y Morena, al afirmar que temen a las acciones de las autoridades estadounidenses tras las últimas disposiciones implementadas contra diversos políticos mexicanos.

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“El Departamento de Justicia y las agencias de seguridad de aquel país han sido un contrapeso ante la tiranía de Morena. Mientras la censora Sheinbaum, Ernestina Godoy y Rosa Isela Rodríguez fueron colocadas por AMLO en los más altos cargos para asegurar impunidad a su pandilla, no contaban con que Estados Unidos los exhibiría por sus delitos”, escribió la funcionaria.

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