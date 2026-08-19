‘Spider-Man: Un nuevo día’ alcanza el octavo puesto histórico de la taquilla

(Sony Pictures)

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Spider-Man: Un nuevo día, protagonizada por Tom Holland, superó los 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial durante su tercera semana en cines. La película de Marvel Studios y Disney acumula 2.021.832.000 dólares, se mantiene en el primer puesto global y ya es la entrega de Spider-Man con mayor recaudación de la historia.

Un récord alcanzado en tres semanas

Según los datos publicados por Box Office Mojo, la nueva película del Hombre Araña se convirtió en la octava producción cinematográfica que logra superar los 2.000 millones de dólares. El grupo es mucho más reducido que el de los títulos que cruzaron los 1.000 millones: apenas 65 películas alcanzaron esa primera barrera en la historia del cine.

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El ritmo de recaudación también distingue a la película. Spider-Man: Un nuevo día necesitó tres semanas para ingresar al club de los 2.000 millones, el segundo mejor registro conocido. La única producción que llegó más rápido fue Avengers: Endgame, que alcanzó la cifra en 11 días.

El desempeño le permitió superar a Spider-Man: Sin camino a casa y convertirse en la película más taquillera de la franquicia. También pasó a ser el largometraje protagonizado por un superhéroe individual con mayores ingresos en salas. Su permanencia en el primer lugar durante la tercera semana indica que todavía conserva margen para sumar varios millones antes de terminar su recorrido comercial.

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Las cifras adquieren otra dimensión por el tiempo transcurrido desde el último estreno estadounidense que atravesó esa barrera. Habían pasado tres años y medio desde que Avatar: El sentido del agua superó los 2.000 millones. Spider-Man: Un nuevo día terminó con ese período y lo hizo cuando todavía queda buena parte de agosto, un tramo del calendario sin grandes competidores señalados por las fuentes.

La carrera por subir en la lista histórica

Con 2.021 millones de dólares, Spider-Man: Un nuevo día ocupa actualmente el octavo puesto entre las películas más taquilleras de todos los tiempos. Sus próximos objetivos están cerca: Avengers: Infinity War registra 2.052 millones, mientras que Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza suma 2.071 millones.

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La diferencia es de alrededor de 31 millones respecto de Avengers: Infinity War y de 50 millones frente al episodio de Star Wars. Si mantiene ingresos diarios de decenas de millones, la producción podría superar ambas películas y alcanzar el sexto lugar histórico.

El salto siguiente es bastante mayor. Titanic, ubicada en el quinto puesto, tiene una recaudación aproximada de 2.264 millones de dólares. Para alcanzarla, Spider-Man: Un nuevo día tendría que sumar más de 240 millones a su total actual. Esa distancia explica por qué su ascenso inmediato parece posible, mientras que entrar en los primeros cinco lugares dependerá de cuánto tiempo conserve público en las salas.

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También surgieron proyecciones sobre una eventual llegada a los 3.000 millones de dólares, una cifra que ninguna película ha alcanzado. Por ahora, los datos disponibles no permiten sostener ese escenario: todavía faltan casi 1.000 millones y el desempeño de las próximas semanas será decisivo. Otro objetivo mencionado es superar los 1.000 millones únicamente en Estados Unidos, algo que tampoco tiene precedentes en la taquilla cinematográfica.

En la categoría de películas basadas en cómics, Spider-Man: Un nuevo día aún tiene por delante a Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. La primera está al alcance de su recaudación actual, pero Endgame conserva una ventaja mucho más amplia.

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Cast member Tom Holland attends the world premiere for the film Spider-Man: Brand New Day in Los Angeles, California, U.S., July 27, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

El impacto para Tom Holland y los próximos estrenos

El resultado llega mientras continúa la incertidumbre sobre cuánto tiempo seguirá Tom Holland interpretando a Peter Parker. Aunque no existe una confirmación sobre su permanencia después de esta película, una recaudación superior a los 2.000 millones aumenta el incentivo comercial de Marvel Studios y Disney para mantenerlo en el papel.

El éxito también antecede al próximo gran estreno compartido de Marvel, Avengers: Doomsday. Las fuentes señalan que la película registra una preventa fuerte, aunque todavía no se difundieron cifras concretas que permitan compararla con Spider-Man: Un nuevo día o con anteriores entregas de los Avengers.

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La cartelera de julio de 2026 produjo otro resultado relevante. La Odisea, la película épica dirigida por Christopher Nolan, acumula 1.290 millones de dólares. Esa recaudación la ubica en el puesto 29 de la clasificación histórica mundial.