El sector manufacturero de Venezuela se desacelera y pierde casi la mitad de sus horas laborales por falta de electricidad

Un hombre conecta cables eléctricos durante un apagón que afecta a Caracas y otras regiones del país, en el barrio de Catia en Caracas, Venezuela. 30 de agosto de 2024. REUTERS/Maxwell Briceno - RC2MQ9AK9278

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El sector manufacturero venezolano sufrió una desaceleración en el segundo trimestre del año, mientras que casi en la mitad de sus horas laborales padeció cortes del suministro eléctrico, según una encuesta publicada por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

En los primeros tres meses del año, Conindustria reportó un crecimiento de 9,9%, cifra que cayó a 6,5% entre mayo y junio. El año pasado en ese mismo lapso la estadística marcó 9,5%. “Registrar un crecimiento del 6,5% frente a las adversidades demuestra la resiliencia de la empresa privada, aunque la desaceleración interanual nos advierte que es urgente alinear las políticas públicas para que el potencial industrial no se frene”, declaró el presidente de Conindustria, Tito López.

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En cuanto a los principales obstáculos que enfrentan para mejorar su desempeño, los empresarios identificaron los excesivos tributos fiscales y parafiscales, las fallas del servicio eléctrico, la inflación y la devaluación, las restricciones en el acceso y movilización de divisas, y la falta de financiamiento.

La institución gremial señala que existen 206 leyes que impiden la expansión de la actividad manufacturera en el país, razón por la cual claman por una “flexibilización regulatoria” que elimine las trabas burocráticas y simplifique los trámites.

A oscuras

El sondeo de Conindustria reveló que de las 488 horas laborales durante el segundo trimestre de 2026, las empresas reportaron 214 sin suministro eléctrico. “Esto significó un 68% más de horas afectadas comparadas con el trimestre pasado”, acotan.

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El estudio indica que en promedio se registraron 57 cortes “no programados” del servicio eléctrico, alrededor de cinco a la semana, lo que representa un 18% más que los contabilizados entre enero y marzo.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez impuso un plan de ahorro de electricidad. EFE/ Miguel Gutiérrez

La entidad más afectada fue el estado Zulia, rico en petróleo y fronterizo con Colombia, que acumuló 333 horas sin luz, seguido por los Andes con 295 horas y la región centroccidental con 263. La capital, por su parte, sumó 82 horas sin fluido eléctrico.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez lanzó un plan de ahorro de electricidad y agua ante la crisis de los servicios públicos que azota a Venezuela desde hace más de una década.

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La iniciativa en cuestión se reduce a aplicar cortes de luz por cinco horas o más en casi todo el país, situación que ha generado protestas en distintas ciudades.

Pequeños

Entre los hallazgos de Conindustria resalta que mientras las industrias grandes y medianas crecieron 8,4% y 5,5%, respectivamente, la pequeña se contrajo 4,7%. “Los números de la pequeña industria exigen atención y oxígeno fiscal de inmediato. Son las pequeñas empresas las que dinamizan el tejido económico regional y necesitan apalancamiento financiero urgente”, expresó López.

En cuanto los aspectos positivos encontrados en esta investigación, subrayan que la utilización de la capacidad instalada alcanzó 51,7%, mejor que el 48,4% del primer trimestre y el 46,1% del segundo trimestre de 2025. A su vez, la remuneración promedio en el sector se ubicó en 541 dólares, “un aumento de 16% con respecto al mismo periodo del año pasado”.

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