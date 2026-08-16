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Wendy Guevara confirma que peleará en el Ring Royale

La conductora de La Casa de los Famosos será parte de la próxima edición de boxeo que organiza Poncho de Nigris

Wendy Guevara confirmó que peleará en el Ring Royale (Infobae/Jenifer Nava - captura pantalla)
Wendy Guevara confirmó que peleará en el Ring Royale (Infobae/Jenifer Nava - captura pantalla)
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Es un hecho, Wendy Guevara se subirá al cuadrilátero en el evento de box Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris. Fue la misma influencer quien confirmó que será parte de la cartelera este 2027. Tras el éxito de la primera edición de este evento, el presentador de televisión ya organiza el próximo evento, y una de las primeras celebridades confirmadas es Wendy.

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México aseguró que está lista para enfundarse en guantes para la pelea, en un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México compartió detalles de su participación en el Ring Royale.

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“No me han dicho con quién voy, pero peleo en Ring Royale para marzo ahí con Poncho, con quien me pongan”, fue lo que compartió Wendy Guevara sobre su participación en el evento de box amateur.

Wendy Guevara peleará en el Ring Royale: qué se sabe de su participación

La propuesta de Poncho de Nigris sobre un posible combate entre la streamer Crystal Molly y Wendy Guevara encendió la conversación en redes sociales gracias a su viralización. (Instagram)
La propuesta de Poncho de Nigris sobre un posible combate entre la streamer Crystal Molly y Wendy Guevara encendió la conversación en redes sociales gracias a su viralización. (Instagram)

De acuerdo con lo que compartió la personalidad de internet, ya confirmó su actuación en el evento de Poncho de Nigris, pero aún no conoce quién será su oponente, también desconoce los detalles de la categoría en la que participará. Pero, dejó en claro que este evento es mero entretenimiento, pues no mostró preocupación alguna si llega a perder.

Wendy Guevara aseguró que si pierde no pasará nada y soltó un comentario que apagó la controversia y recordó el valor de este tipo de eventos: “Al final si me ganan, me limpio con billetes llorando y el sudor”.

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Recientemente, Poncho de Nigris abrió en redes sociales una convocatoria para que sus seguidores propongan peleas para Ring Royale, evento que alista su cartelera rumbo a marzo de 2027 según su publicación: “Armen sus tiros aquí para RING Royale!! Los leo y de aquí sacamos uno, ya estamos haciendo cartelera. A quien les gustaría ver pelear en marzo?”, compartió.

Entre las sugerencias que circulan en redes aparecen cruces como Poncho de Nigris contra Cibernético, Yeri Mua frente a Bellakath y Rivers contra Alana Flores, además de otros nombres del entretenimiento.

Poncho de Nigris insinuó participación de Wendy Guevara en el Ring Royale

Ring Royale confirma su segunda edición para el 2 de marzo de 2027 con Poncho de Nigris al frente de la organización
Ring Royale confirma su segunda edición para el 2 de marzo de 2027 con Poncho de Nigris al frente de la organización

Anteriormente, Poncho de Nigris lanzó una indirecta a la posibilidad de que Wendy Guevara pueda ser parte de la cartelera del Ring Royale II. Fue en marzo cuando el actor y celebridad insinuó que Wendy Guevara podría ser parte de la siguiente edición de estas peleas que organiza.

Lanzó un reto en plena transmisión a la streamer Crystal Molly, y le sugirió un posible combate con una de Las Perdidas, comentario que de inmediato desató especulación sobre su posible participación en el show.

Durante la charla, De Nigris soltó: “Bienvenida… y a ver si la próxima te subes con Wendy o qué”. Crystal Molly responde entre risas: “No me da miedo, pero sí me la rifo”, frase que se vuelve viral en clips compartidos por usuarios.

El intercambio ocurrió mientras el influencer ofrecía entrevistas previas al arranque del evento. Aunque la propuesta se plantea en tono de broma, bastó para que seguidores del espectáculo empezaran a imaginar un duelo con Guevara y a comentar la posibilidad de nuevos cruces entre figuras de internet.

El video de “Las Perdidas” fue el inicio de su fama

Antes del reality, su nombre ya circulaba de forma masiva en redes. En 2017, Wendy y Paola Suárez salieron con unos acompañantes al cerro La Laborcita, en las afueras de León, pero los hombres se fueron a buscar bebida y no regresaron durante horas.

Las dos grabaron entonces el video en el que gritaban: “¡Estamos perdidas, perdidas, PERDIDAS!”. Paola lo subió a Facebook, un amigo lo reposteó y en pocas semanas acumuló millones de reproducciones en México.

Ese mismo año, el clip les dio el premio MTV MIAW en la categoría Lords & Ladies del Año. Después, Wendy, Paola y más tarde Kimberly Irene formalizaron el proyecto artístico Las Perdidas, con un canal de YouTube que superó los 1,500 videos publicados.

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