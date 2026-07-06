¿Qué le pasó a Santiago Giménez? El mexicano fue trasladado en ambulancia al hospital tras duelo contra Inglaterra

CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- Santiago Giménez se lesiona en el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Inglaterra correspondiente a la fase de 8vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El delantero Santiago Giménez fue trasladado en ambulancia a un hospital del sur de la Ciudad de México al término del partido del domingo entre México e Inglaterra, confirmó el entrenador Javier Aguirre en conferencia de prensa.

El jugador del AC Milan sufrió una severa torsión en el tobillo derecho en los minutos finales del encuentro y tuvo que abandonar la cancha con ayuda del cuerpo médico.

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Las primeras imágenes captadas por las cámaras de Azteca Deportes mostraron a Giménez de pie con apoyo del equipo médico al término del partido, lo que se interpretó como una señal preliminarmente positiva. El cuerpo médico del Tri determinó el traslado inmediato ante el preocupante estado de la articulación.

Los primeros reportes indican que, además de una posible fractura, existe temor de que la lesión involucre daño en los ligamentos, lo que agravaría el tiempo de recuperación, de acuerdo con TUDN. Giménez se realizará pruebas médicas para conocer la gravedad exacta del daño.

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La lesión ocurrió en los minutos finales del 3-2 ante Inglaterra

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Santiago Gimenez during the match REUTERS/Raquel Cunha

En una disputa por el balón en la línea de fondo, Giménez dio un mal paso que provocó la torsión en su tobillo derecho. Las imágenes de la transmisión oficial de la FIFA mostraron en cámara lenta cómo la articulación se dobló de forma dramática. El delantero no pudo continuar y abandonó el terreno de juego prácticamente arrastrándose para no hacer perder a la Selección Mexicana una oportunidad de gol.

El partido ya estaba definido en ese momento. México caía 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, con un doblete de Jude Bellingham en 98 segundos y un penal de Harry Kane al 60′. Julián Quiñones y Raúl Jiménez habían descontado para el Tri, pero no alcanzó para revertir el marcador.

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La lesión de Giménez sumó un golpe más a una noche que ya era dolorosa para la selección mexicana. Fue la tercera derrota del Tri en juego oficial dentro del Estadio Azteca y la eliminación llegó ante 80,000 aficionados que habían arropado al equipo con la ilusión de la frase viral “¿Y si sí?”.

Un Mundial sin goles y con el futuro en el aire

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Santiago Gimenez reacts REUTERS/Daniel Becerril

La lesión llega en un momento delicado para Giménez también en lo individual. El delantero terminó el torneo sin anotar goles ni registrar asistencias en sus participaciones con el Tri, aunque recibió reconocimiento por su actuación ante Ecuador en la fase de grupos, donde contribuyó a la expulsión del defensor Piero Hincapié.

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Su futuro en los clubes también genera incertidumbre. Antes del Mundial, diversos medios reportaron un supuesto interés del Porto por el jugador, versión que el periodista Fabrizio Romano desmintió en su programa italiano.

La otra opción sobre la mesa es el Orlando City de la MLS, cuyo interés en el delantero mexicano sería real según fuentes cercanas a su entorno, aunque no se han revelado cifras ni términos concretos del posible contrato.

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Hasta el cierre de esta nota no se había emitido parte médico oficial para dar un avance del estado de salud del jugador.

La de Giménez no fue la única lesión de la noche. Del lado inglés, el mediocampista Jordan Henderson terminó en camilla tras caer sobre las vallas publicitarias durante los festejos del triunfo.

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El entrenador Thomas Tuchel confirmó la gravedad: “Me siento muy triste porque se lastimó la muñeca, es una lesión seria”. El capitán Harry Kane fue más cauto: “Simplemente se cayó ahí, creo que está bien, algo que tiene que ver con el brazo”.