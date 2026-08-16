La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: quién será el tercer eliminado y riesgo de doble salida

La tercera nominación de La Casa de los Famosos México 2026 que se realizó el pasado 12 de agosto, dio como resultado, Memo, Arantza, Masad, Luis, Yanet, Flor y Moisés quedaron en riesgo de eliminación, aunque Moisés fue salvado el viernes siguiente.

Los habitantes enfrentaron retos como un presupuesto reducido de menos de 12,000 pesos para la compra de alimentos, lo que llevó a Yahir, el administrador, a señalar que tendrían que renunciar a privilegios como el café.

Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy domingo 16 de agosto: