Reportan que Miguel Borja estaría cerca de llegar al América para el Apertura 2026

El futuro de Miguel Borja parece cada vez más cerca de definirse en el fútbol mexicano. Las negociaciones entre Club América y Al Wasl han avanzado de manera significativa - crédito @AlWaslSC/X

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El futuro de Miguel Borja parece cada vez más cerca de definirse en el fútbol mexicano. Las negociaciones entre Club América y Al Wasl han avanzado de manera significativa en las últimas horas, según reportes de periodistas especializados en el mercado de fichajes como Pipe Sierra y César Luis Merlo.

Directivos del América han priorizado la contratación de un delantero con experiencia internacional para reforzar el plantel de cara a los próximos compromisos oficiales. El acuerdo con el club emiratí se encuentra en la fase decisiva: el objetivo es comprar el pase del atacante colombiano y asegurarle un contrato por varias temporadas.

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“Negociaciones avanzadas entre el Club América y Miguel Ángel Borja (33). El delantero colombiano es la prioridad para el conjunto mexicano”, escribió Pipe Sierra.

Directivos del América han priorizado la contratación de un delantero con experiencia internacional para reforzar el plantel de cara a los próximos compromisos oficiales (captura de pantalla)

La campaña anterior, Borja casi se incorporó a Cruz Azul. El delantero llegó a practicar en las instalaciones de La Noria, pero al no lograrse la liberación oportuna de una plaza de extranjero para su registro, finalmente partió al fútbol árabe con el Al Wasl.

Miguel Borja vivirá su primera experiencia en el fútbol mexicano - crédito X/River Plate

Perfil de Miguel Borja

Miguel Ángel Borja Hernández acumula una experiencia amplia con la selección de Colombia, participando en competencias de primer nivel como la Copa Mundial Rusia 2018, la Copa América Brasil 2021 y el certamen continental realizado en Estados Unidos en 2024. Esta trayectoria internacional respalda su posición como uno de los delanteros más reconocidos de la escuadra ‘Cafetera’.

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A lo largo de su carrera, el colombiano ha sido parte de distintos clubes en Sudamérica y Medio Oriente, consolidando un perfil que combina potencia y destreza dentro del área. Su desempeño con la Selección Colombiana ha sido consistente, lo que le ha permitido mantenerse entre las opciones preferidas para los compromisos más exigentes del calendario internacional.

Miguel Ángel Borja, presentado en Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, donde usará el dorsal nueve - crédito Al Wasl

Borja nació el 26 de enero de 1993 en Tierralta, Colombia. Actualmente tiene 33 años y se desempeña principalmente como delantero centro, destacando por su juego con el perfil derecho. Su recorrido en clubes inicia en Cúcuta Deportivo y continúa por equipos como Cortuluá, La Equidad, Livorno de Italia, Olimpo, Santa Fe, Atlético Nacional, Palmeiras, Junior de Barranquilla, River Plate y Al Wasl.

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América apuesta por un jugador de jerarquía entre jóvenes canteranos

La directiva de América ha decidido reforzar su plantel con la experiencia de Miguel Borja, alineándose con la visión de su entrenador, Guillermo Almada, quien prioriza el desarrollo de los jóvenes surgidos de la cantera. Esta estrategia busca equilibrar la presencia de futbolistas consolidados con el crecimiento de los talentos nacionales.

El técnico uruguayo ha sostenido una política clara desde su arribo: mantener una base sólida de jugadores mexicanos y canteranos. Bajo esta consigna, el club ha visto debutar y consolidarse a nuevas figuras, como Alejandro “Coco” Cárdenas, quien ya se estrenó como goleador en la máxima categoría.

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