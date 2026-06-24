México

Pensiones del Bienestar 2026: qué debes hacer si se te pasó la fecha de registro por apellido

El registro para las Pensiones Bienestar 2026 tiene fecha límite y aún hay tiempo de sumarse aunque ya se haya pasado el día asignado por apellido

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Mujer adulta mayor sentada en un sillón, sonríe y sostiene un documento 'Pensión Mujeres Bienestar' y una tarjeta. Estante con fotos, planta y ventana luminosa al fondo.
La Secretaría de Bienestar abrió en junio de 2026 un nuevo periodo de registro para las Pensiones Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de México abrió entre el 22 y el 28 de junio de 2026 un nuevo periodo de registro para la Pensión de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Ambos programas entregan apoyos económicos directos a mexicanas y mexicanos que cumplen requisitos de edad y nacionalidad, y el plazo para incorporarse al padrón cierra este domingo.

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El calendario de registro asigna un día específico según la letra inicial del primer apellido.

Dibujo en tono rojizo de pareja de adultos mayores tomados de la mano, sonriendo. Billetes de 1000 pesos caen. Fondo con logos "GOBIERNO DE MÉXICO" y "Banco del Bienestar".
El día de registro depende de la letra inicial del primer apellido de la solicitante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes no pudieron acudir en la fecha que les correspondía tienen aún una oportunidad antes de que cierre la convocatoria.

Pensión de Adultos Mayores: en qué consiste el programa

La Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, a través de su portal oficial Programas para el Bienestar, informó mediante un comunicado que la Pensión de las Personas Adultas Mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años en adelante.

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El apoyo en 2026 es de 6 mil 400 pesos mexicanos bimestrales, lo que equivale a 38 mil 400 pesos mexicanos al año, depositados directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar.

Mujer con chaleco guinda asiste a anciano con bastón en módulo de registro. Ella señala un documento sobre mesa verde; él lo mira con expresión preocupada.
La Pensión de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos mexicanos cada dos meses a mexicanas y mexicanos de 65 años en adelante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa no exige historial laboral ni años cotizados en ningún sistema de seguridad social.

Basta acreditar la edad, la nacionalidad mexicana y la residencia permanente en el país, según la misma dependencia.

Pensión Mujeres Bienestar: a quién va dirigida y de cuánto es el apoyo

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México que entrega 3 mil 100 pesos mexicanos bimestrales (18 mil 600 pesos mexicanos al año) a mujeres de entre 60 y 64 años.

El apoyo llega de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Mujer mexicana de cabello gris sonríe en una acera urbana con puestos de tacos y gente, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar.
La Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos mexicanos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres criterios para incorporarse son:

  • Ser mujer de entre 60 y 64 años.
  • Contar con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.
  • Residir en la República Mexicana.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión de las Personas Adultas Mayores, con un apoyo mayor.

Primer plano de una tarjeta de débito del Banco del Bienestar con chip EMV y símbolo de pago sin contacto, junto a billetes de pesos mexicanos en una mesa de madera.
Al cumplir 65 años, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pasan automáticamente a la Pensión de las Personas Adultas Mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no fuiste en tu fecha asignada por apellido, esto debes hacer para no quedar fuera del registro

Para formar parte de alguno de los dos programas, es necesario realizar el registro en los módulos correspondientes durante el mes de junio de 2026.

El calendario compartido por La Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, a través de su portal oficial Programas para el Bienestar, asigna un día por letra inicial del primer apellido:

  • A, B, C: lunes 22.
  • D, E, F, G, H: martes 23.
  • I, J, K, L, M: miércoles 24.
  • N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 25.
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 26.

Los días sábado 27 y domingo 28 de junio el registro está abierto para todas las letras, en horario de 10:00 a 16:00 horas en los Módulos de Bienestar de todo el país.

Una fila de personas camina hacia un mostrador de registro con un calendario. Otros gráficos muestran fechas por apellido, días extra, un reloj, un edificio y un mapa en pantalla.
La Secretaría de Bienestar presenta el calendario y los pasos para registrarse en los Programas de Bienestar en México, con fechas extendidas en junio de 2026 para todos los interesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes no pudieron asistir en su fecha pueden registrarse los días habilitados para todas las letras.

La ubicación del módulo correspondiente se consulta en el portal ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, donde se ingresa la entidad y el municipio.

Qué documentos debes llevar al módulo

Para completar el trámite, la Secretaría de Bienestar establece que es obligatorio presentar los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente.
  • CURP de impresión reciente.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.
  • Teléfono de contacto.

Las autoridades indican que el trámite es presencial y gratuito.

Mujer mexicana de la tercera edad, cabello blanco, sonríe a cámara con tarjeta verde de Banco del Bienestar. Detrás, módulo de registro y fila de adultos mayores.
Durante el registro puede nombrarse a una persona auxiliar, quien debe presentar los mismos documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el registro también puede nombrarse a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos.

Esa persona podrá apoyar en trámites posteriores si la titular lo requiere, y es la única autorizada para reclamar el Pago de Marcha en caso de fallecimiento del titular.

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