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Golpe al narco: CBP incauta 3.5 toneladas de drogas en la frontera con México durante julio

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó 144 intentos de contrabando frustrados durante julio; entre los decomisos hay 250 kilos de fentanilo y 2.3 toneladas de metanfetamina

Agentes de CBP decomisaron más de 3.5 toneladas de narcóticos durante julio en distintos puntos de entrada a Estados Unidos. (X @CBP)
Agentes de CBP decomisaron más de 3.5 toneladas de narcóticos durante julio en distintos puntos de entrada a Estados Unidos. (X @CBP)
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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) decomisó más de 3.5 toneladas de drogas durante julio, como resultado de 144 intentos de contrabando detectados en distintos puntos de entrada a territorio estadounidense.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, los aseguramientos alcanzaron un volumen conjunto de aproximadamente 3 mil 500 kilos de narcóticos, entre los que se encuentran algunas de las principales drogas que son introducidas ilegalmente a Estados Unidos.

El mayor decomiso correspondió a la metanfetamina, con aproximadamente 2 mil 300 kilos asegurados durante las operaciones realizadas a lo largo de la frontera.

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A esta cifra se suman mil 130 kilos de cocaína, 250 kilos de fentanilo y 18 kilos de heroína. En conjunto, las drogas confiscadas fueron valuadas en más de 67 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones de las autoridades estadounidenses.

Los resultados corresponden a 144 intentos de contrabando frustrados por agentes de CBP durante julio, en operaciones efectuadas en diferentes puntos de entrada fronterizos.

El mayor decomiso correspondió a la metanfetamina, con 2 mil 300 kilos asegurados durante las operaciones fronterizas. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
El mayor decomiso correspondió a la metanfetamina, con 2 mil 300 kilos asegurados durante las operaciones fronterizas. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

San Ysidro y Otay Mesa, entre los puntos vigilados

Los decomisos se registraron en distintos cruces fronterizos utilizados para el ingreso legal de personas y mercancías a Estados Unidos. Entre los puntos de entrada donde se realizaron aseguramientos se encuentran San Ysidro, Otay Mesa y Tecate, en California.

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También fueron reportados decomisos en Calexico Este, Calexico Oeste y Andrade, cruces ubicados en la frontera entre México y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses mantienen estos puntos bajo esquemas de inspección y vigilancia para detectar el ingreso de sustancias ilícitas, utilizando revisiones físicas, tecnología de inspección y mecanismos de análisis para identificar posibles cargamentos de narcóticos.

La magnitud de los decomisos reportados durante julio refleja la importancia de los cruces fronterizos en las operaciones para impedir que drogas sean introducidas al mercado estadounidense.

Entre las sustancias aseguradas destaca particularmente el fentanilo, debido a la prioridad que el gobierno de Estados Unidos ha otorgado al combate contra esta droga sintética y las organizaciones criminales dedicadas a su producción, tráfico y distribución.

Los narcóticos decomisados por CBP fueron valuados en más de 67 millones de dólares. Crédito: FGR
Los narcóticos decomisados por CBP fueron valuados en más de 67 millones de dólares. Crédito: FGR

CBP destaca acciones contra el contrabando

Sidney K. Aki, director de Operaciones de Campo de CBP en San Diego, destacó la importancia de las acciones emprendidas por los agentes para impedir el ingreso de drogas a Estados Unidos.

La dependencia estadounidense sostiene que sus operaciones de inspección tienen como uno de sus principales objetivos identificar cargamentos ilícitos antes de que puedan ingresar a territorio estadounidense y continuar hacia otros puntos del país.

Los más de 67 millones de dólares en narcóticos decomisados representan, de acuerdo con las autoridades, un golpe económico para las organizaciones que intentan introducir estas sustancias a través de la frontera.

Los aseguramientos también se producen en un contexto de mayor presión por parte del gobierno estadounidense contra las redes dedicadas al tráfico de drogas, particularmente aquellas relacionadas con fentanilo y metanfetamina.

Además de las acciones de vigilancia en los cruces fronterizos, CBP llamó a la población a colaborar con las autoridades y reportar cualquier actividad que pueda considerarse sospechosa o relacionada con operaciones delictivas.

La dependencia señaló que la participación ciudadana puede contribuir a detectar movimientos vinculados con el contrabando y facilitar las investigaciones de las autoridades encargadas de combatir el tráfico de drogas.

De esta manera, durante julio, los agentes estadounidenses reportaron 144 intentos de contrabando frustrados y el aseguramiento de alrededor de 3.5 toneladas de narcóticos, entre ellos fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

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