El gesto de Bellingham con Gilberto Mora: lo consoló y le pidió su camiseta tras eliminación de México del Mundial 2026

Jude Bellingham y Gilberto Mora tuvieron un emotivo momento al término del México vs Inglaterra. (AFP/Captura de pantalla)

Al pitido final del 3-2, cuando Gilberto Mora caminaba llorando hacia el túnel del Estadio Azteca, Jude Bellingham lo alcanzó, lo abrazó y le pidió su camiseta. El mediocampista del Real Madrid, autor del doblete que eliminó a México del Mundial 2026, buscó al juvenil de 17 años entre la multitud de jugadores para dedicarle palabras de aliento.

Las cámaras de televisión captaron el momento en que Bellingham le dio su camisa al mexicano, mientras le decía a Mora: “La tuya también”, en referencia al intercambio de jerseys. Mora, según reportaron medios, parecía no creer que alguien de la talla de Bellingham le hiciera semejante petición.

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El gesto no pasó desapercibido. Las redes sociales lo viralizaron de inmediato y la pregunta que se repitió entre los aficionados fue la misma: ¿lo quiere en el Real Madrid?

Bellingham recorrió la cancha para consolar a los mexicanos

Jude Bellingham y Gilberto Mora intercambiaron camisas al término del partido. (Capturas de pantalla)

Antes de abandonar el Azteca, Bellingham dio la mano a cada uno de los jugadores del Tricolor. No fue el único inglés en hacerlo: el capitán Harry Kane también se detuvo para abrazar a Raúl Jiménez, quien había anotado el 3-2 desde el punto penal al 69′.

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Con Mora, el encuentro fue más prolongado. Bellingham lo consoló mientras el juvenil lloraba, platicaron por un momento y el inglés se mostró sonriente durante todo el intercambio, según describieron medios. La imagen de los dos —uno con 23 años y el otro con 17, uno eliminando al otro en su propio estadio— circuló en todas las plataformas.

Jude Bellingham y Gilberto Mora intercambiaron camisas al término del partido. (Capturas de pantalla)

Mora debutó en un Mundial con apenas 17 años y fue uno de los futbolistas más destacados del equipo de Javier Aguirre a lo largo de todo el torneo, no solo en el partido ante Inglaterra. El canterano de Xolos de Tijuana se midió ante algunas de las mejores selecciones del mundo y varios clubes enormes ya siguen su pista.

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México nunca había perdido en sus diez participaciones mundialistas en casa. La racha de imbatibilidad del Tri en este torneo llegó a 396 minutos antes de que Bellingham la rompiera al 36′. El Azteca, que solo había visto dos derrotas del equipo local en 89 partidos oficiales, fue testigo este domingo de la tercera.

Bellingham elogió al Tri y habló en español sobre el Azteca

En zona mixta, Bellingham se detuvo ante los micrófonos y habló en español. “El ambiente era magnífico, los fanáticos de México increíbles y también los de Inglaterra. Fue una noche inolvidable”, dijo. Sobre el estadio, agregó: “Este país tiene cultura de futbol, es magnífico. La recepción que nos dieron desde el aterrizaje, aunque era hostil por ser visitantes, era maravilloso”.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El inglés Jude Bellingham celebra tras marcar el primer gol. REUTERS/Eloisa Sánchez IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

En entrevista con la BBC Sport, el jugador madridista amplió sus elogios. “Es increíble ver a un país tan volcado hacia su selección”, afirmó. Y recordó el momento en que México descontó al 2-1 con el gol de Julián Quiñones al 42′: “Cuando cayó el 2-1 de ellos, sentí que el estadio colapsaba sobre nosotros”.

Bellingham reconoció a Erik Lira con nombre propio en español. “Increíble. Ese mediocampista corre mucho, muy fuerte... juegan con mucho corazón. Es un placer jugar aquí”, declaró. Sobre las aspiraciones de Inglaterra en el torneo, fue cauteloso: “Vamos paso a paso. Contra México fue un partido muy difícil y en cuatro días otra vez contra Noruega, otra vez difícil, otra vez con calor”.

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El mediocampista del Real Madrid anotó al 36′ con una palomita tras centro de Bukayo Saka y marcó de nuevo dos minutos después para el 2-0, con ambos goles en apenas 98 segundos. Fue el primer doblete de su carrera con Inglaterra y sus goles cuarto y quinto en el torneo. Inglaterra también tuvo que jugar más de 45 minutos con diez jugadores tras la expulsión de Jarell Quansah al 54′ por una plancha sobre Jesús Gallardo.

“La atmósfera aquí es la más increíble en la que he jugado con Inglaterra, no tengo dudas”, dijo Bellingham sobre el Azteca.

Inglaterra enfrentará a Noruega el 11 de julio en Miami por un pase a semifinales del Mundial 2026.