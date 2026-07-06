Liam Gallagher reacciona al triunfo de Inglaterra y eliminación de México del Mundial 2026

Liam Gallagher from the British rock band Oasis, performs during their Oasis Live '25 Tour at the Rose Bowl Stadium in Pasadena, California, U.S., September 6, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

El vocalista de Oasis no tardó en aparecer en X después del pitazo final del partido entre México e Inglaterra, disputado este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. Con el marcador 3-2 a favor del conjunto inglés, Liam Gallagher tomó su cuenta para festejar y, de paso, responder a un video que ya circulaba en redes sociales.

El músico dedicó su primer mensaje al delantero de la selección inglesa: “Es un trabajo duro cantando Harry Kane. Vamos, Inglaterra. Vamos, Wonderwall”, escribió, mezclando el festejo deportivo con una referencia directa al tema más reconocido de su banda.

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Wonderwall sonó en el Azteca y la afición respondió con silbidos

Liam Gallagher cerró el ciclo celebrando el 3-2 que eliminó al Tri del Mundial 2026. (@liamgallagher)

Mientras el partido terminaba, en redes sociales comenzó a viralizarse un video grabado dentro del estadio. En las imágenes se escucha una de las canciones más populares de Oasis a través del sistema de sonido del recinto, y se aprecia cómo una parte de la afición mexicana reaccionó con abucheos en cuanto arrancó el tema.

El clip llegó hasta Gallagher a través de un internauta que lo mencionó directamente en X. La respuesta del cantante fue breve y sin rodeos: “Eso es infantil”, escribió.

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El pronóstico que encendió la polémica días antes del partido

Con un mensaje en X dedicado a Harry Kane y una respuesta directa a los abucheos que recibió Oasis en el Azteca, el cantante británico puso punto final a la disputa que sostuvo con la afición mexicana durante días. (@liamgallagher)

La historia entre Gallagher y la afición mexicana había comenzado varios días antes del encuentro. El cantante respondió en X la pregunta de un usuario sobre su pronóstico para el partido y fue directo: “Creo que venceremos a México 5-0”. La frase se propagó en cuestión de horas y desató una avalancha de memes, burlas y respuestas desde México.

Fher Olvera, vocalista de Maná, grabó un video envuelto en una bandera de México y lo publicó con un mensaje que resumía el sentir de miles de aficionados: “El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0, a ver, no manches, ubícate wey, ¿5-0? Cálmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va”.

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La réplica más ingeniosa llegó de un usuario anónimo que le lanzó a Gallagher un video de Juan Gabriel interpretando Hasta que te conocí en el Palacio de Bellas Artes, con el texto: “Juan Gabriel podría haber hecho Wonderwall con los ojos cerrados, pero Oasis jamás podría hacer esto”. Gallagher, lejos de molestarse, respondió: “Lo canto en la ducha, lo primero que hago todas las mañanas”.

Un aficionado de México reacciona mientras ve el partido en una pantalla gigante en Ciudad de México. REUTERS/Luis Cortes

El hilo se extendió durante horas y el cantante respondió uno a uno a los usuarios que lo confrontaron. Cuando alguien lo amenazó con boicotear sus conciertos en México, Gallagher no cedió: “Dices eso ahora, pero en cuanto anunciemos el show la próxima semana vas a estar corriendo como pollo sin cabeza tratando de conseguir un boleto. Deja de hacerte el duro”.

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Una internauta lo retó a ir a la Ciudad de México a ver el partido junto a la afición local. Gallagher respondió con tres palabras: “Voy en camino”. Y cuando otro usuario le preguntó cómo festejaría una victoria inglesa, el músico fue claro: “Voy a estar aquí dándoles a todos mis hermanos y hermanas mexicanos una buena dosis de carrilla”.

El partido terminó con un marcador de 3-2 que eliminó a México del Mundial 2026 en la ronda de octavos de final. Gallagher había pronosticado una goleada de 5-0; el resultado fue otro, pero la victoria inglesa le alcanzó para cobrar la apuesta que había hecho públicamente frente a miles de aficionados mexicanos en X.

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