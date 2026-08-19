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Israel ordenó una investigación penal por la muerte de la niña Hind Rajab en Gaza

El ejército admitió fallas en la coordinación de la ambulancia enviada a rescatarla y también abrió una causa penal por el asesinato de 15 palestinos, entre ellos socorristas, en marzo de 2025

Personas sostienen una fotografía de Hind Rajab en la alfombra roja durante el estreno de "La voz de Hind Rajab" en el Festival de Venecia, la película nominada al Oscar sobre su muerte (REUTERS/Yara Nardi)
Personas sostienen una fotografía de Hind Rajab en la alfombra roja durante el estreno de "La voz de Hind Rajab" en el Festival de Venecia, la película nominada al Oscar sobre su muerte (REUTERS/Yara Nardi)
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El ejército israelí informó este miércoles que ordenó una investigación penal sobre la muerte, en 2024, de la niña de cinco años Hind Rajab, en Gaza, un caso que generó indignación internacional después de que se difundiera una desgarradora grabación de sus últimas palabras.

El cuerpo de Hind fue recuperado de un auto acribillado a balazos en Ciudad de Gaza, días después de que se supiera por última vez de ella tras una desesperada llamada telefónica de varias horas a la Media Luna Roja Palestina, el 29 de enero de 2024.

“Tras revisar los hallazgos y debido a presuntas fallas en la coordinación del movimiento de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina, se decidió iniciar una investigación penal del incidente por parte de la División de Investigaciones Criminales de la Policía Militar”, indicó el ejército este miércoles.

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Junto con el caso de Hind Rajab, el ejército publicó revisiones sobre otros cuatro incidentes de alto perfil en Gaza, y dijo que también estaba abriendo una investigación penal por el asesinato, en 2025, de 15 palestinos, entre ellos personal médico y humanitario.

Hind Rajab había realizado la llamada de emergencia después de que el auto de su familia recibiera disparos durante un intento de huir de Ciudad de Gaza, en medio de un avance israelí en el norte del territorio palestino.

Un auto destruido donde fue hallado el cuerpo de Hind Rajab, junto a los de cinco familiares, en Ciudad de Gaza; también murieron los dos socorristas que fueron a rescatarla (REUTERS/Stringer)
Un auto destruido donde fue hallado el cuerpo de Hind Rajab, junto a los de cinco familiares, en Ciudad de Gaza; también murieron los dos socorristas que fueron a rescatarla (REUTERS/Stringer)

Su cuerpo finalmente fue recuperado junto con los de seis familiares y dos socorristas de la Media Luna Roja enviados a buscarla.

Su muerte generó indignación internacional y reclamos por una investigación independiente, y las grabaciones originales de su llamada de emergencia fueron incorporadas en la película nominada al Oscar “The Voice of Hind Rajab”.

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El ejército israelí dijo este miércoles que su revisión del incidente indicó que las tropas “dispararon contra un vehículo que se acercaba a ellas, circulando de forma contraria al aviso previo” que se había dado a los residentes de la zona.

“Como resultado del disparo, cinco de los pasajeros del vehículo murieron, y dos sobrevivieron: Hind Rajab y su prima Layan Hamada”, indicó.

Los restos de la ambulancia enviada a rescatar a Hind Rajab, cuyos dos paramédicos murieron alcanzados por un proyectil al llegar al lugar del incidente (REUTERS/Stringer/Archivo)
Los restos de la ambulancia enviada a rescatar a Hind Rajab, cuyos dos paramédicos murieron alcanzados por un proyectil al llegar al lugar del incidente (REUTERS/Stringer/Archivo)

El ejército señaló que, tras la llamada telefónica de Rajab y Hamada a las autoridades de rescate, se había coordinado el movimiento de una ambulancia de la Media Luna Roja Palestina para evacuar a las víctimas.

“Sin embargo, según las denuncias presentadas, al llegar la ambulancia al lugar del incidente, se disparó un proyectil hacia ella, lo que provocó la muerte de los dos paramédicos que viajaban en su interior”, agregó.

Las muertes de personal médico en 2025

El ejército indicó que no se iniciarían investigaciones penales sobre los otros tres incidentes que revisó, vinculados a la muerte de empleados de World Central Kitchen y de Médicos Sin Fronteras (MSF), ambos casos que también generaron un fuerte escrutinio internacional.

El ejército señaló que también había ordenado una investigación penal por la muerte de 15 palestinos, incluido personal médico, después de que se dispararan tiros contra sus ambulancias en el sur de Gaza, en marzo de 2025, en otro incidente que provocó una condena internacional.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) había informado en su momento que un equipo de primeros auxilios fue abatido por fuerzas israelíes el 23 de marzo, y que otros equipos de emergencia y ayuda humanitaria fueron atacados uno tras otro durante varias horas mientras buscaban a sus colegas desaparecidos.

Palestinos lloran a los socorristas muertos bajo fuego israelí durante una misión de rescate, en el hospital Nasser de Jan Yunis; el ejército también abrió una causa penal por ese ataque (REUTERS/Hatem Khaled/Archivo)
Palestinos lloran a los socorristas muertos bajo fuego israelí durante una misión de rescate, en el hospital Nasser de Jan Yunis; el ejército también abrió una causa penal por ese ataque (REUTERS/Hatem Khaled/Archivo)

Entre los muertos había ocho trabajadores de la Media Luna Roja, seis miembros de la agencia de defensa civil de Gaza y un empleado de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

Los cuerpos fueron encontrados enterrados cerca de la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza, en lo que OCHA describió como una fosa común.

“El 23 de marzo de 2025 se produjeron tres incidentes de disparos contra distintos vehículos de rescate, incluidos un camión de bomberos, ambulancias y un vehículo de la ONU, durante una emboscada llevada a cabo por tropas de las FDI contra operativos de la organización terrorista Hamás”, indicó el ejército.

Señaló que 15 palestinos murieron, incluido personal médico y paramédicos, y afirmó que “seis de los muertos fueron identificados como pertenecientes a Hamas”.

Indicó que las tropas decidieron entonces “aplastar los vehículos y cubrir los cuerpos con una malla metálica”.

“Tras revisar los hallazgos, y habiendo determinado que los disparos realizados durante el incidente generan una sospecha razonable de conducta criminal, se decidió iniciar una investigación penal del incidente”, concluyó.

(Con información de AFP)

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