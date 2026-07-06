Harry Kane se queda sin voz tras el México vs Inglaterra en el Azteca y las redes no perdonan: “Es Chabelo”

La voz rasgada de Harry Kane tras el partido de México en el Estadio Azteca causó una ola de reacciones en redes sociales. (FOTOS: Cuartoscuro)

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, terminó el partido del domingo en el Estadio Azteca prácticamente afónico, con la voz tan deteriorada que las redes sociales no tardaron en hacerle burla y compararlo con Mickey Mouse y Chabelo.

El delantero inglés había estado cantando con la afición inglesa en uno de los fondos del recinto tras el triunfo 3-2 sobre México en los octavos de final del Mundial 2026.

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Kane anotó el tercer gol inglés de penal al 60′, su sexto en el torneo, con el que igualó al alemán Gerard Müller en 14 goles totales en Mundiales. Después fue a consolar a algunos jugadores mexicanos, entre ellos a Raúl Jiménez, a quien le dio un abrazo en la cancha.

La entrevista que concedió a la BBC Sport con la voz completamente tomada se volvió viral de inmediato. “No puedo hablar, perdí la voz. Estaba cantando con el público”, dijo Kane al micrófono.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Harry Kane and Declan Rice celebrate after the match REUTERS/Paul Childs

“Fue un partido de locos, hoy todo estaba en nuestra contra, pero encontramos la manera de salir adelante”, agregó el delantero del Bayern de Múnich.

El Azteca llevó a Kane al límite

Kane reconoció que Inglaterra tuvo que sobreponerse a todo en el Azteca. El equipo jugó más de 45 minutos con diez jugadores tras la expulsión de Jarell Quansah al 54′ por una plancha sobre Jesús Gallardo, a la altitud de la Ciudad de México y ante 80,000 aficionados que arroparon al Tri desde el primer minuto.

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El capitán inglés también se mostró inconforme con el penal que le cobraron por una falta sobre Brian Gutiérrez, que Jiménez convirtió al 69′ para el 3-2. “Creo que llegué primero al balón. El árbitro pitó mucho en nuestra contra, aunque al final no importó, así que estoy contento”, dijo.

Kane asistió a Jude Bellingham en el primero de sus dos goles, anotados en apenas 98 segundos entre el 36′ y el 38′. Bellingham también despejó sobre la línea cuando César Montes parecía empatar antes del descanso. “Fue un partido de locos”, repitió Kane, ya sin voz para más explicaciones.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Harry Kane and Marc Guehi celebrate after the match REUTERS/Raquel Cunha

Sobre la afición inglesa que viajó al Azteca, el capitán fue directo: “Un apoyo increíble, asombroso. Me quedo sin palabras”.

“El espíritu de Chabelo se apoderó de Kane”: las burlas en redes

La entrevista de Kane con la voz de Mickey Mouse desató una avalancha de comentarios en redes sociales. Los internautas mexicanos, a pesar de la eliminación, encontraron en la voz del capitán inglés un motivo para reírse:

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“¡Una de las mejores entrevistas post-partido que jamás verás! Descansa, Harry.”

“O sea, todavía de que nos saca del Mundial también quiere copiarle a Lolita Ayala.”

“Esto pasará a la historia como la entrevista post-partido más divertida de todos los tiempos.”

“El espíritu de Chabelo se apoderó de Harry Kane tras el partido con México. Perdimos, pero no se fue ileso.”

“Las pibas: me gustan los chicos con voz gruesa. Mi voz cuando grabo audios...”

“Harry Kane ya no podía ni con su alma, es la mejor entrevista de la historia.”

“Tiene la voz de Mickey Mouse.”

“Así de exigente fue el partido para Inglaterra. Al terminar, Kane apenas podía hablar. México lo llevó al límite.”

“El Azteca no perdona: Kane ganó el partido, pero perdió la voz.”

Con este triunfo, Inglaterra avanza a cuartos de final y enfrentará a Noruega el 11 de julio en Miami.