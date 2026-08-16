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La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: quién será el tercer eliminado y riesgo de doble salida

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

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La tercera nominación de La Casa de los Famosos México 2026 que se realizó el pasado 12 de agosto, dio como resultado, Memo, Arantza, Masad, Luis, Yanet, Flor y Moisés quedaron en riesgo de eliminación, aunque Moisés fue salvado el viernes siguiente.

Los habitantes enfrentaron retos como un presupuesto reducido de menos de 12,000 pesos para la compra de alimentos, lo que llevó a Yahir, el administrador, a señalar que tendrían que renunciar a privilegios como el café.

Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy domingo 16 de agosto:

13:00 hsHoy

El escenario en La Casa de los Famosos México 2026 previo a la tercera eliminación

Se registraron tensiones y alianzas entre los participantes: Karina y Masad tuvieron una conversación cercana, Aldo fue depilado como parte de una broma y algunos habitantes especularon sobre una posible doble eliminación.

Paola Suárez calificó a Karina Torres como “insípida” en su desempeño dentro del reality. En redes sociales, un comentario de Yahir sobre el aceite patrocinador generó memes.

Grupo de personas en una mesa rosa con patatas fritas, una naranja y botellas de agua; cámaras de televisión y un monitor con logo "La Casa de los Famosos México"
Los habitantes de La Casa de los Famosos México afrontan el desafío del bajo presupuesto para alimentos mientras comparten la mesa común. (YouTube: Canal 5)

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