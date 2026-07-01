México

Apnea del sueño en adultos mayores: por qué la ciencia lo vincula al riesgo cardiovascular

Más de una cuarta parte de los adultos mexicanos tiene alta probabilidad de padecer apnea del sueño, un trastorno que el corazón resiente cada noche

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Ilustración en acuarela: Hombre mayor durmiendo en un sillón con gafas en la camisa, periódico en el regazo y taza de té con panecillos en mesa auxiliar.
La apnea del sueño es el trastorno respiratorio del sueño más frecuente tanto en hombres como en mujeres, de acuerdo con la Gaceta Médica de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas duermen sin saber que cada noche su cuerpo libra una batalla silenciosa.

La apnea obstructiva del sueño detiene la respiración en episodios repetidos mientras el organismo descansa, o intenta hacerlo.

En México, 27.3% de los hombres y 22.5% de las mujeres tienen alta probabilidad de padecerla, de acuerdo con datos publicados en la Gaceta Médica de México.

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Representación visual de una persona durmiendo tranquilamente en una cama, conectada por líneas de luz a un detallado modelo anatómico de corazón humano con vasos sanguíneos.
Los síntomas de la apnea en personas mayores se confunden con frecuencia con los efectos normales del envejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En adultos mayores, las consecuencias no se quedan en el mal descanso. La apnea se vuelve más frecuente con la edad.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) advierte en un comunicado que en este grupo el trastorno se agrava porque el tono muscular de la vía aérea disminuye con los años.

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Persona mayor en la cama con expresión preocupada y despierta. En la mesita de noche hay medicinas, un vaso de agua y un reloj digital que marca las 3:47 AM.
La apnea obstructiva del sueño se caracteriza por episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los patrones de sueño se fragmentan con mayor facilidad y las enfermedades crónicas preexistentes amplifican cada episodio.

El resultado: episodios repetidos sin oxígeno que el corazón acumula cada noche.

La privación de oxígeno es el mecanismo que daña al corazón

Cada vez que la vía aérea se obstruye, los niveles de oxígeno en sangre caen.

El cerebro detecta la caída, activa una respuesta de emergencia y el cuerpo despierta —a veces sin que la persona lo note— para retomar la respiración. Este ciclo puede repetirse decenas o cientos de veces por noche.

Ilustración 3D de un corazón humano dentro de un torso transparente, mostrando arterias con placas de colesterol. Gráficos de ADN y alimentos rodean el órgano.
En México, 27.3% de los hombres y 22.5% de las mujeres tienen alta probabilidad de padecer apnea obstructiva del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio respaldado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), publicado en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, identificó la carga hipóxica (la reducción acumulada de oxígeno durante el sueño) como el principal mecanismo que explica el daño cardiovascular.

Los investigadores analizaron datos de más de 4,500 adultos de mediana edad y mayores: por cada medida de reducción de oxígeno, el riesgo de sufrir un evento cardiovascular primario aumentó 45%.

Ilustración de una cardióloga rubia señalando un modelo 3D del corazón en un monitor a un paciente anciano en una consulta médica.
En adultos mayores, el tono muscular de la vía aérea disminuye con los años, lo que agrava los episodios de apnea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo estudio encontró que la obstrucción de la vía aérea explica 38% del riesgo cardiovascular observado.

La obesidad abdominal o la función pulmonar reducida no explicaban esa proporción, lo que hace de la apnea un factor independiente y específico.

En adultos mayores, el riesgo se traduce en mortalidad

La gravedad de este problema en la población de la tercera edad quedó en evidencia tras un estudio publicado en la revista científica JAMA Network Open.

La investigación realizó un seguimiento a casi 890,000 adultos mayores bajo el sistema de salud pública de Estados Unidos diagnosticados con apnea obstructiva del sueño.

El uso de la terapia de presión positiva en la vía aérea (PAP) demostró un impacto directo en la supervivencia de los pacientes.

Adulto mayor con cabello canoso recostado en cama durante la noche, con los ojos cerrados y una mano sobre su pecho. Hay una lámpara y una ventana al fondo.
Las enfermedades crónicas preexistentes amplifican cada episodio de apnea en adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes iniciaron este tratamiento registraron un 47% menos de mortalidad por todas las causas, en comparación directa con aquellas personas que no recibieron ninguna intervención médica.

Además de prolongar la vida, este método redujo de forma significativa las complicaciones en el corazón.

Los pacientes tratados presentaron un 10% menos de riesgo de sufrir eventos cardiovasculares mayores, como la insuficiencia cardíaca y el ictus.

Hombre adulto mayor con camisa azul agarrándose el pecho, con un corazón rojo resaltado en el lugar del corazón.
El riesgo de eventos cardiovasculares adversos —infarto, insuficiencia cardíaca e ictus— se redujo 10% en adultos mayores que recibieron tratamiento para la apnea, según JAMA Network Open. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México el riesgo crece con la edad, el índice de masa corporal y vivir en zona urbana, según el estudio publicado en la Gaceta Médica de México por investigadores de la UNAM.

En mujeres mayores de 50 años con circunferencia de cuello superior a 41 centímetros, la probabilidad de presentar fatiga, somnolencia diurna y trastornos respiratorios del sueño se triplica.

El diagnóstico llega tarde o no llega

El Inapam señala que la apnea en adultos mayores se subdiagnostica con frecuencia porque sus síntomas se confunden con el envejecimiento normal.

Entre los síntomas más comunes se encuentran cansancio, somnolencia y dificultad para concentrarse.

Ilustración plana de una adulta mayor durmiendo de lado sobre un colchón con diseños de relojes, el cual se desintegra en la parte inferior. El fondo es un degradado violeta con estrellas borrosas.
El riesgo de apnea obstructiva del sueño en México aumenta con la edad, el índice de masa corporal y vivir en zona urbana, según datos de la Gaceta Médica de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de JAMA Network Open muestra que solo el 32.6% de los adultos mayores con apnea diagnosticada inició alguna forma de tratamiento.

Entre quienes sí lo hicieron, la reducción de riesgo fue consistente para infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca e ictus por separado.

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