América vs San Luis: quiénes son los futbolistas que salieron de la banca y que golearon (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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América goleó 3-0 al Atlético de San Luis como parte de las actividades de la Jornada 4 del Apertura 2026, Guillermo Almada presentó una alineación alterna y con ello obtuvo el resultado del partido, por lo que se mantiene como líder del torneo con 10 puntos.

El equipo azulcrema probó a varios suplentes para dar descanso a los titulares y resolvió el partido sin contratiempos. Almada mandó de inicio a futbolistas con poca actividad, y América respondió con goles de Raphael Veiga, Óscar Perea y Diego Arriaga.

Almada sorprendió con un once alterno en medio de la exigencia de la afición por refuerzos. Entre los titulares estuvieron Diego Arriaga, Emilio Lara y Fernando Tapia. El equipo empieza a mostrar una mejor versión en la cancha. La afición también luce más adaptada a la etapa posterior a André Jardine.

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Así fueron los goles del América

La primera anotación llegó al minuto 26 en una jugada con polémica. Dagoberto se acomodó la pelota en una jugada que habría cometido mano antes de que le quedara a Raphael Veiga, a pesar de la controversia dejaron seguir la jugada y Veiga abrió el marcador.

América goleó 3-0 al Atlético de San Luis (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Atlético de San Luis intentó responder, pero el equipo de Diego Mejía se mostró inoperante al frente. En las pocas llegadas que generó ante el arco de Tapia falló en el último toque.

El duelo cambió al arranque del segundo tiempo. Robson Bambu dejó a su equipo con un hombre menos tras una falta sobre Henry Martín. América fue al frente por más goles y encontró el segundo tanto con Óscar Perea. Ese tanto le dio tranquilidad a la afición que hizo una buena entrada en el estadio Banorte.

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Las Águilas llevaron el partido bajo control durante el resto del encuentro. Incluso una falla de Henry Martín con el arco abierto pasó a segundo plano, y minutos después Almada lo sacó de la cancha.

El técnico uruguayo volvió a dar espacio a jóvenes que buscan un lugar en el plantel. Varios aprovecharon la oportunidad, en especial Diego Arriaga, quien selló su actuación con el tercer gol. América tendrá tiempo para descansar y preparar su partido de la próxima semana ante Bravos de Juárez. El equipo fronterizo viene de una derrota ante Rayados.

Diego Arriaga es un futbolista mexicano que juega en el Club América (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Raphael Veiga

Raphael Veiga es un futbolista brasileño, mediocampista, actualmente jugador del Club América en la Liga MX. Nació el 19 de junio de 1995 en São Paulo, Brasil, y tiene 31 años. Su dorsal es el número 23 y suele desempeñarse como mediocampista ofensivo.

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Antes de llegar al América, Veiga jugó en el Palmeiras, donde se consolidó como referente y ganó títulos nacionales e internacionales. También tuvo pasos por Athletico Paranaense y Coritiba en Brasil. Es internacional con la selección brasileña y ha disputado partidos oficiales con el equipo nacional.

Óscar Perea

Óscar Perea es un futbolista colombiano que juega como delantero en el Club América. Nació el 27 de septiembre de 2005 en Pereira, Colombia, y tiene 20 años. Mide 1.74 metros y su pie hábil es el derecho.

Antes de llegar al América en 2026, Perea jugó en Racing de Estrasburgo, AVS Futebol y Atlético Nacional. También formó parte de las selecciones juveniles de Colombia, en las categorías Sub-20 y Sub-23.

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Perea debutó recientemente con América en la League Cup, anotando un gol ante Portland Timbers. En Liga MX, también marcó gol en su primer partido como titular ante Atlético San Luis.

Diego Arriaga

Diego Arriaga es un futbolista mexicano que juega en el Club América. Nació el 30 de abril de 2004 en la Ciudad de México, mide 1.74 m y pesa 65 kg. Juega como mediocampista y usa el dorsal 186.

Debutó con el primer equipo del América el 10 de enero de 2025, bajo la dirección de André Jardine, y este 17 de agosto de 2026 anotó su primer gol en partido oficial durante la victoria 3-0 frente al Atlético de San Luis en el torneo Apertura 2026. Arriaga es considerado parte de la nueva generación de canteranos que recibe minutos con el primer equipo bajo la gestión de Guillermo Almada, quien lo sigue de cerca desde la categoría Sub-21.

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